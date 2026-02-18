De ‘cultural fit’ a ‘cultural add’: diversidade, liderança e o futuro do trabalho na era da IA

Em vez de perguntar apenas se uma pessoa “encaixa” na cultura existente, o cultural add propõe questionar o que essa pessoa vem acrescentar.

Durante muitos anos, o recrutamento baseado em cultural fit foi visto como uma boa prática organizacional. Garantir alinhamento com valores, missão e princípios éticos continua a ser essencial — e inegociável.

No entanto, a investigação em comportamento organizacional tem vindo a demonstrar que uma interpretação excessivamente restritiva do conceito de cultural fit pode favorecer a homogeneidade cultural e cognitiva, muitas vezes reforçando fenómenos de homophily — a tendência humana para preferir pessoas semelhantes a nós.

É neste contexto que emerge o conceito de cultural add: uma abordagem ao recrutamento e à gestão de talento que mantém a coerência nos valores essenciais da organização, mas desloca o foco da semelhança para a complementaridade. Em vez de perguntar apenas se uma pessoa “encaixa” na cultura existente, o cultural add propõe questionar o que essa pessoa vem acrescentar — em perspetiva, experiência, pensamento ou sensibilidade — reconhecendo que culturas organizacionais saudáveis não são estáticas, mas evoluem através da diversidade e do diálogo entre diferenças.

A reflexão sobre cultural add não surge de uma abstração teórica, mas de uma prática consistente ao longo dos últimos anos na construção e desenvolvimento de culturas organizacionais. Desde cedo, acompanhei de perto os limites do tradicional cultural fit e procurei desenhar processos de recrutamento e desenvolvimento que valorizassem não apenas o alinhamento com valores, mas sobretudo a diferença enquanto fonte de valor organizacional.

Já em 2022, este pensamento traduziu-se na reformulação de entrevistas culturais, substituindo o foco no “encaixe” por entrevistas orientadas para liderança cultural e contributo único — uma abordagem que, à época, foi reconhecida como prática diferenciadora e que hoje se revela ainda mais relevante face aos desafios atuais do trabalho.

Diversidade que gera valor (não apenas representação)

A literatura científica é consistente: equipas diversas — em termos cognitivos, experienciais e identitários — tomam melhores decisões, inovam mais e apresentam maior resiliência organizacional. No entanto, diversidade sem inclusão gera frustração, turnover e burnout.

Quando organizações privilegiam exclusivamente o “encaixe” cultural, tendem a selecionar pessoas semelhantes às já existentes. O resultado é conforto psicológico para alguns, mas perda de pensamento crítico para a organização.

O cultural add permite manter coerência nos valores, ao mesmo tempo que promove diversidade de perspetivas — o verdadeiro motor da inovação sustentável.

Liderança, psychological safety e o direito a discordar

Amy Edmondson, professora da Harvard Business School, demonstra que psychological safety é um dos principais preditores de equipas de alta performance. Equipas psicologicamente seguras são aquelas onde as pessoas sentem que podem questionar, discordar e errar sem medo de represálias.

Culturas excessivamente orientadas para fit tendem a punir a diferença. Culturas orientadas para add encaram a divergência como sinal de maturidade organizacional.

Isto exige um tipo de liderança mais consciente: menos defensiva, menos ego-driven e mais curiosa. Líderes que não confundem alinhamento com conformismo.

Burnout e culturas que não respiram

O burnout raramente é apenas um problema individual. É, muitas vezes, um sintoma de culturas onde não há espaço para autenticidade, o esforço emocional é invisível e a adaptação é unilateral.

Quando pessoas sentem que precisam de “encaixar” constantemente, mascarando quem são, o custo psicológico é elevado. O cultural add reduz este esforço, permitindo maior congruência entre identidade pessoal e profissional — um fator protetor contra o burnout.

A era da inteligência artificial: menos clones, mais humanidade

A emergência da inteligência artificial no contexto organizacional veio acelerar um debate essencial: o que distingue, afinal, o contributo humano num mundo cada vez mais automatizado? À medida que a IA assume tarefas analíticas, operacionais e preditivas com eficiência crescente, o valor humano desloca-se para dimensões que não podem ser replicadas por algoritmos — a capacidade de julgamento contextual, a empatia, a leitura do não dito, o pensamento crítico e a integração de múltiplas perspetivas em contextos ambíguos.

Paradoxalmente, muitas organizações respondem a esta transformação reforçando lógicas de homogeneização no recrutamento, procurando perfis previsíveis e “seguros”. Este movimento ignora um dado fundamental: quanto mais avançada é a tecnologia, maior é a necessidade de diversidade humana. É precisamente a diferença — de experiências, de pensamento, de sensibilidade — que permite questionar outputs da IA, interpretar contextos complexos e tomar decisões eticamente informadas.

O cultural add ganha, assim, uma nova centralidade na era da inteligência artificial. Não apenas como abordagem de diversidade e inclusão, mas como uma estratégia consciente para potenciar aquilo que os humanos fazem melhor e que nenhuma tecnologia consegue substituir. Num futuro de trabalho mediado por IA, organizações que recrutam clones limitam-se; organizações que recrutam diferença evoluem.

Cultural add não é ausência de rigor. Não é relativismo cultural. Não é perda de identidade. É evolução consciente. Organizações fortes não são homogéneas. São coerentes nos valores, diversas no pensamento e seguras o suficiente para crescer através da diferença. E num mundo moldado pela inteligência artificial, essa pode ser a maior vantagem competitiva de todas.