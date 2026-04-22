De luxo a essencial: como a tecnologia se democratizou em Portugal 

O desafio será garantir que esta nova vaga de inovação continua a ser inclusiva, acessível e compreensível. Porque a tecnologia só cumpre verdadeiramente o seu potencial quando chega a todos.

Há trinta anos, a tecnologia ocupava um lugar muito diferente na vida dos portugueses. Era mais cara, mais complexa e, muitas vezes, distante do quotidiano das famílias. Ter um computador em casa era exceção, a internet dava ainda os primeiros passos e a inovação chegava de forma lenta e desigual.

Lembro-me bem desse tempo. Quando entrei na faculdade, tive o meu primeiro telemóvel, um Vitamina da Telecel, rapidamente substituído por uma novidade que parecia representar o futuro: o Boomerang da Optimus e o icónico Nokia 3310. Foram momentos de viragem.

Na altura, não havia internet nas casas das pessoas. Na faculdade, existia apenas um computador com acesso à internet, na hemeroteca. Em casa, a minha mãe, bastante progressiva, decidiu dar um salto pouco comum: comprou um Macintosh da Apple e um dos primeiros modems. O som da ligação, quase como redes entrelaçadas, era constante e muitas vezes abafado pela rádio ligada na XFM.

A verdade é que esse acesso era raro. Era para poucos.

Hoje, o cenário é outro. A tecnologia deixou de ser um privilégio para se tornar uma presença constante. Smartphones com inteligência artificial, casas inteligentes, televisões imersivas e wearables que monitorizam a saúde em tempo real colocam no quotidiano capacidades que, há poucos anos, pareciam distantes.

Mais do que evoluir, a tecnologia integrou-se. Tornou-se uma infraestrutura invisível da vida moderna, no trabalho, na educação, no entretenimento e na forma como nos relacionamos. Aquilo que antes era visto como luxo é hoje uma ferramenta essencial de inclusão, acesso à informação e desenvolvimento económico.

Esta transformação não aconteceu por acaso. Resulta de um movimento contínuo de aproximação da tecnologia às pessoas, mas também do papel determinante das marcas.

As marcas tiveram, e continuam a ter, um papel fundamental na democratização da inovação. São elas que interpretam a cultura, antecipam comportamentos e traduzem a complexidade tecnológica em propostas simples, acessíveis e relevantes para o dia a dia.

Mais do que vender tecnologia, as marcas que realmente fazem a diferença são aquelas que conseguem aproximá-la das pessoas. Que ajudam a reduzir a distância entre o que é possível e o que é utilizável. Que transformam inovação em valor real.

Ao longo destas três décadas, Portugal viveu uma verdadeira revolução digital. Passámos de um país com níveis limitados de digitalização para uma sociedade altamente conectada. O smartphone tornou-se quase universal, a internet abriu portas ao mundo e a inovação deixou de estar confinada a especialistas para fazer parte do quotidiano de todos.

Mas democratizar tecnologia nunca foi apenas uma questão de acesso ou preço. É também uma questão de literacia, confiança e capacidade de escolha.

Num contexto cada vez mais complexo, as pessoas procuram orientação, clareza e soluções que façam sentido. E é aqui que o papel corporativo das marcas ganha ainda mais relevância: não apenas disponibilizar tecnologia, mas torná-la compreensível, útil e próxima.

A verdadeira democratização acontece quando a tecnologia deixa de intimidar e passa a capacitar, quando é percebida como uma aliada.

Hoje, entramos numa nova fase desta transformação. A inteligência artificial, os ecossistemas digitais e a automação prometem redefinir, uma vez mais, a forma como vivemos e trabalhamos. O desafio será garantir que esta nova vaga de inovação continua a ser inclusiva, acessível e compreensível.

Porque a tecnologia só cumpre verdadeiramente o seu potencial quando chega a todos.

Trinta anos depois, é claro que Portugal deu passos significativos na aproximação da tecnologia às pessoas. Mas o futuro exigirá o mesmo compromisso, por parte das marcas, das empresas e da sociedade: simplificar o complexo, aproximar a inovação da vida real e garantir que ninguém fica para trás na próxima grande transformação digital.