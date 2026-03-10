Défice, dívida e catástrofes: O que a teoria económica exige

A tempestade pode justificar défice, o que não justifica é abdicar de análise rigorosa sobre custo, composição e implicações futuras desse défice.

A análise orçamental recente do meu colega do ISEG Miguel St. Aubyn à depressão Kristin assenta numa intuição correta: A política orçamental deve ser contracíclica e o Estado deve atuar perante choques exógenos. A tradição clássica da teoria das finanças públicas — de Musgrave (1959) a Blanchard e Fischer — legitima o uso da política orçamental para estabilização macroeconómica e correção de falhas de mercado. Um desastre natural constitui um choque negativo sobre rendimento e capital que o setor privado não consegue absorver integralmente. O recurso a dívida pública pode, nestas circunstâncias, suavizar consumo, evitar efeitos de histerese e impedir falências em cascata. Contudo, reconhecer a legitimidade da intervenção não implica suspender a análise económica rigorosa. Há dimensões centrais que precisam de ser explicitadas.

Primeiro, a restrição orçamental intertemporal permanece ativa mesmo em contexto de emergência. A dívida pública não é um recurso gratuito; é tributação diferida. A equivalência ricardiana pode não operar plenamente na prática, mas o princípio mantém validade: dívida hoje implica impostos futuros ou menor despesa futura. O uso de dívida deve ser avaliado à luz de eficiência dinâmica, isto é, se os ganhos de suavização intertemporal superam o custo do seu serviço.

Segundo, importa distinguir entre choque transitório e deterioração estrutural do saldo orçamental. A evidência histórica documenta o chamado fiscal ratchet effect (Peacock e Wiseman): aumentos extraordinários de despesa tendem a gerar níveis permanentes mais elevados de despesa pública. O risco não está na reconstrução em si, mas na conversão de despesa extraordinária em despesa corrente primária estrutural. Num país com elevada rigidez da despesa pública primária, esta distinção é determinante para a sustentabilidade futura.

Terceiro, o argumento de que a reconstrução “gera PIB” exige precisão conceptual. O PIB mede fluxos de produção corrente, não riqueza líquida. Quando uma infraestrutura é destruída e reconstruída, o fluxo de atividade aumenta, mas o stock de capital nacional sofreu uma perda real. Em termos de contabilidade do crescimento, há reposição de capital, não criação líquida de riqueza. A crítica de Nordhaus e Tobin às limitações do PIB permanece relevante: aumento de fluxo não implica aumento de bem-estar líquido.

Quarto, a trajetória da dívida portuguesa deve ser analisada com rigor. Embora o rácio dívida/PIB tenha diminuído, o nível absoluto permanece elevado. A sustentabilidade depende da relação entre taxa de juro efetiva (r) e taxa de crescimento nominal do PIB (g). Quando r < g, o rácio pode estabilizar ou diminuir; quando essa condição se inverte, a dinâmica da dívida torna-se adversa (e potencialmente explosiva). O período mais recente beneficiou de inflação média mais elevada e condições financeiras favoráveis. Não há garantia de que essa configuração persista. Acrescentar dívida num contexto de crescimento potencial cronicamente baixo aumenta a sensibilidade da trajetória futura a choques de taxa de juro.

Quinto, a credibilidade fiscal depende da trajetória estrutural, não do saldo orçamental pontual. As agências de rating avaliam consistência intertemporal. A acomodação de um choque exógeno é aceitável se acompanhada de compromisso explícito com retorno à (desejável) trajetória anterior. A literatura sobre consolidação orçamental demonstra que credibilidade é cumulativa e pode deteriorar-se gradualmente se choques sucessivos forem sistematicamente financiados via endividamento sem mecanismos compensatórios.

Sexto, deve considerar-se a crescente probabilidade de choques climáticos recorrentes. Se eventos extremos se tornam frequentes, deixam de ser verdadeiramente extraordinários. A teoria da política orçamental ótima na presença de risco (Aiyagari e co-autores) sugere que governos devem internalizar probabilidades de choque através de fundos de estabilização, provisões e investimento preventivo. Endividamento reativo não substitui estratégia preventiva. Investimento em resiliência pode apresentar multiplicadores sociais superiores ao custo ex post de reconstrução.

Sétimo, a composição da despesa é crucial. A literatura sobre multiplicadores fiscais (Ramey, Auerbach e Gorodnichenko) demonstra que o impacto macroeconómico depende da natureza da despesa, do estado do ciclo e das condições monetárias. Despesa em investimento público produtivo tende a apresentar multiplicadores mais elevados do que transferências mal dirigidas ou programas com fraca eficiência alocativa. A urgência não elimina a necessidade de avaliação custo-benefício rigorosa.

O argumento de que seria negativo comprometer apoio para preservar um pequeno excedente orçamental é economicamente plausível. A função estabilizadora do Estado existe precisamente para suavizar choques adversos. Contudo, os mercados valorizam previsibilidade orçamental e coerência intertemporal. A resposta ótima combina apoio imediato com um sinal inequívoco de temporalidade e compromisso com uma trajetória sustentável da dívida pública.

Existe ainda uma dimensão de incidência fiscal intergeracional. A dívida emitida hoje para financiar a reconstrução será suportada por contribuintes futuros. Num contexto de envelhecimento demográfico, a repartição intertemporal do ónus fiscal não é trivial, e a teoria da sustentabilidade orçamental exige consideração explícita desse trade-off.

Isto não invalida o princípio de que a política orçamental deve ser contracíclica. Porém, contraciclicidade não significa ausência de restrições. O equilíbrio relevante não é entre um excedente simbólico e apoio às populações, mas entre resposta eficaz e disciplina estrutural. Uma estratégia economicamente consistente inclui o financiamento, via dívida pública, de despesas claramente extraordinárias e temporárias, compromisso explícito de não converter medidas transitórias em permanentes; reforço do investimento em capital público resiliente, manutenção de uma trajetória de redução do rácio dívida/PIB no médio prazo e a transparência que distinga saldo estrutural de impacto do choque.

A economia pública é, por natureza, intertemporal. A dívida é um instrumento legítimo de suavização, mas nunca substituto de prudência. A tempestade pode justificar défice, o que não justifica é abdicar de análise rigorosa sobre custo, composição e implicações futuras desse défice. A qualidade da resposta orçamental não se mede apenas pelo montante gasto, mas pela capacidade de enquadrar esse gasto numa trajetória sustentável compatível com crescimento potencial e estabilidade financeira. É aí que reside a verdadeira credibilidade económica.