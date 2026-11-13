Depois da tempestade vem a desconfiança

Depois da tempestade vem a desconfiançapremium
Bem se costuma dizer que os meteorologistas foram inventados para deixar os economistas menos mal vistos. Ainda bem que ninguém morreu.
Depois de um Verão que durou até Outubro, o Outono decidiu regressar em força com duas tempestades, Bruna e Charles, na mesma semana, a que deveria ser do Verão de São Martinho. As previsões meteorológicas levaram o Governo a declarar a situação de alerta em todo o território continental, encerrar escolas e serviços públicos não essenciais, suspender atividades ao ar livre e recomendar o teletrabalho. A universidade onde lecciono foi ainda mais expedita e decidiu que já na Terça à tarde as aulas seriam online, o que me fez recuar aos tempos da pandemia.
Já à noite, o recuo foi até às aulas de Econometria, do meu tempo de licenciatura. Aconteceu quando um jornalista perguntou a um comentador que apresentava um daqueles mapas coloridos de previsão…
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