Depois do capital, a informação: a próxima fronteira da supervisão europeia

As exigências de informação de gestão cada vez mais completa são objeto da análise de Patrícia Azevedo Lopes. Agora também no controlo de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.

Quando se fala de supervisão do setor segurador, a atenção recai normalmente sobre Solvência II, requisitos de capital e governação. No entanto, uma das alterações mais relevantes poderá estar a ocorrer noutro plano: o da informação.

A AMLA, Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, a agência europeia para o controlo de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, colocou recentemente em consulta pública um projeto de normas técnicas destinado a concretizar a futura base de dados europeia de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. O objetivo é permitir uma maior partilha de informação entre autoridades de supervisão e uma visão mais consistente dos riscos identificados no espaço europeu.

Importa esclarecer o alcance da iniciativa. Não estamos perante uma alteração do regime de Solvência II, nem perante novas obrigações diretamente impostas às seguradoras. O projeto regula essencialmente a informação que será transmitida pelas autoridades de supervisão, os respetivos formatos e procedimentos, bem como as condições de acesso e utilização dessa informação.

Seria um erro olhar para esta iniciativa apenas como um exercício técnico de prevenção do branqueamento de capitais. Na realidade, ela reflete uma tendência mais ampla: a crescente importância atribuída à qualidade da informação na atividade de supervisão.

A Solvência II já consagrou essa lógica. A solidez de uma empresa de seguros ou de resseguros não depende apenas do capital disponível, mas também da qualidade da governação, da gestão de riscos e da capacidade de avaliar de forma prospetiva os riscos a que está exposta.

A criação de mecanismos que permitam aos supervisores recolher, comparar e analisar informação de forma cada vez mais integrada constitui um desenvolvimento natural dessa evolução.

Para o setor segurador, esta realidade merece atenção.

Os grupos seguradores operam em múltiplas jurisdições. Os programas de resseguro distribuem exposições por diferentes mercados. A inteligência artificial começa a influenciar processos de subscrição, deteção de fraude e regularização de sinistros. Paralelamente, os riscos operacionais, tecnológicos e de reputação assumem uma relevância crescente.

Nenhum destes temas é objeto das normas agora colocadas em consulta. No entanto, ajudam a explicar por que razão a qualidade dos dados, a fiabilidade dos mecanismos de controlo e a capacidade de justificar decisões se tornam cada vez mais relevantes para supervisores e reguladores.

A consequência para os órgãos de administração é evidente.

Num contexto em que a informação de supervisão é progressivamente harmonizada e partilhada, deixa de bastar demonstrar conformidade formal com as regras. Torna-se cada vez mais importante demonstrar que os riscos foram identificados, compreendidos, monitorizados e adequadamente geridos. A qualidade da governação deixa, por isso, de ser apenas uma exigência regulatória. Passa a constituir um elemento essencial de confiança para supervisores, resseguradores, investidores e clientes.

A futura base de dados europeia não representa uma centralização da supervisão do setor segurador. Representa, isso sim, mais um passo no reforço da cooperação, da convergência e da partilha de informação entre autoridades europeias no domínio da prevenção do branqueamento de capitais.

Durante anos, a discussão regulatória concentrou-se na quantidade e qualidade do capital necessário para absorver risco. Essa discussão continuará a ser fundamental. Mas, cada vez mais, a informação utilizada para compreender esse risco e a capacidade de demonstrar a qualidade das decisões tomadas serão igualmente relevantes.

Porque, depois do capital, a informação poderá ser a próxima grande fronteira da supervisão europeia.