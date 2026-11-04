Opinião

Depois do capital, a informação: a próxima fronteira da supervisão europeia

  • Patrícia Azevedo Lopes
  • 15:35

As exigências de informação de gestão cada vez mais completa são objeto da análise de Patrícia Azevedo Lopes. Agora também no controlo de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.

Quando se fala de supervisão do setor segurador, a atenção recai normalmente sobre Solvência II, requisitos de capital e governação. No entanto, uma das alterações mais relevantes poderá estar a ocorrer noutro plano: o da informação.

A AMLA, Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, a agência europeia para o controlo de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, colocou recentemente em consulta pública um projeto de normas técnicas destinado a concretizar a futura base de dados europeia de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. O objetivo é permitir uma maior partilha de informação entre autoridades de supervisão e uma visão mais consistente dos riscos identificados no espaço europeu.

Importa esclarecer o alcance da iniciativa. Não estamos perante uma alteração do regime de Solvência II, nem perante novas obrigações diretamente impostas às seguradoras. O projeto regula essencialmente a informação que será transmitida pelas autoridades de supervisão, os respetivos formatos e procedimentos, bem como as condições de acesso e utilização dessa informação.

Seria um erro olhar para esta iniciativa apenas como um exercício técnico de prevenção do branqueamento de capitais. Na realidade, ela reflete uma tendência mais ampla: a crescente importância atribuída à qualidade da informação na atividade de supervisão.

A Solvência II já consagrou essa lógica. A solidez de uma empresa de seguros ou de resseguros não depende apenas do capital disponível, mas também da qualidade da governação, da gestão de riscos e da capacidade de avaliar de forma prospetiva os riscos a que está exposta.

A criação de mecanismos que permitam aos supervisores recolher, comparar e analisar informação de forma cada vez mais integrada constitui um desenvolvimento natural dessa evolução.

Para o setor segurador, esta realidade merece atenção.

Os grupos seguradores operam em múltiplas jurisdições. Os programas de resseguro distribuem exposições por diferentes mercados. A inteligência artificial começa a influenciar processos de subscrição, deteção de fraude e regularização de sinistros. Paralelamente, os riscos operacionais, tecnológicos e de reputação assumem uma relevância crescente.

Nenhum destes temas é objeto das normas agora colocadas em consulta. No entanto, ajudam a explicar por que razão a qualidade dos dados, a fiabilidade dos mecanismos de controlo e a capacidade de justificar decisões se tornam cada vez mais relevantes para supervisores e reguladores.

A consequência para os órgãos de administração é evidente.

Num contexto em que a informação de supervisão é progressivamente harmonizada e partilhada, deixa de bastar demonstrar conformidade formal com as regras. Torna-se cada vez mais importante demonstrar que os riscos foram identificados, compreendidos, monitorizados e adequadamente geridos. A qualidade da governação deixa, por isso, de ser apenas uma exigência regulatória. Passa a constituir um elemento essencial de confiança para supervisores, resseguradores, investidores e clientes.

A futura base de dados europeia não representa uma centralização da supervisão do setor segurador. Representa, isso sim, mais um passo no reforço da cooperação, da convergência e da partilha de informação entre autoridades europeias no domínio da prevenção do branqueamento de capitais.

Durante anos, a discussão regulatória concentrou-se na quantidade e qualidade do capital necessário para absorver risco. Essa discussão continuará a ser fundamental. Mas, cada vez mais, a informação utilizada para compreender esse risco e a capacidade de demonstrar a qualidade das decisões tomadas serão igualmente relevantes.

Porque, depois do capital, a informação poderá ser a próxima grande fronteira da supervisão europeia.

 

  • Patrícia Azevedo Lopes
  • Sócia ATLAW

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