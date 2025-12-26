Desejos para o dia 26

Há algo de profundamente libertador no momento em que tudo abranda. Quando os pedidos param de entrar. Quando os alertas se calam. Quando a agenda já não tem mais nada para encaixar.

Não é sobre o Natal. É sobre o que vem depois.

Depois das campanhas emocionais.

Depois dos vídeos com cordas de fundo e closes de mãos dadas.

Depois dos emails com pins, sinos e mensagens de “um ano incrível”.

Depois das apresentações com brilho.

Depois das versões finais (que nunca são).

Depois dos jantares.

Depois das promessas.

No dia 26, sobra o silêncio. E, com sorte, alguma clareza. Porque há algo de profundamente libertador no momento em que tudo abranda. Quando os pedidos param de entrar. Quando os alertas se calam. Quando a agenda já não tem mais nada para encaixar.

É nesse espaço — pequeno, rarefeito, entre o fecho e o recomeço — que moram os verdadeiros desejos:

Que o tempo volte a ter qualidade, não só urgência.

Que a estratégia não fique sempre para depois.

Que a criatividade não precise de gritar para ser ouvida.

Que os briefings venham com contexto, não só com prazos.

Que haja espaço para testar, falhar, afinar.

Que as boas ideias não cheguem sempre à última da hora.

Que a tecnologia continue a ajudar — mas que nunca nos tire a dúvida, o espanto, a surpresa.

Que o propósito das marcas não se perca na pressa.

Que o propósito das pessoas também não.

E que, no meio de tudo, continuemos a gostar disto. Mesmo quando é demasiado. Mesmo quando falha. Mesmo quando já só queremos fechar o computador e não ouvir mais ninguém a dizer “só mais um toque”.

Porque, se estamos aqui no dia 26 — cansados, mas com ideias ainda a mexer — então talvez tenha mesmo valido a pena.

E eu? No dia 26 não peço muito. Só uma tarde sem notificações, uma ideia que ainda me apeteça levar até ao fim — e uma mesa com pessoas que me façam rir. O resto pode esperar até janeiro. Ou até dia 2, vá.