Opinião

Desejos para o dia 26

  • Bárbara Bárcia
  • 10:04

Há algo de profundamente libertador no momento em que tudo abranda. Quando os pedidos param de entrar. Quando os alertas se calam. Quando a agenda já não tem mais nada para encaixar.

Não é sobre o Natal. É sobre o que vem depois.

Depois das campanhas emocionais.
Depois dos vídeos com cordas de fundo e closes de mãos dadas.
Depois dos emails com pins, sinos e mensagens de “um ano incrível”.
Depois das apresentações com brilho.
Depois das versões finais (que nunca são).
Depois dos jantares.
Depois das promessas.

No dia 26, sobra o silêncio. E, com sorte, alguma clareza. Porque há algo de profundamente libertador no momento em que tudo abranda. Quando os pedidos param de entrar. Quando os alertas se calam. Quando a agenda já não tem mais nada para encaixar.

É nesse espaço — pequeno, rarefeito, entre o fecho e o recomeço — que moram os verdadeiros desejos:

  • Que o tempo volte a ter qualidade, não só urgência.
  • Que a estratégia não fique sempre para depois.
  • Que a criatividade não precise de gritar para ser ouvida.
  • Que os briefings venham com contexto, não só com prazos.
  • Que haja espaço para testar, falhar, afinar.
  • Que as boas ideias não cheguem sempre à última da hora.
  • Que a tecnologia continue a ajudar — mas que nunca nos tire a dúvida, o espanto, a surpresa.
  • Que o propósito das marcas não se perca na pressa.
  • Que o propósito das pessoas também não.

E que, no meio de tudo, continuemos a gostar disto. Mesmo quando é demasiado. Mesmo quando falha. Mesmo quando já só queremos fechar o computador e não ouvir mais ninguém a dizer “só mais um toque”.

Porque, se estamos aqui no dia 26 — cansados, mas com ideias ainda a mexer — então talvez tenha mesmo valido a pena.

E eu? No dia 26 não peço muito. Só uma tarde sem notificações, uma ideia que ainda me apeteça levar até ao fim — e uma mesa com pessoas que me façam rir. O resto pode esperar até janeiro. Ou até dia 2, vá.

  • Bárbara Bárcia
  • CEO On Partners

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!

Comentários ({{ total }})

Desejos para o dia 26

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si

Joana Garoupa

Adoro o Natal – o que isso diz sobre mim?

No fundo, quem admiramos diz muito sobre quem somos. Admirar é escolher um espelho: cada pessoa admirada devolve-nos aquilo que valorizamos - generosidade, criatividade, disciplina, empatia.

Joana Garoupa,

Margarida Calado

As crianças não compram histórias mal contadas

As crianças são exigentes porque não aceitam menos do que o genuíno. Mas campanhas infantis bem-sucedidas não se esgotam nas crianças.

Margarida Calado,

Fernando Parreira

Vamos olhar para o digital dos publishers portugueses

Há potencial, há capacidade editorial e há procura por parte dos leitores - mas falta a criação sistemática de produtos digitais contemporâneos e de novas fontes de receita.

Fernando Parreira,

Populares