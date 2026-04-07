Destino Lisboa. O que devemos dizer ao Mundo

O destino Lisboa tem tudo para atrair melhor turismo. É preciso afirmá-lo, sem cópias, e chegar primeiro…!

Lisboa é uma área metropolitana exclusiva no Mundo. Este é o momento de o afirmar com orgulho, com a presunção e com a humildade de saber que o pode dizer porque tem pessoas, valores, património, cultura, território e segurança que excedem as expetativas de quem nos visita.

Lisboa continua a ser a mais procurada porta de entrada de Portugal pelos turistas dos quatro cantos do Mundo. Este reconhecimento mundial não beneficia somente a área metropolitana de Lisboa. Beneficia Portugal e tem vindo a contribuir para o equilíbrio territorial tão desejado há tantos anos, mas Lisboa e Portugal precisam de renovar o que dizem ao Mundo. Não basta ter propósito, é fundamental ser distintivo. E afirmar a área metropolitana de Lisboa como a grande marca mundial que cria valor para todo o País.

Lisboa e a sua área metropolitana tem pessoas, valores, património, cultura, identidade e autenticidade. Lisboa tem distinção e exclusividade, juntando tradição e modernidade. Não precisamos de seguir tendências. Precisamos de marcar tendências. Temos marca e marcamos quem nos visita. Precisamos de mudar o que dizemos ao Mundo. Com orgulho, presunção e humildade. Assim criaremos valor e através do turismo contribuímos para a melhor qualidade de vida de quem vive no nosso território.

Hoje a procura por um destino que marque passa pela segurança, pela autenticidade, por experiências exclusivas e diferenciadoras. Passa cada vez mais por pessoas, as pessoas que vivem e trabalham nos destinos escolhidos pelos turistas. E neste contexto Lisboa tem de se destacar como uma das áreas metropolitanas mais atrativas do Mundo. Quanto mais o turismo global evolui, mais o destino Lisboa tem oportunidade de evoluir, diferenciando-se.

Hoje Lisboa pode e deve dar-se ao luxo de escolher quem quer atrair, para quê e com que impacto. Saber dizer não para assumir uma estratégia de maior criação de valor para quem cá vive. Temos de atrair visitantes que permaneçam mais tempo, valorizem a cultura local e contribuam positivamente para a qualidade de vida da cidade e para a economia local e nacional.

Lisboa é Alcochete. Lisboa é Almada! Lisboa é Amadora! Lisboa é Barreiro! Lisboa é Cascais! Lisboa é Loures! Lisboa é Mafra! Lisboa é Moita! Lisboa é Montijo! Lisboa é Odivelas! Lisboa é Oeiras! Lisboa é Palmela! Lisboa é Seixal! Lisboa é Sesimbra! Lisboa é Setúbal! Lisboa é Sintra! Lisboa é Vila Franca de Xira!

O destino Lisboa é isto: uma multiplicidade de experiências num curto espaço territorial que lhe permite atrair melhor turismo. Lisboa mantém uma personalidade forte e autêntica que se sente nos bairros mais históricos em cada pessoa, seja ao som do Fado, das marchas populares ou das coletividades. Lisboa é magnética e vibrante. Não há capital no Mundo que combine esta autenticidade com a proximidade ao oceano oferendo aos visitantes poderem passar de praças históricas a miradouros panorâmicos, de monumentos culturais à praia.

A vitalidade cultural da área metropolitana faz do destino Lisboa um polo de autenticidade, criatividade, inovação e exclusividade. Novos hotéis, novos restaurantes, polo de arte contemporânea, festivais de música, surf, coexistem com monumentos e tradições únicas.

O destino Lisboa deverá assim promover-se internacionalmente junto de mercados como os EUA, o Brasil, Países Asiáticos e da América Latina que procuram destinos vivos, autênticos, que combinam história, cultura, clima, segurança e hospitalidade.

O destino Lisboa já tem aquilo que o mundo procura. Este é o momento de atrair o tipo certo de turismo que cria emprego e riqueza na economia local. O destino Lisboa deve dizer ao Mundo, com orgulho, que está aberto a receber o Mundo. Mas não todo o Mundo.

O destino Lisboa não é um destino barato para quem nos visita. E não devemos ter receio de o afirmar. O destino Lisboa deve posicionar-se internacionalmente como o grande destino da autenticidade, como o destino mundial da cultura, da inovação, da qualidade de vida. Um destino seguro que se promove pelo seu património vivo com ênfase na cultura contemporânea e nos festivais de música, pela gastronomia e economia local, pela natureza acessível e território metropolitano, pelas estadias mais longas e experiências exclusivas. Pelas pessoas!

Este posicionamento aumenta a competitividade do destino Lisboa e de Portugal. E contribui de forma estratégica e duradoura para um melhor modelo social, económico e territorial.

O destino Lisboa tem tudo para atrair melhor turismo. É preciso afirmá-lo, sem cópias, e chegar primeiro…!