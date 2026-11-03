Detesto acampar

Suspeito que boa parte de quem dorme no Rossio também prefira estar em casa - é precisamente essa a questão. A eles, o mínimo que devemos é não tratar a sua causa como quem monta e desmonta uma tenda.

Nem mesmo uma subida épica ao Kilimanjaro este ano me fez mudar de ideias. Acampar, para mim, é um pesadelo: as meias para um lado, o camping gás para o outro, a lanterna que ficou no carro, o fecho da tenda que encrava sempre a um terço do fim, as pedrinhas teimosas que deixam marcas nas costas no dia seguinte.

(este texto não é sobre os manifestantes)

Fomos assistindo, ao longo do mês de outubro, a um ocupar e desocupar de tendas no Rossio, em Lisboa, na Praça D. João I, no Porto e em outras tantas praças de norte a sul do país. Outubro foi sinónimo de “acampada”, sound bite incontornável em qualquer notíciário.

(este texto é sobre quem tem escrito sobre os protestos)

A cobertura mediática da acampada pela habitação é perigosamente parecida com a minha experiência de campismo: muita trapalhice, pouca estrutura, muita ligeireza agarrada a um microfone muitas vezes posto em frente a pessoas sem perguntas coerentes.

Façam o exercício: leiam, oiçam ou vejam as notícias e concentrem-se no que todas — ou quase todas — destacam: as tendas são legais ou ilegais? Horas nisto, com juristas em estúdio e tudo. O entrevistado paga renda ou vive em casa dos pais? Pergunta obrigatória, de preferência com um sorriso de quem apanhou alguém em falso. A assembleia popular votou ficar ou sair? Direto televisivo à hora da reunião, com imagens de braços no ar e zero palavras sobre o que lá se discutiu, a não ser a informação de que os manifestantes votaram ficar mais uma noite.

E a crise da habitação? Aparece como quem menciona o estado do tempo: “no contexto da crise da habitação que o país atravessa”. E seguimos para a reportagem seguinte, que é sobre uma tenda ou sobre o transtorno que a ocupação do Rossio provoca ao dia-a-dia dos lisboetas.

Para o comum dos cidadãos, como eu, que me sento cansado em frente à televisão, o que fica é que há uma cambada de gente a acampar ilegalmente numa praça e outra cambada que os expulsa à bastonada. E que o Presidente fala pouco e o Primeiro Ministro não abre a boca. Fim. De um movimento que levanta a mais urgente, válida e pesada questão social da década, a cobertura conseguiu destilar dois espetáculos — a legalidade do pernoitar e a violência ao acordar — e deixar cair tudo o que estava no meio.

E o essencial? A discussão de um caderno reivindicativo concreto e que raramente tem chegado inteiro a um alinhamento: reversão da nova lei do arrendamento, fim dos despejos sem alternativa habitacional, travão à compra de casas por fundos imobiliários, mais habitação pública, recuperação dos devolutos. E por aí em diante. Podemos até concordar com tudo, com metade ou com nada — mas não podemos, nem conseguiremos nunca, ter uma opinião informada se nos basearmos naquilo que os nossos media nos relatam.

(dever de informar)

O que se está a passar nas nossas ruas é um fenómeno de participação cívica que devia pôr qualquer redação — e já agora qualquer profissional de comunicação — a fazer perguntas melhores. Quem são? Como se organizam? O que propõem? O que responde o Governo, ponto por ponto? Não sabemos ao certo, mas sabemos que o tribunal autorizou as tendas até ao dia 25 de novembro. Útil.

A atenção é capturada — tendas! bastões! petardos! — e a substância vai ficando por comunicar. O imediatismo, o clique, o direto de madrugada são as meias para um lado e o camping gás para o outro: percebe-se como se chega lá, com redações encolhidas e audiências por minuto a mandar no alinhamento. Mas um tema que decide onde é que uma geração inteira vai conseguir viver merece o contrário de uma tenda montada à pressa: merece fundações, vigas, cimento. Merece contexto, números, contraditório.

(mais ambição)

Detesto acampar. Suspeito que boa parte de quem dorme no Rossio também prefira estar em casa — é precisamente essa a questão. A eles, o mínimo que devemos é não tratar a sua causa como quem monta e desmonta uma tenda: à pressa, de noite, e com as meias espalhadas pelo caminho.