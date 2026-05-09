Dia da Europa: estamos a aproveitar o maior financiamento da década?

A Europa já demonstrou que consegue mobilizar recursos em escala, mas o verdadeiro desafio está em garantir que estes se traduzem em investimento efetivo nas empresas.

No Dia da Europa, faz sentido olhar para o momento que a economia europeia atravessa e para o papel que a União Europeia continua a ter nesse percurso. Ao longo das últimas décadas, os fundos europeus assumiram um papel central no desenvolvimento e modernização dos Estados-membros e, atualmente, essa escala é ainda mais evidente. Entre o Portugal 2030 e o Plano de Recuperação e Resiliência, o país tem ao seu dispor mais de €40 mil milhões, aos quais se junta uma nova vaga de fundos prevista para os próximos anos. É uma oportunidade relevante para transformar a economia, mas também um teste à capacidade de traduzir estes recursos em investimento.

A questão que se coloca é simples: estamos a conseguir transformar esta oportunidade em impacto na economia? Existe um volume significativo de financiamento disponível, mas persistem dúvidas quanto ao ritmo de execução e à capacidade de estes instrumentos chegarem às empresas. A Comissão Europeia tem vindo a sinalizar desafios na execução e na capacidade de mobilização dos fundos em vários Estados-membros. Mas esta realidade não é apenas visível nos relatórios. No contacto direto com empresas, percebe-se que o acesso a estes instrumentos continua a ser exigente e, muitas vezes, desproporcional face aos recursos disponíveis internamente. Processos longos, níveis elevados de complexidade técnica e incerteza quanto ao resultado acabam por afastar muitas PME ou levá-las a desistir a meio do processo. O problema não está na disponibilidade de financiamento, mas na forma como é executado e operacionalizado.

Este desfasamento tem implicações diretas na competitividade europeia. Num contexto global cada vez mais exigente, em que economias como os Estados Unidos e a China avançam com políticas robustas de investimento e inovação, a Europa não pode perder tempo. A capacidade de executar os fundos disponíveis com rapidez traduz-se em investimento, crescimento económico e criação de emprego. É precisamente esse investimento que permite às empresas reforçar a sua capacidade tecnológica, inovar e ganhar escala. Sem dúvida que este último ponto define a capacidade do tecido empresarial europeu acompanhar a evolução tecnológica e competir à escala global, isto porque se os fundos não chegam às empresas de forma eficaz, perde-se potencial de crescimento que dificilmente é recuperado.

Importa também olhar para um desafio estrutural. Portugal tem uma forte dependência de fundos europeus para investimento e isso torna estes instrumentos ainda mais relevantes, mas também expõe as suas limitações, como foi reconhecido no relatório publicado pelo Tribunal de Contas em 2025. Quando o acesso é complexo e demorado, o impacto é direto e há muitas empresas que adiam decisões, projetos que não avançam e oportunidades que se perdem. Em muitos casos, são precisamente as PME mais inovadoras que ficam de fora, não por falta de ambição, mas porque não têm capacidade para lidar com estes processos.

A Europa encontra-se numa fase decisiva, em que a forma como gere estes instrumentos determinará o seu posicionamento futuro. A simplificação dos processos, a redução da burocracia e a aproximação das empresas aos mecanismos de financiamento são prioridades claras. A tecnologia, e em particular a inteligência artificial, começa a assumir um papel relevante neste contexto, ao permitir tornar processos mais eficientes, reduzir tempos de resposta e aumentar a previsibilidade. Mais do que uma tendência, trata-se de uma evolução necessária para garantir que estes instrumentos conseguem cumprir o seu propósito.

É a partir desta transformação que se mede a resposta à pergunta de partida: estamos a aproveitar o maior financiamento da década? A Europa já demonstrou que consegue mobilizar recursos em escala, mas o verdadeiro desafio está em garantir que estes se traduzem em investimento efetivo nas empresas. A capacidade de execução com rapidez, previsibilidade e menor complexidade, será determinante para transformar financiamento em crescimento, inovação e produtividade. Num cenário de crescente pressão competitiva a nível mundial, a eficácia destes instrumentos deixará de ser apenas uma questão de gestão e passará a definir a posição da Europa na economia internacional. Em última análise, é na execução que se decide se esta oportunidade se concretiza ou se fica aquém do seu potencial.