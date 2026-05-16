Direita radical vai à frente nas quatro maiores economias europeias

A queda de Viktor Orbán na Hungria foi um revés para a direita radical europeia, mas ela singra noutros países com muito maior relevância.

A queda de Viktor Orbán na Hungria foi um revés para a direita radical europeia, mas ela singra noutros países com muito maior relevância, como a Alemanha, o Reino Unido, França e Itália, surfando o crescente descontentamento com a incapacidade dos partidos do centro.

O Alternativa para a Alemanha (AfD) ultrapassou em abril os democratas-cristãos (CDU) nas sondagens nacionais. A média calculada pelo Politico já dá 27% ao partido de extrema-direita, cinco pontos acima da CDU e 13 acima dos sociais-democratas. O AfD poderá mesmo estrear-se em setembro na liderança de um dos 16 bundesländer, com as projeções a apontarem para uma vitória folgada no pequeno estado da Saxónia-Anhalt, no leste do país.

O crescimento recente do partido co-liderado por Alice Weidel e Tino Chrupalla está a ser atribuído, entre outros fatores, à mudança de discurso em relação a Donald Trump, salienta o Financial Times.

Depois de Elon Musk ter entrado em modo virtual num comício do partido e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, se ter encontrado com Alice Weidel, Donald Trump tem estado debaixo de fogo, entre criticas ao estilo “faroeste” e ter-se tornado o “Presidente da guerra”, defraudando os seus eleitores. Um discurso que cai especialmente bem junto do eleitorado da antiga Alemanha de Leste, onde o sentimento antiamericano ainda está enraizado.

A ironia é que o político que o AfD agora desdenha é o mesmo que o está a ajudar politicamente. O partido também capitaliza a incapacidade de Friedich Merz para dar a volta à economia, com o impulso orçamental a ser debilitado pela subida do custo de vida e a elevada incerteza provocada pelo conflito no Médio Oriente.

Algo muito semelhante acontece a mais de 900 km a noroeste de Berlim. A derrocada do Partido Trabalhista conheceu mais um episódio na semana passada, com uma pesada derrota nas eleições locais inglesas, onde perdeu mais de metade dos mandatos e dos municípios onde tinha maioria. No mesmo dia, averbou uma derrota histórica para o Plaid Cymru nas eleições parlamentares do País de Gales e perdeu cinco deputados nas da Escócia.

O grande beneficiário foi o Reform UK de Nigel Farage, que conquistou o maior número de mandatos (1.454), crescendo 1.372 face às eleições anteriores. No País de Gales e na Escócia, elegeu os primeiros deputados: 34 e 17, respetivamente.

Farage, que em 2019 lançou o Brexit Party, celebrou o resultado como “uma mudança histórica na política britânica”. O Reform UK também lidera as sondagens nacionais, com 25%, uma percentagem baixa mas folgada face aos 18% do Partido Conservador e os 17% do Trabalhista.

Keir Starmer, que foi eleito primeiro-ministro há menos de dois anos com um resultado retumbante, está por um fio depois dos resultados das eleições locais e a rebelião de uma parte dos deputados do partido. O ministro da Saúde, Wes Streeting, demitiu-se na quinta-feira e deverá desafiar em breve a liderança de Starmer. Andy Burnham, presidente da câmara da Grande Manchester, conhecido como “Rei do Norte”, também pretende desafiar o líder trabalhista.

Quando a alternância de centro-esquerda serve a mesma instabilidade política que a direita tradicional (Tories), os eleitores viram-se para os extremos.

A chicana política está a produzir o mesmo resultado em França, onde a poll of polls do Politico mostra o Reagrupamento Nacional com 34% e a Nova Frente Popular, onde predomina a extrema-esquerda, com 24%.

A Itália, já se sabe, foi o primeiro país do G7 onde a direita populista assomou ao poder. Uma coisa são sondagens, outra bem diferente é chegar à liderança de um governo. Mas se a maré não mudar, Giorgia Meloni não ficará sozinha, com tudo o que isso pode implicar para o futuro da Europa.

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