A política tem sobretudo de recuperar a capacidade de escutar o “silêncio social” que rasga a realidade em plena luz do dia.

O Presidente da República recebe os representantes da acampada. O país está preso neste loop de assembleias populares e impotência política. Repetem-se os slogans e a festa da miséria dos excluídos. Repetem-se as vacuidades e a postura institucional da miséria dos incluídos. O país e os portugueses estão reféns de uma miséria democrática que anuncia grandes transformações que todos ignoram por incapacidade e má figura. Todas pensam no presente com o futuro a rebentar com todas as previsões e certezas. Os tempos não estão para aprendizes de revolucionários nem para superfícies políticas. Mas alguém viu alguns polícias com cravos vermelhos presos no negro dos uniformes de intervenção. E o país continua em piloto automático até ao próximo desastre.

A tempestade provoca uma tempestade de prevenção que acaba numa tempestade de críticas em regime de excesso de zelo. O paradoxo do país está na incapacidade no desmazelo e na incapacidade na organização. Portugal é excelente a organizar o caos e péssimo a simplesmente organizar. Se perante uma ameaça se optar por fechar o país e abrir um gabinete de crise é certo que a crise haverá de passar de forma natural.

A política portuguesa adora a naturalidade e a genuinidade dos políticos e dos manifestantes e das catástrofes naturais que não mentem. Em plena tempestade, o Presidente da Câmara de Lisboa monta o Mercado de Natal e a cidade está pronta para a felicidade dos pequenos, a alegria dos crescidos e a normalidade democrática. Os turistas agradecem as manifestações típicas dos brandos costumes nacionais e a cidade faz negócio na bilheteira como um vulgar parque temático. E a crise da habitação? A crise segue dentro de momentos em pleno e nos Restauradores bem junto à Avenida da Liberdade – A Avenida da Liberdade uma das mais luxuosas e dispendiosas avenidas da Europa no ranking da especulação imobiliária. É o país dos velhos pobres que se junta à grande constelação europeia dos novos-ricos.

Mas o mundo vai dando sinais de vida. A perturbação global na Microsoft que perturbou o bom funcionamento da economia global. O escândalo na NVIDIA com proporções globais, sexo e espiões como um clássico filme de espionagem em plena Guerra fria. A Web Summit com notícias do futuro, muito marketing, espectáculos de vaudeville com robots e a obsessão com a Fábrica dos Unicórnios. A paragem do tráfego aéreo na América por incapacidade do sistema causada por um router em sobreaquecimento. Os sistemas de congelação dos supermercados na Europa são alvo de ataques de hackers para reduzir o aquecimento global ou aumentar a temperatura política do medo. A capacidade da Inteligência Artificial em contornar o controlo humano e transformar-se num agente activo no mundo real. Agentes virtuais que agem no mundo real como seres humanos autónomos na sua liberdade e interesses particulares indecifráveis.

O sistema capitalista internacional está a dar sinais de uma grande transição em curso no sentido de uma grande transformação. Relevante é que a política não consegue controlar a complexidade e a interconectividade do novo mundo que se anuncia. Este novo sistema capitalista está a absorver a política, a manipular a política via redes socias, a diminuir a política a uma extensão da maximização das utilidades e dos lucros. Existem companhias que têm avaliações em bolsa superiores ao PIB de muitas nações. Estas companhias são as novas nações soberanas de um mundo absolutamente globalizado.

A política para poder influenciar os destinos do mundo tem de identificar aquilo que é estranho e saber absorver o choque cultural que se aproxima. A política não pode refugiar-se em gabinetes e rotinas políticas burocráticas próprias de um tempo normal. A política tem de recuperar a capacidade crítica e a observação participada para não correr o risco de ficar a governar um mundo que não existe. Se tal não acontecer, o novo capitalismo global e digital acabará por transformar a política numa peça de museu do passado. A política precisa de “transformar o estranho em familiar”.

A política assume que o modo de vida corrente é normal e está adquirido e que tudo o resto são fantasias e extravagâncias. Para os manifestantes nos Restauradores e para o novo capitalismo global e digital, o que é uma ilusão e uma extravagância é o establishment que todos consideram normal. No novo mundo nós somos o velho mundo. A política precisa de “transformar o familiar em estranho”.

Vivemos num mundo rodeado pelo ruído permanente. A política tem sobretudo de recuperar a capacidade de escutar o “silêncio social” que rasga a realidade em plena luz do dia. Como escreve George Orwell, “To see what is in front of one’s nose needs a constant struggle.”