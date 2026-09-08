Do comboio de intempéries à reconstrução: entre o dinheiro que chega, as respostas que demoram e a confiança que se esgota

Os municípios estiveram, durante o comboio de intempéries, onde tinham de estar: na primeira linha. A da resposta. Porque quando a emergência passa, a responsabilidade fica.

A tempestade passou, mas continua o tic-tac implacável de um comboio de intempéries devastador que acelera perante a proximidade do próximo inverno. Convivendo entre si temos o relógio da emergência, o da burocracia, o da capacidade de resposta e o de quem espera pelas soluções. O problema começa quando estes não marcam a mesma hora e avançam a ritmos diferentes.

É nesse desfasamento que se mede a capacidade de um Estado, de um município e das instituições públicas para transformar uma calamidade numa reconstrução e uma promessa numa resposta.

Os municípios estiveram, durante o comboio de intempéries, onde tinham de estar: na primeira linha. A da resposta. Porque quando a emergência passa, a responsabilidade fica. O relógio das pessoas foi privilegiado.

Uma família desalojada não pensa em fases administrativas, pareceres ou circuitos financeiros. Pensa numa pergunta elementar: quando posso voltar para casa?

É difícil explicar a quem perdeu a sua casa que é necessário esperar por um relatório do LNEC que tarda. Mas é igualmente difícil exigir aos técnicos que decidam sem os estudos necessários. Acelerar não pode significar, simplesmente, remediar.

A complexidade de algumas soluções exige projetos de execução, estudos geotécnicos, avaliações estruturais, projetos de engenharia, procedimentos de contratação pública e fiscalização. Não é possível reconstruir uma infraestrutura complexa com a mesma lógica com que se remove uma árvore caída na estrada.

Ao Estado pede-se que seja facilitador (mesmo que excecionalmente) de instrumentos e timings. O município tudo deve fazer para encurtar estes tempos, mobilizar meios técnicos, preparar procedimentos e antecipar decisões. Mas não pode, nem deve, fugir às exigências legais e técnicas que garantem que uma obra pública é segura, adequada e duradoura. A urgência não pode ser confundida com precipitação. Uma solução mal estudada pode ser rápida no imediato e muito mais lenta e cara nos anos seguintes.

O relógio do município marca um tempo em que a vontade e a possibilidade nem sempre coincidem. As autarquias tiveram de começar a responder antes de terem assegurados os meios financeiros necessários. No entanto, quando os danos provocados pelas intempéries atingem uma dimensão semelhante ao orçamento municipal não existe engenharia financeira que permita simplesmente retirar a despesa de uma gaveta e colocá-la noutra. Recorre-se, por isso, a financiamento bancário para poder avançar com intervenções urgentes. Uma resposta às necessidades do território. Mas também é uma responsabilidade para o futuro.

Cada euro financiado hoje é um euro que poderá limitar amanhã a capacidade de investimento municipal e é a sustentabilidade financeira que é posta em causa.

É por isso que a questão nunca é simplesmente saber (como ante o desespero se insinua popularmente) se a Câmara quer fazer mais. Quer. A questão é saber com que meios, em que condições e sem comprometer aquilo que terá de fazer amanhã.

A experiência dos autarcas mostra uma realidade que não pode ser ignorada: municípios de pequena e média dimensão não têm capacidade financeira para absorver calamidades sucessivas. E isto não é uma questão partidária. É uma questão de território.

O relógio do Estado é o dos despachos, das avaliações, das candidaturas, das validações, das transferências e dos procedimentos administrativos. É um relógio necessário. Mas não pode funcionar a uma velocidade incompatível com o relógio de quem espera.

A Lei n.º 42/2026, de 7 de agosto, criou um regime excecional e temporário para os municípios abrangidos pela situação de calamidade, flexibilizando determinadas regras financeiras e permitindo, designadamente, empréstimos de curto prazo em situações diretamente decorrentes da calamidade. O regime vigora até 31 de dezembro de 2026.

Já o Despacho n.º 9675-B/2026, de 31 de julho, abriu o procedimento de candidatura ao Fundo de Emergência Municipal para reparação, reconstrução e reposição das infraestruturas e equipamentos afetados. Prevê uma comparticipação da administração central até 60% dos custos elegíveis.

São mecanismos importantes e o reforço financeiro anunciado a 20 de agosto introduziu uma mudança significativa. Embora escassa. É uma resposta positiva e deve ser reconhecida como tal.

A reivindicação de meios foi – e continua a ser – legítima. Uma responsabilidade. Um problema com uma dimensão de dezenas de milhões de euros não pode ser tratado como se fosse uma despesa municipal corrente.

Mas, à medida que os recursos vão sendo disponibilizados, também cresce a responsabilidade municipal de executar.

Definir prioridades. Concluir estudos. Preparar projetos. Lançar procedimentos. Contratar. Fiscalizar. Executar. Comunicar.

Se importa contar, sempre, com o Estado como parceiro, o município deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para tornar estes processos céleres. Mas celeridade não pode significar dispensar a contratação pública, saltar estudos prévios ou substituir projetos de execução por soluções precipitadas e desajustadas.

A complexidade dos problemas exige soluções tecnicamente robustas. Uma estrada que sofreu movimentos de terras pode exigir estabilização de taludes, drenagem, contenção e reforço estrutural. Uma conduta destruída pode exigir uma solução diferente daquela que existia antes. Uma habitação afetada pode necessitar de avaliação estrutural antes de se decidir entre reparar, reforçar ou reconstruir.

Reconstruir depressa não é reconstruir de qualquer maneira. É reconstruir com capacidade para não voltar a perder amanhã aquilo que se recupera hoje.

E isso conduz à revolta da espera. É neste ponto que deve ser compreendida a crescente impaciência das populações.

Não é necessário transformá-la numa oposição política organizada para reconhecer o seu significado. A insatisfação nasce da experiência quotidiana: uma estrada que continua condicionada, uma casa que permanece sem condições de habitabilidade, uma intervenção que ainda não começou, uma resposta que tarda.

As populações compreendem que é necessário um estudo. Compreendem que é necessário um projeto. Compreendem que é necessária uma candidatura, uma avaliação ou um procedimento de contratação. O que já não compreendem é quando a burocracia passa a ser a explicação permanente para a ausência de resultados.

É por isso que não devemos cair na tentação de transformar cada crítica dos autarcas numa disputa entre partidos, entre “os meus” e “os outros”. A calamidade não teve cor partidária. A estrada destruída também não. A família desalojada muito menos. E a revolta da espera é uma revolta sem ideologia.

Os municípios que estiveram no terreno não podem transformar-se em adversários públicos apenas porque reclamam respostas mais rápidas. E as críticas legítimas ao Estado não devem ser confundidas com oposição política.

O que está em causa é mais simples e mais importante: a defesa das populações e dos territórios. Não encontrar um culpado para cada atraso.

Porque ante a responsabilidade do Estado, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia a uma família não lhe interessa saber qual entidade quem tem o processo sobre a mesa. Quer saber quem lhe pode dar uma resposta.

O Estado deve garantir recursos proporcionais aos danos e procedimentos adequados à excecionalidade da situação.

As estruturas técnicas devem conseguir responder em tempo útil. E o município deve garantir capacidade de execução, rigor técnico, cumprimento da contratação pública, transparência e prestação de contas.

É assim que se constrói confiança. Reconstruir é também recuperar confiança numa altura em que a sustentabilidade financeira se torna uma preocupação central, mas o grau de exigência dos munícipes aumenta.

A Lei n.º 42/2026 flexibiliza temporariamente determinadas regras financeiras para permitir respostas extraordinárias, mas a própria natureza excecional do regime mostra que não pode ser confundido com uma solução permanente.

O Despacho n.º 9675-B/2026 abre um caminho concreto de financiamento da reconstrução, mas a comparticipação não elimina a necessidade de capacidade financeira municipal para suportar a parcela não financiada e executar os investimentos.

Não podemos aceitar que uma calamidade agrave as desigualdades entre municípios. Um concelho com maior capacidade financeira pode suportar mais facilmente situações extraordinárias. Um município pequeno pode ver comprometidos anos de investimento.

Se a resposta passar simplesmente por empurrar os custos para empréstimos municipais, estaremos a financiar o presente comprometendo o futuro.

E isso seria particularmente injusto para os territórios com menor capacidade financeira.

O país precisa de uma resposta concertada do Estado, dos municípios, das estruturas técnicas e das comunidades.

A tempestade passou. O dinheiro começou finalmente a chegar. E há um relógio que nenhuma instituição pode mandar parar: o relógio de quem deseja a normalidade de volta.