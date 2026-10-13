Do investimento tradicional aos private markets: uma nova arquitetura do património

Olga Soares e Rita Santos descrevem como o seguro de vida está a afirmar-se como ferramenta singular para conciliar investimento, proteção e transmissão patrimonial numa única estrutura.

Durante muito tempo, a gestão patrimonial assentou numa lógica relativamente simples: depósitos a prazo, obrigações, ações cotadas e, em alguns casos, investimento imobiliário direto. Esta abordagem continua a desempenhar um papel importante, graças à sua liquidez, transparência e facilidade de avaliação dos ativos. Contudo, a crescente complexidade dos patrimónios familiares e empresariais, a mobilidade internacional dos investidores e a necessidade de preparar a transmissão intergeracional do património vieram evidenciar algumas das limitações do modelo tradicional.

A evolução dos mercados financeiros veio reforçar essas limitações. As sucessivas crises financeiras, a volatilidade dos mercados cotados, os ciclos de taxas de juro, a inflação e a crescente concentração de determinados índices bolsistas levaram muitos investidores a procurar novas fontes de diversificação e de criação de valor. Paralelamente, uma parte significativa do crescimento empresarial passou a ocorrer na esfera privada, antes da entrada em bolsa, nomeadamente através de start-ups e empresas em fase de expansão, tornando o acesso a estas oportunidades cada vez mais relevante.

Neste contexto, os chamados mercados privados (private markets), que abrangem ativos como private equity, dÍvida privada, infraestrutras, imobiliário não cotado e mercados secundários, deixaram de ser um universo exclusivamente reservado a investidores institucionais. Continuam a exigir um horizonte temporal mais alargado, maior tolerância ao risco e um nível adequado de conhecimento financeiro, mas o acesso tornou-se mais abrangente através de fundos especializados, estruturas semilíquidas e soluções integradas em contratos de seguro de vida.

Esta evolução transformou igualmente os veículos utilizados para a sua detenção. Se, no passado, o seguro de vida estava predominantemente associado a ativos financeiros tradicionais, a evolução regulamentar e o desenvolvimento de soluções mais sofisticadas permitiram a integração progressiva dos mercados privados em determinadas estruturas de seguro. Pela sua natureza de solução de investimento e planeamento patrimonial de longo prazo, o seguro de vida é particularmente adequado para acomodar ativos com horizontes temporais mais alargados.

Importa, contudo, recordar que a diversificação não elimina o risco. Os mercados privados apresentam desafios e riscos específicos: iliquidez, métodos de avaliação, custos de estrutura e dependência da qualidade dos gestores. O acesso a estas classes de investimento exige, por isso, um processo rigoroso de análise, seleção e acompanhamento.

Com esta maior complexidade, mudaram também as formas de organização patrimonial. A gestão patrimonial envolve hoje bancos privados, consultores de investimento, gestores especializados, family offices, advogados, consultores fiscais, bancos depositários e seguradoras. Os gestores implementam as estratégias, os consultores ajudam a definir objetivos e a selecionar prestadores, e os family offices podem assumir a coordenação global quando a dimensão do património o justifica. O valor acrescentado resulta da capacidade de trabalhar de forma coordenada em torno de uma estratégia comum.

O papel do seguro de vida nesta nova arquitetura

Neste contexto, o seguro de vida assume um papel relevante enquanto instrumento de investimento, planeamento patrimonial e transmissão sucessória. Os contratos de seguro de vida unit-linked luxemburgueses permitem reunir diferentes estratégias de investimento e classes de ativos, incluindo investimentos em mercados privados, desde que respeitados os critérios de elegibilidade aplicáveis. Esta capacidade de combinar ativos cotados e não cotados numa mesma estrutura responde a uma das principais tendências da gestão patrimonial moderna: a procura de uma maior diversificação de fontes de rendimento e de criação de valor, sem perder de vista os objetivos de proteção patrimonial e de transmissão intergeracional.

O contrato de seguro de vida pode ainda funcionar como uma plataforma de coordenação patrimonial, articulando o trabalho de diferentes intervenientes, favorecendo uma visão consolidada do património e uma maior coerência na implementação da estratégia definida.

No caso luxemburguês, esta função é reforçada por um enquadramento regulatório particularmente robusto. O denominado triângulo de segurança, assente na segregação dos ativos entre a seguradora, o banco depositário e a autoridade de supervisão, constitui um dos elementos distintivos do modelo luxemburguês. Conjugado com a flexibilidade de investimento, a neutralidade fiscal internacional e as ferramentas de planeamento sucessório, explica o interesse destes contratos na estruturação de patrimónios familiares e empresariais.

A possibilidade de designar beneficiários e organizar antecipadamente a transmissão patrimonial torna o seguro de vida particularmente relevante para investidores que procuram conciliar crescimento patrimonial, diversificação, preservação de capital e preparação da sucessão.

Em suma, atualmente, o património já não se resume a ações, obrigações e liquidez: a relevância dos mercados privados exige uma abordagem mais integrada e orientada para o longo prazo, em que a criação de valor depende não só da seleção dos investimentos, mas da qualidade da estrutura que os enquadra. Nesta nova arquitetura, o seguro de vida afirma-se como ferramenta singular para conciliar investimento, proteção e transmissão patrimonial, reunindo ativos e intervenientes numa única estrutura.