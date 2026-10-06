Há várias semanas que a tracking poll da CNN Portugal coloca a AD em terceiro lugar, atrás do PS e do Chega, numa sequência que Luís Montenegro pode sentir-se tentado a relativizar pela distância das próximas eleições e pela disponibilidade dos socialistas para viabilizar o Orçamento. Essa perspetiva de estabilidade parlamentar e governativa – que o Presidente da Republica ainda reforçou no discurso de 5 de outubro -- dá-lhe tempo para governar, mas também pode alimentar uma falsa segurança sobre o tempo de que dispõe para recuperar eleitoralmente, sobretudo quando as condições económicas tendem a piorar antes de melhorar.

Claro, a leitura destes resultados exige uma cautela, porque a sondagem da CNN renova apenas um quarto da amostra por semana, pelo que a persistência das posições não equivale a várias confirmações…