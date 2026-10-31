E se Trump perder as eleições

Opinião

E se Trump perder as eleiçõespremium

Se os democratas conquistarem a maioria na Câmara dos Representantes, retiram capacidade orçamental e legislativa ao Presidente. Pode ser o princípio do fim do Trumpismo.

Em muitas capitais europeias aguarda-se pela próxima terça-feira com alguma esperança. Há a expetativa, alimentada pelas sondagens, de que as eleições intercalares nos Estados Unidos deem ao Partido Democrata não só a maioria na Câmara dos Representantes – cenário dado como quase certo – mas também no Senado, o que é mais incerto.

Em disputa estão os 435 lugares da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 lugares do Senado. Os democratas precisam de um ganho líquido de três lugares relativamente à distribuição de 2024…

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Lusa,

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