Em agosto, a gestão empresarial e a IA não vão de férias

Apesar do regime de férias fiscais, continuam a existir declarações que exigem acompanhamento, notificações da AT, gestão contabilística ou controlo da tesouraria. Tecnologia pode reduzir risco.

Agosto é, tradicionalmente, um mês de menor atividade para muitas empresas. As equipas ficam mais reduzidas, os ritmos abrandam e o próprio calendário fiscal prevê o diferimento de alguns prazos processuais. A comunicação de faturas (ficheiro SAF-T de Faturação), as Declarações Mensais de Remunerações (DMR) para a Autoridade Tributária (AT) e Segurança Social (Fundo de Compensação), a declaração periódica do IVA, regimes mensais e trimestrais e o pagamento do IVA apurado (mensal e trimestral) todos estes veem o seu prazo alargado até setembro.

No entanto, importa não confundir este regime com uma suspensão das responsabilidades tributárias. A atividade económica continua, as obrigações legais mantêm-se e as tarefas internas essenciais para garantir a organização financeira da empresa não podem entrar em pausa.

Apesar do regime de férias fiscais, continuam a existir declarações que exigem acompanhamento, bem como notificações da AT, gestão contabilística, controlo da tesouraria e outros processos internos. Falamos do pagamento de salários e retenções na fonte, do pagamento da Taxa Social Única (TSU) e da liquidação do IRS. Em vez de um período de interrupção, agosto representa um verdadeiro teste à capacidade de organização das empresas.

Durante muitos anos, esta realidade foi gerida com base na experiência dos profissionais. Havia sempre uma pessoa ou um grupo de pessoas que conhecia os prazos, os seus eventuais adiamentos, acompanhava os processos e assegurava que nenhuma obrigação ficava por cumprir. Num contexto empresarial cada vez mais exigente, este modelo tornou-se insuficiente. A continuidade de uma organização não pode depender da disponibilidade de um colaborador ou da memória de uma equipa.

É neste contexto que a inteligência artificial (IA) começa a assumir um papel estratégico. Não para substituir o papel de empresários, gestores ou contabilistas, mas para reforçar a capacidade de planeamento, organização e decisão das empresas, mesmo quando as férias reduzem em muito a capacidade das equipas.

Configurar alertas de caixa, antecipar a faturação, acompanhar o calendário fiscal, programar transferências (TSU), assegurar a submissão atempada do SAF-T, organizar a documentação, identificar incoerências ou disponibilizar informação em tempo útil são hoje exemplos de onde a tecnologia pode reduzir o risco operacional e aumentar a eficiência.

Mais do que apenas responder às exigências da fiscalidade, a IA permite às empresas acompanhar as obrigações fiscais, minimizar o perigo de falhar no cumprimento dos prazos em vigor e ter maior precisão nos registos contabilísticos. Em vez de se atuar só quando surge um problema, torna-se possível antecipar necessidades, identificar prioridades e apoiar decisões com base em informação fiável e atualizada.

Esta transformação não elimina a responsabilidade humana. Pelo contrário. Num ambiente regulatório cada vez mais complexo, o conhecimento e a experiência humana continuam a ser determinantes para interpretar a legislação, avaliar impactos e tomar decisões.

A tecnologia deve ser encarada como um complemento à capacidade de gestão, libertando tempo para outras tarefas mais criativas que necessitam de intervenção humana: definir estratégias, apoiar clientes, desenvolver equipas e dedicar-se ao seu negócio. Tarefas que, quando o ritmo abranda e há um pouco mais tempo, é possível desenvolver, para preparar o último terço do ano.

Durante o regime de diferimento de prazos tributários, algumas datas podem ser ajustadas, mas a responsabilidade de gerir uma empresa está presente todos os dias do ano. As organizações que investem em processos mais robustos, informação acessível e ferramentas inteligentes estarão mais preparadas para responder às exigências do mercado e da regulação. Porque a fiscalidade não vai de férias. E a boa gestão empresarial também não.