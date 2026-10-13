Energia hidroelétrica. A “arma-secreta” portuguesa para armazenamento

Como podemos tirar maior proveito dos recursos naturais em Portugal para aumentar a capacidade de armazenamento da nossa rede elétrica?

A transição energética depende do armazenamento e esta realidade tornou-se mais evidente nos últimos anos. Hoje, as redes modernas e de maior eletrificação, como as redes portuguesa e ibérica, enfrentam desafios relacionados com a interoperabilidade, a flexibilidade, maiores consumos energéticos e maior complexidade dos sistemas, que exigem soluções inovadoras. Estas soluções podem também residir no armazenamento.

O conceito de armazenamento de energia abrange diferentes tecnologias, algumas mais maduras e outras mais inovadoras, sistemas híbridos e controlos digitais que nos permitem deslocar a procura e a oferta de energia e controlá-las de acordo com as necessidades. Um dos tipos de armazenamento, complexo em termos de maturidade, aplicação histórica e efeitos na rede, é a energia hidroelétrica e a bombagem.

“Energia hidroelétrica” não é a primeira palavra que se associaria ao armazenamento. Quanto à produção, a energia hidroelétrica é a tecnologia de produção de energia renovável mais difundida e madura, fornecendo um sexto da eletricidade global atual, mais do que todas as outras fontes renováveis combinadas, de acordo com a IEA. Esta disponibilidade e maturidade resultaram também no desenvolvimento do seu verdadeiro potencial para o armazenamento de energia: a bombagem hídrica, ou Pumped-Storage Hydropower. Esta tecnologia de bombagem hídrica representou, em 2020, 95% de toda a capacidade de armazenamento de energia instalada a nível global (International Hydropower Association, 2023). A União Europeia reconheceu a importância das tecnologias de armazenamento por bombagem para a mitigação das alterações climáticas e para o futuro dos sistemas energéticos, no relatório “Hydropower and pumped storage hydropower in the EU” (Joint Research Centre, 2025).

Em Portugal, é evidente a predominância da energia hidroelétrica como fonte de energia, com uma contribuição no mix energético de 30%. A Estratégia Nacional de Armazenamento de Energia, recentemente lançada, visa atingir 10,5 GW total de armazenamento de energia em 2040, incluindo baterias e bombagem. Portugal dispõe atualmente de uma capacidade de de 3,6 gigawatts (GW) apenas em sistemas hidroelétricos de armazenamento por bombagem, que o governo pretende quase duplicar para 5,6 GW em 2040, confirmando o protagonismo que deve ser atribuído a esta tecnologia em termos de potencial de armazenamento e mecanismos de proteção da rede.

Atualmente, Portugal já dispõe de várias centrais hidroelétricas com bombagem que contribuem para a rede nacional. As centrais de Alqueva, Alto Lindoso, Frades II e, mais recentemente, o complexo de Gouvães, no Tâmega, não só trouxeram mais energia limpa para a rede, como também estão a contribuir significativamente para o seu equilíbrio e para o aumento da utilização de outras energias renováveis. Só o complexo hidroelétrico do Tâmega contribuiu para aumentar a capacidade de armazenamento da rede portuguesa em mais de 40 milhões de kWh, o equivalente ao consumo de energia de 11 milhões de pessoas durante 24 horas (Iberdrola, 2026).

A barragem de Alqueva acrescenta mais 10 GWh de capacidade de armazenamento ao sistema. Esta barragem participou no projeto de inovação XFLEX Hydro, financiado pela UE, no âmbito do qual se testaram soluções operacionais inovadoras. Este projeto permitiu uma melhor compreensão das capacidades das centrais hidroelétricas nacionais para proporcionar flexibilidade energética à rede portuguesa, comprovando que são capazes de prestar serviços como inércia sintética e aumentando as suas capacidades para fornecer outros serviços de frequência, serviços de Black Start e Controlo de Tensão. Todos estes serviços são cruciais em redes dominadas por energias renováveis, uma vez que permitem equilibrar a rede de forma a prevenir eventos como o Apagão na Península Ibérica de 2025. A utilização de sistemas de armazenamento por bombagem permite assim proteger a integridade da rede.

A utilização das tecnologias de armazenamento com hidroelétricas em benefício da rede já não está limitada pelos desenvolvimentos tecnológicos, dependendo sim de mudanças políticas e regulamentares. É agora necessário analisar a regulamentação das redes em toda a Europa e em Portugal e eliminar as barreiras regulamentares existentes. As mesmas barreiras regulatórias aplicam-se à falta de remuneração de serviços de sistema específicos ou a criação de mercados que garantam a prestação de serviços auxiliares a custos mais baixos, o que incentivaria o investimento em novos sistemas de armazenamento flexíveis. Ao mesmo tempo, existe um grande número de centrais hidrelétricas envelhecidas que não estão a atingir o seu pleno potencial. A participação em projetos de inovação e o aumento dos recursos do meio académico para implementar novas tecnologias podem trazer benefícios para a modernização do portfólio energético.

Através de estratégias nacionais como a portuguesa, é possível observar como a energia hidroelétrica e, em particular, as soluções de armazenamento por bombagem, têm tido e continuarão a ter um papel fundamental na eletrificação, flexibilização e modernização das redes. Tendo em conta os recursos naturais a que o país tem acesso, faz todo o sentido recorrer a eles e utilizá-los de forma respeitosa, de modo a permitir o objetivo global de mitigar as alterações climáticas e proteger esses próprios recursos naturais.

Nota: Esta é uma coluna fruto da parceria entre a Women in ESG Portugal e o Mulheres na Energia (Associação Portuguesa da Energia) para o ECO. Por meio deste canal pretendemos trazer conteúdos ligados ao ESG e Energia de forma descomplicada para a sociedade, na voz de mulheres, de gerações diferentes, que detêm expertise técnica na área.