Entre a tragédia e a reconstrução: Crises como oportunidades

Portugal atravessou recentemente uma sequência de tempestades de intensidade histórica que deixou um rasto de destruição material, prejuízos económicos significativos e, tragicamente, perdas humanas irreparáveis. Antes de qualquer análise económica ou política, importa começar pelo essencial, isto é, lamentar profundamente as vidas perdidas, reconhecer o sofrimento das famílias afetadas e expressar solidariedade para com todos aqueles que viram casas, empresas e meios de subsistência destruídos. Nenhuma análise económica substitui o drama humano que acompanha estas tragédias.

Passado o choque inicial, porém, as sociedades enfrentam inevitavelmente a necessidade de reconstruir. A retoma da atividade económica não é apenas uma questão de crescimento; é um imperativo social que determina a rapidez com que comunidades inteiras recuperam condições mínimas de normalidade. É também neste momento que o debate público deve evitar duas tentações perigosas: o alarmismo económico e a demagogia política que procuram atribuir responsabilidades diretas a governos por fenómenos naturais extraordinários, como se existisse uma capacidade estatal de impedir a força da natureza.

Os fenómenos meteorológicos extremos têm-se tornado mais frequentes e intensos, e Portugal não está imune a essa realidade. No entanto, a escala e a velocidade da recente sucessão de tempestades ultrapassaram largamente aquilo que qualquer estrutura estatal conseguiria neutralizar plenamente. Governos podem — e devem — investir continuamente em infraestruturas resilientes, planeamento territorial preventivo e sistemas de proteção civil eficientes, mas não possuem instrumentos para eliminar riscos naturais de grande magnitude. Transformar eventos desta natureza em acusações políticas simplistas desvia a atenção do essencial: a qualidade da resposta pública e a rapidez da reconstrução económica.

Do ponto de vista económico, catástrofes naturais implicam perdas significativas de capital físico, destruição de stock de capital produtivo e interrupções nas cadeias de produção, originando uma contração temporária da atividade regional e pressões adicionais sobre as contas públicas. A resposta exige frequentemente política orçamental contracíclica, aumento do investimento público de emergência e mobilização de mecanismos de apoio social compensatório destinados a famílias e empresas afetadas. Estes fatores geram inevitáveis pressões sobre o saldo orçamental, mas representam uma condição necessária para estabilizar a economia no curto prazo.

A fase subsequente de reconstrução desencadeia, contudo, um conjunto de dinâmicas económicas relevantes. A necessidade de reconstruir infraestruturas, habitações e equipamentos produtivos ativa processos de investimento de reposição (replacement investment) e gera efeitos associados aos multiplicadores do investimento público e privado (com evidente crowding-in), estimulando setores como construção, engenharia e serviços especializados. Em simultâneo, a substituição de ativos destruídos tende a ocorrer com tecnologias mais recentes, promovendo capital deepening e um efeito de capital vintage upgrading, no qual o novo stock de capital incorpora níveis superiores de eficiência energética, digitalização e resistência estrutural.

Este processo aproxima-se do conceito clássico de destruição criativa, associado a Joseph Schumpeter — embora o autor não tenha formulado o conceito especificamente para desastres naturais —, segundo o qual choques disruptivos, ainda que dolorosos, podem acelerar processos de modernização económica ao substituir estruturas obsoletas por soluções mais produtivas.

Portugal enfrenta agora um período exigente de recuperação económica e social. As empresas terão de reerguer instalações produtivas, as famílias reconstruirão habitações e o setor público será chamado a coordenar um esforço significativo de investimento público de reconstrução que, em articulação com investimento privado de recuperação, determinará a velocidade de retoma do produto regional nas áreas afetadas. Este processo exigirá eficiência administrativa, coordenação entre níveis de governo e capacidade de execução — fatores que determinam, em grande medida, a rapidez da recuperação económica.

Nesta perspetiva, as crises abrem janelas de oportunidade para reformas e ganhos de eficiência. Naturalmente, tal não significa que a destruição seja desejável nem que as perdas humanas e materiais possam ser compensadas por ganhos económicos posteriores. O ponto central é que economias capazes de responder rapidamente com capacidade institucional de reconstrução conseguem converter choques negativos em vetores de modernização do stock de capital e de melhoria estrutural das infraestruturas.

Existe igualmente uma dimensão laboral relevante. O aumento temporário da procura em setores ligados à reconstrução gera um efeito de estímulo ao emprego, sobretudo em regiões diretamente afetadas, contribuindo para absorver choques negativos iniciais sobre o mercado de trabalho. Quando bem coordenadas, políticas públicas de reconstrução podem produzir simultaneamente estabilização macroeconómica de curto prazo e ganhos de produtividade potencial de médio prazo, sobretudo se o investimento for orientado para infraestruturas mais robustas e tecnologias de maior desempenho.

Também do ponto de vista político, eventos desta magnitude produzem inevitavelmente consequências institucionais. A recente demissão de responsáveis governativos ilustra como sistemas democráticos respondem a crises através de mecanismos de responsabilização política, ainda que tal não implique necessariamente a existência de culpa direta pela ocorrência de fenómenos naturais extremos. A avaliação pública deve concentrar-se menos na procura imediata de culpados e mais na eficácia da gestão de crise, na rapidez da mobilização de recursos e na qualidade das políticas de reconstrução.

Importa reconhecer que, mais uma vez, os portugueses demonstraram notável solidariedade coletiva. Mesmo perante limitações naturais da resposta institucional (dada a dimensão do desastre), comunidades inteiras mobilizaram-se espontaneamente, confirmando que o capital social continua a ser um ativo central do país. É nestes momentos que se mede a verdadeira resiliência económica. Economias resilientes não são as que evitam crises — algo impossível —, mas as que respondem rapidamente e reconstruem com padrões superiores. A evidência histórica mostra que regiões atingidas por desastres podem emergir alguns anos depois com infraestruturas mais modernas e maior capital produtivo, desde que a reconstrução seja conduzida com visão estratégica.

A prioridade imediata deve permanecer clara: O apoio às vítimas, reposição rápida de serviços essenciais e implementação célere de programas de recuperação económica. Paralelamente, será fundamental aproveitar este momento para reforçar investimentos em prevenção de riscos, planeamento urbano adaptativo e infraestruturas resilientes ao clima, reduzindo a vulnerabilidade futura a eventos meteorológicos extremos que, tudo indica, poderão tornar-se mais frequentes. Lamentar as perdas humanas e materiais é não apenas legítimo, mas necessário. No entanto, por mais humanas que sejam, lágrimas não reconstroem estradas, não restauram empresas nem devolvem atividade económica às regiões afetadas.

O verdadeiro tributo às vítimas destas tempestades será a capacidade coletiva de mobilizar recursos, acelerar a reconstrução e transformar a tragédia num processo de recuperação económica sustentada, baseado em investimento, eficiência e visão de longo prazo.

A tragédia não foi escolhida, a forma como o país responde a ela dependerá da qualidade das suas instituições, das suas políticas e da sua capacidade de reconstruir melhor do que antes.