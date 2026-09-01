Escolher casa é escolher como viver

Escolher uma casa não é apenas decidir onde viver agora. É escolher como queremos viver uma parte importante da nossa vida.

Perceber, atualmente, o que procuramos numa casa tornou-se ainda mais importante porque o comprador também mudou. Está mais informado, compara mais alternativas e é mais exigente relativamente àquilo que espera de uma habitação. Já não avalia apenas a área, a qualidade dos acabamentos ou a proximidade ao centro da cidade. Considera a luz natural, a privacidade, os espaços exteriores, a eficiência energética, os serviços disponíveis, a envolvente e, cada vez mais, a capacidade de uma casa acompanhar os diferentes momentos da sua vida. É, por isso, que dois imóveis aparentemente semelhantes podem representar propostas de valor completamente diferentes.

Uma localização muito valorizada pode não compensar uma casa pouco adequada às rotinas de uma família. Uma área maior não significa necessariamente maior qualidade de vida se os espaços estiverem mal distribuídos. Da mesma forma, um imóvel mais

caro pode revelar-se uma escolha mais acertada quando oferece características difíceis de replicar e capazes de preservar o seu valor ao longo do tempo.

Esta análise torna-se particularmente relevante no mercado residencial de gama alta. Quem compra neste segmento não procura apenas um ativo imobiliário. Procura uma forma de viver. E é precisamente essa mudança que tem vindo a transformar aquilo que entendemos por valor no imobiliário residencial. Elementos que durante muito tempo eram considerados complementares (como a relação entre o interior e o exterior, as áreas de bem-estar, a privacidade, a sustentabilidade, a segurança ou os serviços associados) passaram a ocupar um lugar central na decisão.

Também a localização deve ser analisada para além da morada. Importa perceber como aquela zona funciona ao longo do dia, que acessibilidades oferece, que serviços existem na proximidade, como está a evoluir e que projetos poderão transformar a envolvente nos próximos anos. Comprar uma casa é também, em certa medida, escolher uma parte da cidade ou do território onde queremos viver nos próximos anos. Mas a localização já não conta toda a história.

Durante décadas, uma das máximas mais repetidas no imobiliário resumiu-se a três palavras: location, location, location. A localização continua a ser determinante, mas hoje partilha protagonismo com uma nova dimensão: a experiência. Os serviços, a hospitalidade, o bem-estar e a conveniência passaram a integrar a proposta de valor do próprio imóvel e a influenciar a forma como é vivido. É também neste contexto que se compreende o crescimento das branded Residences, talvez uma das expressões mais evidentes desta evolução, ao associarem à residência não apenas uma marca, mas uma experiência e um nível de serviço consistentes.

Há, ainda, uma dimensão que nem sempre recebe a mesma atenção: o tempo. Uma habitação que responde perfeitamente às necessidades atuais pode deixar de o fazer alguns anos depois. Alterações na composição familiar, novas formas de trabalhar ou

simplesmente outras prioridades podem mudar profundamente aquilo que esperamos de uma casa. Pensar antecipadamente nessa evolução não significa tentar prever o futuro, mas escolher um imóvel com capacidade para se adaptar a ele. Isto não elimina, naturalmente, a componente emocional. Uma casa é provavelmente um dos poucos investimentos de grande dimensão em que a emoção tem legitimamente um peso relevante. É natural imaginarmo-nos naquele espaço, projetarmos rotinas e reconhecermos de imediato características com as quais nos identificamos. O risco surge apenas quando essa primeira impressão substitui a análise necessária sobre o imóvel, o edifício, a envolvente ou o seu potencial futuro.

É precisamente por isso que uma boa decisão imobiliária resulta do equilíbrio entre razão e emoção. O orçamento define os limites. A análise ajuda a perceber o valor. Mas é a compatibilidade entre o imóvel e a vida de quem o vai habitar que determina

se aquela é, verdadeiramente, a casa certa. Num mercado cada vez mais diversificado e perante compradores mais informados e

seletivos, a melhor escolha nem sempre será o imóvel maior, o mais central ou sequer o mais impressionante numa primeira visita. Será aquele que continua a fazer sentido depois de terminado o entusiasmo inicial. Porque escolher uma casa não é apenas decidir onde viver agora. É escolher como queremos viver uma parte importante da nossa vida.