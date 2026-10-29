Está na hora de arrancar a “cenoura” fiscal dos PPRpremium
Cerca de 100 milhões por ano de dinheiro público facilitam a venda de PPR que continuam a dar prejuízo real a quem poupa. Há formas mais eficazes de ajudar os portugueses a poupar para a reforma.
Há um teste que qualquer investidor pode fazer em casa. Pegue no extrato do seu Plano Poupança-Reforma (PPR), se o encontrar, e tente responder a duas perguntas: que tipo de produto é este e quanto rendeu, descontada a inflação, desde o dia em que o subscreveu. Se ficou a olhar para o papel como quem olha para as instruções de montagem de uma estante sueca, não está sozinho.
Segundo um inquérito da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) à população portuguesa sobre a poupança para a reforma, divulgado esta semana, 34% dos titulares de PPR não…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários
Está na hora de arrancar a “cenoura” fiscal dos PPR
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários