Está na hora de arrancar a “cenoura” fiscal dos PPR

Opinião

Está na hora de arrancar a “cenoura” fiscal dos PPRpremium

Cerca de 100 milhões por ano de dinheiro público facilitam a venda de PPR que continuam a dar prejuízo real a quem poupa. Há formas mais eficazes de ajudar os portugueses a poupar para a reforma.

Há um teste que qualquer investidor pode fazer em casa. Pegue no extrato do seu Plano Poupança-Reforma (PPR), se o encontrar, e tente responder a duas perguntas: que tipo de produto é este e quanto rendeu, descontada a inflação, desde o dia em que o subscreveu. Se ficou a olhar para o papel como quem olha para as instruções de montagem de uma estante sueca, não está sozinho.

Segundo um inquérito da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) à população portuguesa sobre a poupança para a reforma, divulgado esta semana, 34% dos titulares de PPR não…

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Mais de um terço dos titulares de PPR desconhece o produto

Luís Leitão,

Poupam para a reforma, mas nem sempre sabem onde puseram o dinheiro. Segundo a ASF, 34% dos titulares de PPR desconhecem o tipo de PPR que têm e uma em cada quatro pessoas não segue as poupanças.

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