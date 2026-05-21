Estabilidade financeira em contexto sistémico

Helena Chaves Anjos nota que o setor segurador assumiu uma posição relevante na arquitetura financeira, enquanto vetor de resiliência económica, absorção de choques e estabilização do sistema.

Várias instituições europeias têm convergido numa mensagem prudencial clara: os riscos para a estabilidade financeira deixaram de se concentrar apenas no setor financeiro tradicional, emergindo agora de um ecossistema mais interligado, complexo e exposto a choques externos.

No setor segurador, o debate em torno da Solvência II esteve tradicionalmente centrado na robustez de capital, na posição de solvência, na adequação das provisões técnicas e no cumprimento prudencial. Com a recente revisão do enquadramento europeu, a discussão desloca-se progressivamente para uma lógica mais ampla de proporcionalidade, resiliência sistémica, adaptação a eventos severos e leitura macroprudencial.

Os supervisores têm vindo a sinalizar, em particular, a volatilidade dos mercados obrigacionistas e acionistas, potenciais reavaliações de ativos associados ao ciclo tecnológico e o reforço das interligações entre riscos financeiros e riscos geopolíticos. Paralelamente, o ciber-risco, visto tradicionalmente como risco operacional, assume atualmente uma dimensão transversal, com impacto nas operações, reputação e atividade seguradora.

A Autoridade Europeia de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), em abril de 2026, confirma a resiliência global do setor segurador europeu, sublinhando simultaneamente uma transformação estrutural do perfil de risco prudencial. Enquanto o risco segurador permanece relativamente contido, os riscos externos, nomeadamente geopolíticos, associados à fragmentação económica e à volatilidade financeira, assumem crescente relevância;

Esta leitura converge com outras iniciativas internacionais, em particular com a análise do Financial Stability Board, publicada em maio de 2026, sobre vulnerabilidades no crédito privado, reforçando a crescente preocupação com as interligações entre bancos, seguradoras, fundos e estruturas de financiamento não bancário;

Em Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, em março de 2026, sinaliza igualmente um ambiente de risco mais complexo e estrutural. O elemento mais relevante não reside no nível agregado do risco, mas na divergência entre a perceção das entidades supervisionadas e a leitura prudencial da autoridade, com destaque para a avaliação dos riscos de mercado e liquidez por parte das empresas de seguros.

Esta divergência é prudencialmente relevante, na medida em que evidencia que a estabilidade financeira exige não só níveis adequados de capital e solvência, mas também maior convergência de análises, metodologias consistentes, capacidade prospetiva e sistemas de gestão de risco mais robustos.

A estabilidade financeira não depende exclusivamente da solidez individual das instituições, mas da capacidade de compreender os canais de transmissão e os efeitos de contágio entre diferentes segmentos do sistema financeiro. O risco sistémico decorre da interconexão entre atividades financeiras e da acumulação de vulnerabilidades no sistema, não se limitando aos mercados de capitais, sendo igualmente visível em segmentos mais expostos ao ciclo económico, como a evolução da atividade seguradora, em

particular no ramo Vida, e no setor bancário, nomeadamente no nível de crédito ao consumo em Portugal.

Gestão de riscos e resiliência

A abordagem aos riscos prudenciais tem vindo a evoluir de uma lógica centrada na conformidade regulatória e na solidez individual do capital para uma abordagem mais estratégica, orientada para a resiliência do sistema financeiro e para a monitorização do risco sistémico.

Esta evolução traduz-se na integração de variáveis macroeconómicas, financeiras e geopolíticas na análise prudencial, permitindo uma leitura mais abrangente da estabilidade das entidades e dos setores financeiros. Em particular, riscos externos como inflação, volatilidade dos mercados ou tensões geopolíticas passam a ser incorporados na avaliação prudencial através dos seus mecanismos de transmissão e efeitos de contágio macrofinanceiro.

Desta forma, a supervisão aproxima-se de uma lógica macroprudencial, em que o setor segurador é entendido não só na sua dimensão individual, mas também como parte integrante da infraestrutura de estabilidade financeira. O aumento das interligações com mercados de capitais, fundos e estruturas alternativas de financiamento reforça a velocidade de transmissão de riscos como liquidez, alavancagem e concentração.

Neste contexto, a crescente interdependência do sistema financeiro exige maior vigilância prudencial, reforço da capacidade de análise baseada em dados e maior harmonização da informação. Em Portugal, a evolução da supervisão prudencial acompanha esta transição, sublinhando a importância de incorporar os canais indiretos de contágio e a dimensão sistémica dos riscos nos modelos de análise e governação.

Infraestrutura crítica

O elemento-chave deste quadro prudencial reside no posicionamento estratégico do setor segurador. Durante décadas, os seguros foram enquadrados como mecanismos de transferência e mutualização de risco. Hoje, são progressivamente reconhecidos como parte da arquitetura de estabilidade financeira e da resiliência económica, com implicações estruturais relevantes.

Em primeiro lugar, por exigir o reforço das capacidades técnicas de modelização, integração de dados e análise prospetiva, bem como a incorporação de eventos extremos. Abordagens baseadas em métricas históricas tornam-se progressivamente insuficientes num contexto marcado por novos choques geopolíticos, ciber-riscos e fenómenos climáticos de elevada complexidade.

Abordagens baseadas em métricas históricas tornam-se progressivamente insuficientes num contexto marcado por novos choques geopolíticos, ciber-riscos e fenómenos climáticos de elevada complexidade. Em segundo lugar, por aumentar a relevância da coordenação técnica e institucional, uma vez que muitos dos riscos emergentes apresentam natureza transversal, interligada e cumulativa. Nenhum segmento, setor ou mercado dispõe, isoladamente, de capacidade para absorver choques sistémicos de grande dimensão.

uma vez que muitos dos riscos emergentes apresentam natureza transversal, interligada e cumulativa. Nenhum segmento, setor ou mercado dispõe, isoladamente, de capacidade para absorver choques sistémicos de grande dimensão. Em terceiro lugar, por reforçar o papel do setor segurador como mecanismo de estabilização económica, contribuindo, em cenários de crise, para a absorção de perdas, a mitigação da volatilidade económica e a preservação da confiança no sistema financeiro, ultrapassando a mera função de proteção individual.

O debate sobre riscos sistémicos reflete uma evolução macroprudencial. Tradicionalmente centrado em mecanismos de financiamento público e no reforço da proteção, o enquadramento atual é mais abrangente, incorporando o risco sistémico na discussão sobre resiliência estratégica, estabilidade financeira e capacidade de absorção de perdas em larga escala. Neste contexto, a resiliência económica exige uma visão mais integrada do papel do setor segurador no equilíbrio do sistema financeiro.

Síntese

O enquadramento prudencial tem vindo a evoluir para uma leitura mais integrada da estabilidade financeira, que ultrapassa a análise da robustez individual das instituições e incorpora as interligações financeiras, os riscos geopolíticos, a volatilidade dos mercados e a acumulação de vulnerabilidades sistémicas.

Neste contexto, o setor segurador assume progressivamente uma posição relevante na arquitetura financeira, enquanto vetor de resiliência económica, absorção de choques e estabilização do sistema.

Esta evolução implica uma reorientação das prioridades de governação e análise de riscos para abordagens mais integradas, prospetivas e orientadas para riscos sistémicos, reforçando a capacidade de resposta a choques complexos e interligados.

O debate prudencial assume assim uma dimensão mais estrutural, em que o setor segurador se afirma como componente da infraestrutura do sistema financeiro, e não como simples mecanismo de proteção.

Fontes: