Tatiana Gouveia da Partner Relationship Manager na Klx, empresa do Grupo Crédit Agricole, ataca os sistemas legacy, mas recomenda passos seguros e testados na sua evolução.

Em muitas seguradoras, o sistema tecnológico central é o ativo mais importante e também o mais difícil de alterar. É nele que vivem as apólices, os sinistros, a faturação e as regras que sustentam anos de operação. Segundo o Observatório do Mercado Segurador Português da Deloitte, metade das seguradoras em Portugal opera com sistemas com mais de 15 anos. O dado não surpreende quem trabalha no setor, mas diz muito sobre a dimensão do desafio.

Estes sistemas não ficaram obsoletos por negligência. Foram construídos para responder ao negócio de outra época, estabilizaram com o tempo e continuam a funcionar. Muitos acumularam ainda várias camadas de fusões, aquisições e adaptações sucessivas, que os tornaram mais complexos e dependentes de conhecimento que raramente está documentado. É essa mesma estabilidade que torna a mudança tão difícil de decidir.

O custo de não mudar, no entanto, cresce de forma silenciosa. Lançar um novo produto demora mais do que devia. Integrar parceiros, canais digitais ou novas ferramentas exige novas soluções capazes de acompanhar, até porque a manutenção consome orçamento e talento que poderiam estar ao serviço da inovação. E, à medida que as expectativas dos clientes e as exigências regulatórias evoluem, o fosso entre o que o negócio precisa e o que o sistema permite vai aumentando.

Perante isto, a tentação de uma substituição total, de uma vez só, é compreensível; mas é também a opção que mais riscos concentra. Um projeto desta natureza mexe em dados críticos, em processos que não podem falhar e em equipas que continuam a ter de operar todos os dias. Quando algo corre mal, o impacto não fica no departamento de tecnologia: chega ao cliente, ao regulador e à reputação da empresa.

Cada etapa deve ter critérios claros, definidos desde o início, que determinem se está pronta para a seguinte: testes de regressão sobre os processos críticos, validação rigorosa dos dados migrados, verificação do desempenho em situações de carga real e um plano de reversão testado antes de qualquer entrada em produção

Por outro lado, há ainda os riscos menos visíveis. A migração de dados é um deles, uma vez que anos de informação com formatos e regras diferentes raramente passam de um sistema para outro sem surpresas. Outro é o conhecimento implícito: processos que “sempre funcionaram assim” e que só se descobrem quando deixam de funcionar. E não esquecer também a pressão por prazos, que muitas vezes encurta as fases de validação que protegem a operação.

Por isso, a questão relevante não é se se deve modernizar, mas como. Não há uma resposta certa, mas a mais sólida é uma abordagem faseada: dividir o caminho em etapas pequenas, definidas por produto, ramo ou processo, em que o sistema antigo e o novo coexistem enquanto a transição acontece. Cada etapa entrega valor por si, pode ser avaliada e, se necessário, revertida. O negócio não para, e o risco fica distribuído em vez de concentrado num único momento.

Esta lógica só funciona se a qualidade for tratada como condição para avançar, e não como uma fase final. Cada etapa deve ter critérios claros, definidos desde o início, que determinem se está pronta para a seguinte: testes de regressão sobre os processos críticos, validação rigorosa dos dados migrados, verificação do desempenho em situações de carga real e um plano de reversão testado antes de qualquer entrada em produção. Quando os testes decidem o ritmo, a modernização deixa de depender de otimismo e passa a assentar em evidência.

Há quem veja nesta disciplina um travão à velocidade, mas a verdade é que a experiência mostra o contrário. Quem testa bem avança com mais confiança, corrige mais cedo e evita os atrasos que surgem quando os problemas aparecem tarde. A velocidade sustentável é a que não obriga a recuar.

Importa também dizer que esta é uma decisão de negócio, e não apenas de tecnologia. Exige o envolvimento das várias áreas operacionais e uma definição partilhada do que não pode falhar. Sem este alinhamento, mesmo o melhor plano técnico fica exposto à falha.

Atualmente, o maior risco já não é modernizar. É continuar a adiar até que a decisão seja imposta por uma falha, por uma exigência regulatória ou por um concorrente mais ágil. As tecnológicas que fizerem esta transição com método, por fases e com a qualidade como critério ficarão mais bem preparadas para o que vier, incluindo para tirar partido de tecnologias como a inteligência artificial, que dependem de sistemas flexíveis e fiáveis.

Modernizar o core sem parar o negócio é possível. Exige tempo, disciplina e a coragem de avançar por etapas, provando a cada uma que o essencial continua a funcionar.