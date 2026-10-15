A idade é um argumento extraordinariamente conveniente. Serve para desvalorizar quem já cá estava e para desresponsabilizar quem acabou de chegar.

A minha mãe sempre me disse que a velhice não traz nada de bom. A nível físico, começo a perceber o argumento. As maleitas chegam sem convite, não respeitam agendas e, uma vez instaladas, parecem ter vocação para ficar.

Mas há outra coisa que também chega com o tempo e que não trocaria por nada: uma certa tranquilidade para olhar para as decisões, relativizar o que antes parecia definitivo e reconhecer mais depressa os sítios onde não vale a pena voltar.

Gosto particularmente do filme “Este País Não É Para Velhos”, dos irmãos Coen, mas não me interessa discutir o filme. Interessa-me a frase. Porque, se há coisa que parece estar sempre em discussão, é a utilidade da idade. Demasiado velho para aprender. Demasiado novo para saber. Demasiada experiência para aceitar mudanças. Pouca experiência para ter uma opinião.

A idade é um argumento extraordinariamente conveniente. Serve para desvalorizar quem já cá estava e para desresponsabilizar quem acabou de chegar. E, no entanto, nem a juventude é um certificado de inovação, nem a idade uma garantia de sabedoria.

Sou adepta da riqueza da convivência entre gerações e continuo a acreditar que a experiência dos mais velhos pode ajudar a abrir caminho à inovação dos mais novos. Mas há uma questão que me interessa cada vez mais: o que fazemos, afinal, com aquilo que aprendemos pelo caminho?

A intuição é um bom ponto de partida. O dicionário apresenta-a como uma forma de compreender ou saber algo sem recorrer ao raciocínio consciente. Gosto também da explicação que ouvi recentemente: a intuição pode ser a experiência acumulada a trabalhar antes de conseguirmos explicar porquê.

Na minha linguagem, é o grilo falante que me aparece ao ouvido durante uma decisão. “Não te metas nisso, que já aí estiveste e sabes como vai acabar.” Ou, na versão que dispensa grandes competências de argumentação: “Isto cheira-me a esturro.”

Com o tempo, construímos um arquivo de pessoas, situações, erros e consequências. Aprendemos a reconhecer padrões, a identificar incoerências e, por vezes, a distinguir uma oportunidade de uma armadilha com boa apresentação.

Mas o grilo falante também se engana. A experiência pode dar-nos critério, mas também alimentar preconceitos. Podemos chamar intuição àquilo que é apenas medo de voltar a falhar. Ou experiência à resistência em aceitar que o mundo mudou.

A maturidade não está em confiar sempre no grilo, mas em saber quando o devemos ouvir e quando precisamos de lhe pedir provas.

Há uma frase que me visita de vez em quando: “Se eu soubesse o que sei hoje há umas décadas…”. Teria sido interessante, sem dúvida. Mas parte daquilo que sei hoje resulta precisamente das decisões que tomei quando ainda não sabia, ou com a informação que dispunha. Algumas foram boas. Outras nem por isso. E há aprendizagens que, por muito que alguém nos tente poupar, só entram quando somos nós a pagar a conta.

É por isso que não acredito que a idade seja um posto. Também não é apenas um número. É tempo vivido, mas o tempo, por si só, não garante aprendizagem. Podemos passar trinta anos a acumular experiência ou passar trinta anos a repetir o mesmo erro com crescente confiança.

Talvez seja aqui que a experiência tenha de deixar de ser um argumento sobre nós e passar a ser uma responsabilidade perante os outros.

E isto torna-se particularmente evidente na liderança. Um líder experiente pode reconhecer padrões, antecipar riscos e tomar decisões mais ponderadas. Mas também pode usar a experiência para centralizar tudo, desconfiar de quem pensa de maneira diferente e confundir autonomia com ameaça à sua autoridade.

Há líderes que pedem iniciativa às equipas, mas corrigem sistematicamente qualquer decisão que não coincida com a sua. Depois admiram-se de que ninguém decida sem lhes perguntar primeiro. A experiência, neste caso, não está a desenvolver competências. Está a criar dependência.

A maturidade de um líder não se mede apenas pela qualidade das decisões que toma, mas pela qualidade das decisões que a sua liderança permite aos outros tomar.

Isto exige mais do que delegar tarefas. Exige criar espaço para que outras pessoas pensem, discordem, experimentem e assumam responsabilidades. Exige aceitar que alguém com menos anos de experiência pode ver aquilo que já não conseguimos ver.

Mas também exige discernimento. Nem todos os erros têm o mesmo custo e nem todas as decisões devem ser deixadas à aprendizagem por tentativa e erro. A experiência deve ajudar-nos a distinguir quando é necessário intervir e quando devemos dar espaço para que os outros encontrem o seu próprio caminho.

Na liderança, como na vida, não podemos exigir confiança sem aceitar alguma vulnerabilidade. Nem podemos pedir iniciativa se punimos todas as decisões que não coincidem com as nossas.

Talvez seja este o verdadeiro valor da experiência: não apenas aquilo que nos permite fazer melhor, mas aquilo que conseguimos ajudar os outros a construir.

Não quero voltar a alguns lugares onde já estive. A curva de aprendizagem seria cansativa e, francamente, não tenho saudades de todas as versões de mim que precisei de conhecer para chegar aqui. Mas também não quero usar o passado como argumento para deixar de experimentar o futuro.

Este país pode não ser para velhos. As organizações também parecem, por vezes, ter dúvidas sobre o que fazer com quem acumula anos de experiência.

Mas talvez a pergunta esteja mal formulada. Não se trata de escolher entre a irreverência de quem chega e a experiência de quem já cá está. Trata-se de perceber o que cada um consegue acrescentar e de criar espaço para que isso aconteça.

A idade não nos dá razão por defeito. A experiência não nos dispensa de aprender. E a liderança não devia servir para provar que sabemos mais. Devia servir para que, um dia, os outros consigam fazer melhor, mesmo quando já não estamos na sala.