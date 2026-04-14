Estratégias de marketing B2C para Agentes e Corretores de seguros

João Veiga dá primeira ajuda aos profissionais de seguros sobre como converter melhor, reter mais e gerar recomendações dos clientes.

O marketing B2C (business-to-consumer) no setor de seguros é, acima de tudo, uma disputa por atenção + confiança + velocidade. O consumidor continua a preferir uma experiência híbrida (humana + digital), mas exige cada vez mais conveniência, resposta rápida e mensagens relevantes.

Ao mesmo tempo, o setor continua a acelerar na adoção de mais automação e de mais IA nos seus processos, acrescendo o facto de que estamos a entrar numa fase de maior exigência regulatória sobre transparência e uso responsável de IA.

Em B2C, o “produto” principal é a confiança – e confiança é prova, não promessa. Em seguros, o consumidor compra “segurança” e reduz o risco percebido através de sinais de confiança: reviews, clareza na comunicação, consistência e presença local.

O panorama nacional mostra-nos que, apesar da digitalização, os canais mais usados ainda incluem o telefone, e‑mail e contacto presencial, o que reforça que a decisão final continua a depender de credibilidade e aconselhamento.

Neste aspeto da confiança, no mínimo devemos ter em destaque no website ou no Instagram uma página de “Como funciona”, onde se explica o processo: diagnóstico → proposta → explicação simples → contratação → apoio em sinistro. A prova social deve ser estruturada: publicar a opinião de clientes, com temas e ligações específicas (ex: “o que resolvemos”, “como explicamos as coberturas”, …). E finalmente conteúdos de educação financeira (curtos e diretos); as seguradoras já usam a redes sociais para campanhas e educação, os agentes e corretores podem (e devem) fazer o mesmo.

Dominar o a zona onde se tem as operações: ter um Google Business Profile é um excelente “outdoor”. No B2C, uma parte importante do processo de procura começa no “perto de mim”, e a montra principal é o Google Business Profile: fotos, posts e reviews fazem a ponte entre a descoberta online e o contacto presencial. Aqui é importante publicar 1 a 2 vezes por semana (ex: dicas de renovação, como atuar em caso de sinistro, mitos comuns dos seguros, …), publicar fotos reais (equipa, escritório, atendimento) e, quando possível, um antes-e-depois de casos práticos (atenção aos dados sensíveis!). E algo que também funciona muito bem é criar páginas ou posts focados em locais e serviços, como por exemplo “Como otimizar o seguro auto na [cidade, vila, …]” ou “Multirriscos habitação específicos para a [zona, bairro, …]”, adicionando FAQs a cada uma.

Muito importante, é que os conteúdos sejam redigidos em modo “Resposta” (AEO – Answer Engine Optimization), ou seja, redigidos de forma para responder a perguntas reais, e não estruturados como slogans.

O modo AEO é o processo de estruturar conteúdos online para responder diretamente às questões dos utilizadores, permitindo que ferramentas baseadas em IA (como ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, …) encontrem estes conteúdos, os compreendam e citem facilmente.

A pesquisa está cada vez mais orientada a respostas diretas, o que aumenta o valor de conteúdo que esclarece dúvidas com estrutura, exemplos e linguagem simples. Em paralelo, os consumidores criam mais conexão com interações mais personalizadas e úteis, e a IA está a elevar essa expectativa. Conteúdos estruturados como “O que cobre / o que não cobre” (auto, casa, saúde, vida) com exemplos do dia a dia; “Checklist de renovação” (o que rever antes de aceitar o preço); “Franquia explicada em 60 segundos”; “Guia rápido de sinistros” (passo a passo), são modelos que geram confiança e aceleram conversas.

E, claro está, o WhatsApp como canal B2C por defeito, pela sua rapidez, proximidade e conversão. A adopção do WhatsApp em Portugal é muito alta, o que torna o canal extremamente eficiente para B2C: follow‑ups, envio de documentação, esclarecimento rápido e agendamentos, são ações que beneficiam muito da utilização desta plataforma. Além disso, com o aumento de chatbots e atendimento automatizado que se está a generalizar no setor segurador, combinado com uma estratégia de mensagens bem desenhada (sem perder o toque humano), esta ferramenta é hoje indispensável.

Em conclusão, o marketing B2C tem de combinar confiança com velocidade: ser encontrado, responder rápido e explicar de forma simples. As estratégias que mais crescimento entregam são as que juntam presença local, WhatsApp , conteúdo útil e automação, reforçando a relação antes e depois da venda. No final, o objetvo é claro: converter melhor, reter mais e gerar recomendações- o ativo mais valioso no B2C.