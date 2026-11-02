Financiamentos intragrupo: uma vitória das empresas (contra a Autoridade Tributária)

A AT não pode invalidar uma amostra na sua totalidade e, ao mesmo tempo, extrair dela o único número que lhe interessa. É uma lição de bom senso com consequências práticas para qualquer empresa.

Uma recente decisão arbitral do CAAD (processo n.º 979/2025-T, de 27 de Agosto) devolve ao debate público um tema que, apesar de técnico, tem impacto directo sobre qualquer grupo empresarial com financiamentos intragrupo: os Preços de Transferência aplicados a empréstimos entre empresas relacionadas. O caso envolve 140.387,90 euros de imposto e juros, mas o seu interesse ultrapassa em muito o valor em disputa. A decisão fixa limites claros à forma como a Autoridade Tributária (AT) pode corrigir taxas de juro entre entidades do mesmo grupo.

Comecemos pelos factos: uma sociedade portuguesa contraiu um financiamento de 25 milhões de euros junto da sua accionista maioritária, não residente, a uma taxa de juro anual de 6,098%. Por se tratar de uma operação entre entidades relacionadas, essa taxa tem de corresponder à que seria praticada entre partes independentes. No fundo, o chamado “princípio de plena concorrência”, consagrado no artigo 63.º do Código do IRC. Para o comprovar, a empresa apresentou um benchmark com 48 operações comparáveis, das quais resultou um intervalo de mercado dentro do qual a sua taxa se situava.

Em inspecção ao exercício de 2019, a AT não aceitou o benchmark do contribuinte: reformulou a amostra, reduzindo-a para 15 operações segundo os seus próprios critérios, e corrigiu a taxa para 4,15% – a mediana desse conjunto depurado. Quase dois pontos percentuais de diferença, que resultaram numa liquidação adicional de IRC e retenções na fonte superior a 140 mil euros.

O Tribunal Arbitral deu inteira razão à empresa. E o raciocínio que utilizou, apesar de não “fixar doutrina”, merece algumas linhas.

Primeiro, a lei coloca sobre a AT – e não sobre o contribuinte – o ónus de demonstrar que uma operação entre entidades relacionadas não cumpre condições de mercado. Isto é, não basta identificar “imperfeições” no benchmark do contribuinte; a AT tem de apresentar uma alternativa tecnicamente sólida, sob pena de violar o dever de fundamentação acrescida a que está obrigada pela Lei Geral Tributária. Neste processo, a AT limitou-se a assinalar problemas – outliers, inconsistências na aplicação do critério de rating, disparidade de montantes, latitude de maturidades e inconsistência sectorial – sem propor uma correcção alternativa testável. Ora, o Tribunal foi taxativo: sem método de substituição concreto, “não se pode dar por cumprido o ónus da prova que recaía sobre a AT”.

Segundo, se a AT considera que toda a amostra de comparáveis está viciada – e foi o que sucedeu aqui: a AT reduziu a amostra do contribuinte de 48 para 15 (e depois para 14) operações, por entender que persistiam fragilidades de comparabilidade, nomeadamente quanto ao rating dos mutuários – não pode depois seleccionar um único elemento dessa mesma amostra depurada e tratá-lo como se fosse fiável. Se o defeito contamina o conjunto, contamina também o ponto que dele se extrai. É como se um comerciante rejeitasse um cabaz inteiro de produtos por os considerar todos defeituosos e, ainda assim, escolhesse um deles para vender como sendo de qualidade.

Há ainda uma terceira dimensão: a regra segundo a qual uma correcção da AT deve, em princípio, situar-se na mediana do intervalo de comparáveis só foi introduzida pela Portaria n.º 268/2021, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2021. Antes disso, e o exercício em análise era 2019, qualquer valor dentro do intervalo de plena concorrência satisfazia a lei, independentemente da sua posição relativa dentro desse intervalo. A lei fiscal não se aplica retroactivamente, e o Tribunal recusou, também por este motivo, a correcção promovida pela AT.

Note-se, aliás, que “a regra da mediana” não impõe que o intervalo de comparáveis tenha, por si só, de ser reduzido ao interquartile range. A norma diz apenas que, aquando da aplicação de um método resulte um “intervalo de valores” e se verifique um incumprimento do princípio de plena concorrência, qualquer correcção positiva da AT deve, em regra, ter por referência a mediana desse intervalo – seja ele o intervalo completo, seja um interquartile range. Nada na letra da lei portuguesa exige, por si só, que o intervalo seja estatisticamente reduzido ao interquartile range. Essa redução é uma técnica que vem das Guidelines da OCDE, e mesmo aí é mais condicionada do que a prática corrente por vezes sugere: primeiro devem eliminar-se, um a um, os comparáveis identificados como menos fiáveis; e só depois, se subsistirem imperfeições não identificáveis ou não quantificáveis, é que “pode ser apropriado” recorrer a uma medida de tendência central, como o interquartile range ou a mediana. É precisamente este “percurso faseado” que a AT ignorou no processo n.º 979/2025-T, de 27 de Agosto. E é essa omissão metodológica, mais do que o recurso à mediana em si mesmo, que está no cerne da decisão do CAAD.

Casos como este surgem num contexto em que a fiscalização de Preços de Transferência em Portugal tem vindo a intensificar-se, com a AT a dedicar cada vez mais recursos à análise de financiamentos intragrupo, royalties e prestações de serviços entre empresas do mesmo grupo. Para as empresas com operações de cash-pooling, financiamentos accionistas ou reestruturações cross-border, a decisão reforça três recomendações concretas:

Investir na qualidade das análises económicas, e não apenas na sua “existência formal”: um dossier robusto é a melhor defesa contra correcções mal fundamentadas; Não assumir que objecções da AT implicam automaticamente uma liquidação válida: a jurisprudência arbitral tem anulado correcções sem método alternativo consistente; e Rever processos pendentes referentes a exercícios anteriores a 2021 à luz do argumento da irretroactividade da regra da mediana.

Em suma, a AT não pode invalidar uma amostra na sua totalidade e, ao mesmo tempo, extrair dela o único número que lhe interessa. É uma lição de bom senso com consequências práticas para qualquer empresa a braços com uma correcção de Preços de Transferência mal sustentada; e um lembrete de que, em Preços de Transferência como em estatística, uma mediana vale exactamente o que valem os dados de onde foi retirada.