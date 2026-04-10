Formação: o verdadeiro motor do crescimento das organizações

A formação, quando bem estruturada, não é apenas uma ferramenta de qualificação técnica. É também um instrumento de transformação cultural dentro das empresas.

Num contexto económico cada vez mais exigente e competitivo, as organizações enfrentam hoje um desafio central: garantir que os seus profissionais estão preparados para responder a um mercado em permanente transformação.

A velocidade a que o conhecimento evolui é hoje uma das grandes características do mundo empresarial. Novos enquadramentos legais, novas ferramentas tecnológicas e novas expectativas por parte dos clientes obrigam as empresas a adaptarem-se continuamente. De acordo com o World Economic Forum, cerca de 44% das competências profissionais irão sofrer alterações significativas até 2027, o que demonstra claramente que a aprendizagem contínua deixou de ser uma opção para passar a ser uma verdadeira necessidade estratégica.

A experiência demonstra que as organizações que conseguem acompanhar esta evolução são precisamente aquelas que investem de forma consistente no desenvolvimento das suas pessoas. A formação, quando bem estruturada, não é apenas uma ferramenta de qualificação técnica. É também um instrumento de transformação cultural dentro das empresas.

Ao longo dos últimos anos, tenho tido a oportunidade de acompanhar de perto a evolução de empresários e equipas que diariamente enfrentam o desafio de gerir pessoas, desenvolver negócio e responder às exigências de um mercado cada vez mais sofisticado. E esta experiência reforçou uma convicção muito clara de que as empresas crescem de forma sustentável quando investem no crescimento das suas pessoas.

Por outro lado, a formação desempenha igualmente um papel determinante na retenção de talento, com estudos internacionais a demonstrarem que os profissionais valorizam cada vez mais organizações que investem no seu desenvolvimento. A título de exemplo, o LinkedIn Workplace Learning Report indica que cerca de 94% dos colaboradores afirmam estar mais disponíveis para permanecer numa empresa que aposta na sua formação e crescimento profissional.

Estes dados confirmam aquilo que a experiência no terreno também demonstra: as pessoas querem evoluir, aprender e sentir que fazem parte de organizações que acreditam no seu potencial.

Assim, num mercado cada vez mais competitivo, a formação deve ser encarada como um verdadeiro investimento estratégico. As empresas que conseguem aprender mais depressa são também aquelas que conseguem adaptar-se mais rapidamente, inovar e criar vantagem competitiva.

É inequívoco que o futuro das organizações passa por investir nas pessoas, por promover uma cultura de aprendizagem contínua e por preparar líderes capazes de desenvolver equipas fortes, motivadas e orientadas para resultados.

Porque, em última análise, não são as empresas que crescem, mas sim as pessoas que delas fazem parte, e é esse crescimento que transforma as organizações.