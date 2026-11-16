Uma tempestade parece-me quase uma intervenção criativa. Interrompeu, por umas horas, a ilusão de que tudo pode ser planeado, previsto e otimizado. A natureza fez aquilo que as boas ideias fazem.

Há pessoas dedicadas que vão à Web Summit todos os dias. Outras escolhem os dias em função dos oradores, dos temas ou das oportunidades de negócio. Eu, por uma questão de agenda e alguma falta de entusiasmo pelas multidões, escolhi apenas um.

O dia em que fechou.

Não é fácil conseguir este grau de pontaria, sobretudo para quem não consegue acertar num green a dez metros de distância. Num evento dedicado a antecipar o futuro, consegui escolher precisamente o dia em que o futuro foi cancelado devido às condições meteorológicas.

Está visto que São Pedro ainda não usa ChatGPT.

Piadas à parte, a tempestade Charles, com nome de rei britânico e comportamento de turista inglês, decidiu passar ao de leve por Lisboa antes de seguir para o Algarve. E a organização, sensatamente, fechou as portas. Ou isso ou foi obrigada.

Há qualquer coisa de deliciosamente irónico em juntar milhares de pessoas para discutir inteligência artificial, algoritmos preditivos, automação e o futuro da própria espécie humana, e depois ter de interromper tudo porque está demasiado vento.

A tecnologia tem esta particularidade: quanto mais avança, mais nos convence de que estamos quase a controlar tudo. Já conseguimos pedir a uma máquina que escreva um romance, componha uma música ou desenhe uma campanha. Mas basta uma depressão atmosférica maldisposta para nos lembrar que continuamos a viver num planeta, e não numa plataforma.

Curiosamente, a meteorologia fez o seu papel. A tempestade foi prevista, os avisos emitidos, as medidas tomadas e os prejuízos praticamente orçamentados antes de acontecerem. Não falhou a capacidade de antecipar o impacto. Falhou a possibilidade de o controlar. O que, para quem acredita que os dados resolvem tudo, deve ser particularmente irritante.

A publicidade conhece bem esta irritação.

Também nós acreditamos que, com dados suficientes, acabamos por perceber tudo sobre as pessoas. Uma espécie de meteorologia dos consumidores, mas com apresentações mais caras.

Durante anos tentámos controlar tudo através de estudos, entrevistas e reuniões intermináveis em que alguém acabava sempre por apresentar uma pirâmide de necessidades (saudades das de chocolate). Depois chegaram os dados, os algoritmos e a promessa de que tudo passaria a ser mais científico.

Hoje sabemos onde as pessoas estão, o que pesquisam, quanto tempo olham para um vídeo e qual a probabilidade de comprarem umas sapatilhas depois de terem visto outras sapatilhas.

Só continuamos sem saber, muitas vezes, o que as vai emocionar

A publicidade, pelo menos aquela de que me lembro com mais entusiasmo, sempre teve alguma coisa de imprevisível. Uma boa ideia não era apenas a resposta certa a um problema. Era uma resposta que ninguém estava à espera de ver.

E quase nunca nascia de uma folha de Excel.

Ninguém quer regressar a uma idade romântica da publicidade, em que bastava um criativo inspirado, uma mesa empoeirada e um cliente com paciência. Os dados melhoraram muito do que fazemos. Mas há uma diferença entre usar informação para alimentar a criatividade e usá-la para substituir a própria ideia de ter ideias.

Hoje parece haver mais excitamento com a possibilidade de produzir cem anúncios em dez minutos do que com a possibilidade de ter uma ideia que justifique fazer sequer um único.

Até porque uma ideia medíocre, produzida mil vezes mais depressa, continua a ser uma ideia medíocre. Só que agora nos aparece em todos os ecrãs.

Enquanto discutimos se a inteligência artificial vai substituir os criativos, talvez devêssemos perguntar se não começámos nós próprios, há muito tempo, a substituir a imaginação por processos.

Há briefings que já trazem a ideia, estudos feitos para provar que o cliente tem razão e reuniões onde se fala tanto de disrupção que a única coisa verdadeiramente disruptiva seria alguém dizer que aquilo já foi feito e não vai surpreender ninguém.

Depois admiramo-nos de que a publicidade seja tão facilmente ignorada.

No meio disto tudo, uma tempestade parece-me quase uma intervenção criativa. Não pelas consequências que teve para quem as sofreu, evidentemente, mas porque interrompeu, por umas horas, a ilusão de que tudo pode ser planeado, previsto e otimizado.

A natureza fez aquilo que as boas ideias fazem: alterou o programa.

Entretanto, fiquei sem ir à Web Summit. Não vi a dança dos robôs, não ouvi nenhuma conferência nem assisti a um empreendedor de ténis brancos e camisola preta a explicar como vai mudar o mundo.

Para o ano volto a tentar. Afinal, continuo interessado no futuro. Sobretudo se estiver aberto ao público.