Fundraising: o KO é garantido. A honestidade, não

Não queremos um ringue sem golpes na captação de investimento. Queremos um ringue onde cair traga uma aprendizagem e levantar-nos não obrigue a fingir que nada doeu.

Captar investimento é entrar num ringue de boxe. Levamos uma visão, uma apresentação e a crença de que a preparação nos protegerá. Não protegerá. Vamos cair. Alguns assaltos vão parecer um KO. E, por vezes, o adversário é alguém que conhecemos num elevador: sem luvas, sem aviso, alguns pisos para defender anos de trabalho.

Os fundamentos são racionais: provar que existe procura, conhecer o mercado, demonstrar resultados, reunir uma equipa credível e explicar o que o capital permitirá alcançar. Mas captar investimento é também submeter esse trabalho a pessoas com incentivos, prazos e apetência pelo risco diferentes dos nossos. Uma rejeição não é um veredicto sobre o negócio. Muito menos sobre o nosso valor.

Preparemo-nos: selecionemos os investidores, protejamos a tesouraria e perguntemos o que transformaria um “não” num “sim”. Não confundamos resistência com progresso. Acumular reuniões não é uma estratégia.

Os números explicam parte das nódoas negras. Num estudo de 2016 com 885 investidores de capital de risco, as sociedades analisavam, em média, 101 oportunidades por investimento concretizado. É um funil de seleção, não a probabilidade de sucesso de um fundador. A minha conclusão: a rejeição faz parte do processo; fazer de cada “não” uma crise de identidade torna insuportável um trabalho difícil.

O custo psicológico merece mais do que frases motivacionais. Num inquérito do Sifted de 2025 a 138 fundadores, 54% relataram esgotamento e 75% ansiedade no ano anterior; captar investimento foi o desafio mais referido. São respostas de uma amostra pequena, não diagnósticos clínicos nem prova de que a captação de investimento tenha causado esses problemas.

É aqui que a comparação com a perturbação de stress pós-traumático (PTSD) exige rigor. Não é outro nome para uma ronda brutal: o diagnóstico exige exposição a acontecimentos traumáticos específicos, como morte, ferimentos graves ou violência sexual, além de sintomas persistentes (National Center for PTSD). O inquérito não estabelece uma correlação entre captar investimento e PTSD. Não devemos usar um diagnóstico para dramatizar, nem o exigir para levar o sofrimento a sério.

A pergunta é simples: o que acontece quando a apresentação termina, mas a sensação de estarmos a ser avaliados continua? Imaginem rever cada resposta, antecipar a próxima rejeição, levar a última reunião para a seguinte. Chamar-lhe “treino de resiliência” é conveniente. Um fundador não deveria ter de ser emocionalmente invulnerável para merecer investimento.

Não é um debate sobre Lisboa, Londres ou Silicon Valley. Eu não escolheria um ringue apenas pelo código postal. Perguntaria se quem lá está aceita dizer-me a verdade. Uma sala prestigiada não substitui uma conversa honesta.

Uma avaliação honesta é um privilégio raro, quase uma bênção. Não um “interessante, mantenha-nos informados”. Nem um desaparecimento disfarçado de processo de investimento. Mas: faltam provas aqui; estes pressupostos não se sustentam; isto está fora do nosso mandato; este resultado faria mudar a minha decisão. Concreto para agir. Claro para discordar. Honesto para acabar com falsas esperanças.

Os fundadores devem aos investidores preparação, provas e honestidade intelectual. Os investidores devem dar clareza, não humilhação. Uma pergunta difícil pode fortalecer uma empresa; uma rejeição vaga nada ensina. Não queremos um ringue sem golpes. Queremos um ringue onde cair traga uma aprendizagem e levantar-nos não obrigue a fingir que nada doeu.