Futuro do turismo: crescer em valor em tempos de incerteza

O dossier do transporte aéreo é, sem dúvida, o mais urgente. É fundamental que o processo de privatização da TAP seja concluído com sucesso, integrando a companhia num grande grupo internacional.

O panorama global vive um dos períodos mais complexos da história recente. O prolongamento da guerra na Ucrânia por mais de quatro anos e a persistente instabilidade no Médio Oriente redesenharam a economia mundial, com impactos severos na inflação e nos custos de vida. No entanto, mesmo perante este cenário geopolítico adverso, o turismo em Portugal tem demonstrado uma resiliência notável. O setor continua a crescer, mas o grande desafio para os próximos tempos já não é apenas atrair mais visitantes: é crescer melhor, qualificar a oferta e gerar mais valor.

Num momento em que o setor goza de relativa estabilidade, após mais de uma década de crescimento sustentado, abre-se a janela de oportunidade ideal para planear o futuro com rigor. Multiplicar a oferta de forma desordenada é uma fórmula gasta; o caminho passa agora por consolidar o que foi construído e apostar na excelência. Contudo, para que o turismo continue a ser a principal alavanca económica e social do país, o atual Governo e os agentes do setor não podem ignorar os bloqueios estruturais que ameaçam esta sustentabilidade.

É fundamental que o processo de privatização da TAP seja concluído com sucesso, integrando a companhia num grande grupo internacional que lhe garanta sinergias para enfrentar os custos crescentes. Mais do que o encaixe financeiro para o Estado, exige-se a salvaguarda intransigente do hub de Lisboa e das ligações estratégicas às ilhas e ao mundo lusófono. Paralelamente, embora a decisão do novo aeroporto em Alcochete seja crucial, o país não pode esperar décadas.

O dossier do transporte aéreo é, sem dúvida, o mais urgente. É fundamental que o processo de privatização da TAP seja concluído com sucesso, integrando a companhia num grande grupo internacional que lhe garanta sinergias para enfrentar os custos crescentes. Mais do que o encaixe financeiro para o Estado, exige-se a salvaguarda intransigente do hub de Lisboa e das ligações estratégicas às ilhas e ao mundo lusófono. Paralelamente, embora a decisão do novo aeroporto em Alcochete seja crucial, o país não pode esperar décadas. É imperativo que o executivo equacione uma solução aeroportuária intermédia que alivie o esgotamento do aeroporto da Portela a curto prazo.

Por outro lado, o crescimento do turismo exige reformas internas profundas no funcionamento do Estado e do mercado de trabalho. O excesso de burocracia sufoca o investimento. As empresas precisam de agilidade e de um verdadeiro “Simplex para o Turismo” que simplifique regras e licenciamentos. Da mesma forma, a escassez de mão-de-obra e a rigidez da atual Lei Laboral exigem o regresso urgente às negociações na Concertação Social, desenhando uma legislação moderna e adaptada às novas dinâmicas do mercado.

Finalmente, o setor terá de aprender a gerir os impactos de duas macrotendências globais: a inteligência artificial, que está a transformar radicalmente a forma como planeamos e consumimos viagens, e as alterações climáticas, que já moldam os fluxos e as épocas do turismo mundial.

A história prova que o turismo é um setor que não se verga perante as dificuldades. Se o país souber responder a estes desafios estruturais com coragem política e visão estratégica, transformaremos o risco em oportunidade, garantindo que o turismo continue a liderar o progresso económico de Portugal.