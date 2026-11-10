Garantias, veículos e covenants: o lado fiscal das emissões de obrigações

As Guidelines for Corporate Bond Issuers, que a OCDE publicou no passado dia 30 de Setembro, não foram escritas para responder a esta questão.

Uma emissão de obrigações é, antes de mais, uma decisão de financiamento. Mas cria também transacções entre entidades do mesmo grupo, e raramente se pergunta se estão a ser remuneradas como o seriam entre partes independentes. As Guidelines for Corporate Bond Issuers, que a OCDE publicou no passado dia 30 de Setembro, não foram escritas para responder a esta questão. Mas quem as leia com olhos de fiscalista encontrará razões mais do que suficientes para a colocar.

O modelo mais comum é conhecido: a empresa-mãe garante as obrigações e a emissão é feita por uma subsidiária constituída apenas para aceder ao mercado, sem actividade operacional própria. As Guidelines tratam este caso de forma expressa. Admitem que a materialidade da informação a divulgar seja aferida sobretudo ao nível do garante, e recomendam que o órgão de administração da empresa-mãe mantenha a supervisão da estrutura de capital do grupo. Um documento de corporate governance reconhece, assim, que as decisões não são tomadas no veículo emitente. E é precisamente aí que entram os Preços de Transferência, numa estrutura que gera transacções controladas como garantias, empréstimos intragrupo e serviços de tesouraria centralizada.

A primeira dessas transacções, e a mais visível, é a garantia explícita da empresa-mãe. Tem valor económico, reduz o custo de financiamento e transfere risco para o garante. Esse valor tem, por isso, de ser remunerado, como impõe o princípio de plena concorrência. Na prática, a comissão de garantia é muitas vezes subavaliada, ou simplesmente não é cobrada. A isto acresce a questão do suporte implícito do grupo: como se separa o benefício passivo da pertença ao grupo do valor acrescentado pela garantia explícita? E qual o rating a atribuir à subsidiária? O seu rating standalone ou um que já incorpora esse suporte implícito? Esta é, hoje, uma das questões mais litigiosas em Preços de Transferência. E quando as próprias Guidelines admitem que a informação relevante para os obrigacionistas é, em muitos casos, a do garante, torna-se difícil sustentar que a garantia é um elemento acessório.

A própria estrutura do emitente levanta questões autónomas. Uma SPV sem pessoal e sem capacidade de controlar o risco financeiro que formalmente assume é uma entidade vulnerável. As OECD Transfer Pricing Guidelines são claras: quem não controla os riscos não pode reter os retornos correspondentes e, em certos casos, terá direito apenas a um risk-free return. No limite, a delineação da operação pode levar as autoridades fiscais a tratar a empresa-mãe como o verdadeiro mutuário, com as consequentes implicações ao nível da dedutibilidade de juros e dos fluxos financeiros intragrupo.

Há ainda o EBITDA ajustado, que as Guidelines destacam ao pedir atenção às métricas não normalizadas usadas nos contratos de obrigações e às que deixam ao emitente a decisão sobre o cumprimento dos covenants. Este EBITDA “contratual” exclui, com frequência, royalties, serviços de gestão e juros intragrupo, e afasta-se do EBITDA fiscal, que serve de base ao limite à dedutibilidade dos gastos de financiamento líquidos previsto no artigo 67.º do CIRC (o maior de 1 milhão de EUR ou 30% desse EBITDA). A divergência, por si só, não é um problema. O risco está no incentivo que cria: quando o cumprimento de um covenant depende do EBITDA de uma entidade, os preços das transacções intragrupo que o afectam passam a ter uma motivação alheia ao princípio de plena concorrência. Poucas empresas terão verificado se a sua política de Preços de Transferência resiste a este teste.

Quando o emitente entra em dificuldades, a reestruturação raramente se fica pelas obrigações e estende-se aos empréstimos intragrupo financiados com os fundos captados. Aqui, o critério é o de sempre: que condições aceitaria um credor independente em situação comparável? A resposta determina se o perdão de dívida gera um rendimento tributável, se a redução da taxa de juro justifica um ajustamento e/ou se as garantias prestadas têm de ser remuneradas separadamente. As Guidelines dedicam também atenção às comissões de consentimento pagas a obrigacionistas em troca da alteração de condições ou da dispensa de covenants. Quando as obrigações são detidas por entidades do grupo, essas comissões são transacções controladas, sujeitas ao princípio de plena concorrência.

As novas Guidelines da OCDE são um contributo útil para os mercados de capitais. Mas os grupos multinacionais não as devem ler apenas na óptica de corporate governance. Cada estrutura de emissão é também uma estrutura fiscal, e as perguntas que os Preços de Transferência colocam sobre garantias, veículos emitentes, covenants e reestruturações não desaparecem por não terem sido feitas.