Gerinsonsapremium
Se o Governo presta contas ao Parlamento, o Parlamento tem a responsabilidade de forçar a saída de um executivo em quem já não confia. Funciona para ambos os lados.
É verdade que, ao longo dos últimos meses, não tenho sido muito simpático para com o Governo. Os tempos não são fáceis, a situação política menos ainda, mas esperava-se mais ímpeto, mais vontade de mudar. Imaginemos, por um instante, que o Governo tinha maioria no Parlamento. Sabe o leitor qual seria o rumo? Por onde passaria a ação reformista do Governo? Receio não saber. Provém daqui o meu desalento.
Dito isto, não sei sequer se alguma vez elogiei Hugo Soares, mas a sua gerinsonsa foi particularmente feliz ao espelhar o que, nos últimos dias, se passou no Parlamento. É sabido de…
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