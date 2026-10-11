Gerir o Resultado ou o Futuro?

Aquilo a que chamamos legado é, frequentemente, apenas uma forma elegante de descrever ativos tecnologicamente obsoletos. Nuno Matos descreve o dilema.

Durante anos, os gestores foram recompensados por cortar custos, proteger margens e preservar capital. Fizeram exatamente aquilo que lhes pediram. Mas o problema é que o mundo mudou e os critérios de sucesso não acompanharam essa mudança.

Hoje, uma empresa de seguros pode melhorar a rentabilidade ajustada ao risco em milhões e, simultaneamente, destruir dezenas de milhões de valor económico futuro. Basta adiar a substituição dos sistemas core, congelar programas de transformação, acumular dívida tecnológica, continuando a operar plataformas concebidas numa época em que a palavra digital nem sequer existia.

Os acionistas ainda não aprenderam a medir este fenómeno. Os clientes já o fazem todos os dias. Sempre que uma apólice demora demasiado tempo a ser emitida. Sempre que um sinistro exige processos manuais absurdos. Sempre que um mediador perde mais tempo a navegar sistemas do que a vender. E, sempre que um concorrente lança um produto em semanas enquanto a organização necessita de meses para alterar uma tarifa.

O problema nunca foi tecnológico. É financeiro.

O que muitas empresas de seguros classificam como sistemas de informação são, na realidade, enormes passivos escondidos. Não aparecem no balanço. Não são reconhecidos pelas normas contabilísticas. Não estão refletidos no rácio de solvência. Mas condicionam absolutamente tudo: Inovação, produtividade, crescimento, capacidade competitiva e experiência do cliente.

Durante demasiado tempo a tecnologia foi tratada como uma função de suporte. Hoje é o negócio. E quem ainda não percebeu isto está a gerir uma empresa de seguros do século XXI com instrumentos mentais do século XX.

A pergunta que os gestores deveriam levar para a próxima reunião de Conselho é brutalmente simples:

Se a nossa companhia fosse criada amanhã de raiz, construiríamos aquilo que temos hoje?

A resposta, na maioria dos casos, seria um inequívoco não.

Não construiríamos aqueles sistemas;

Não desenharíamos aqueles processos;

Não aceitaríamos aqueles tempos de resposta;

Não toleraríamos aqueles custos operacionais;

Não contrataríamos aquela arquitetura.

Mas, curiosamente, continuamos a financiá-los todos os anos. Chamamos-lhes legado. A palavra soa respeitável. Talvez demasiado respeitável. Porque aquilo a que chamamos legado é, frequentemente, apenas uma forma elegante de descrever ativos tecnologicamente obsoletos que a organização já não tem coragem de substituir.

Se um edifício apresentasse o mesmo nível de degradação funcional que muitos sistemas core, seria demolido por questões de segurança. Se uma carteira de investimentos apresentasse o mesmo perfil de retorno que alguns programas tecnológicos, seria liminarmente alienada. Mas, quando falamos de tecnologia, a reação é quase sempre mais um remendo, mais uma camada, mais uma integração, mais um projeto de contingência.

As organizações convencem-se de que estão a gerir risco. Na realidade, estão apenas a adiar uma decisão. E adiar uma decisão também é uma decisão.

A inteligência artificial vai expor esta realidade de forma particularmente cruel. Existe atualmente uma obsessão coletiva com agentes, modelos generativos e automação inteligente. Multiplicam-se conferências, pilotos e apresentações estratégicas. Contudo, a maior parte das discussões começa no sítio errado.

A questão não é quem tem mais inteligência artificial. A questão é quem possui a infraestrutura necessária para a utilizar.

A inteligência artificial não corrige processos deficientes. Não resolve dados fragmentados. Não substitui arquiteturas incapazes de escalar. Não elimina décadas de complexidade acumulada. Pelo contrário. Amplifica tudo isso.

As companhias que possuem boas fundações vão acelerar. As restantes vão descobrir que adquiriram um Ferrari para circular numa estrada de terra batida.

O mais preocupante é que muitas administrações continuam a analisar investimentos tecnológicos através de uma lógica puramente orçamental.

Quanto custa?

Quantos recursos exige?

Qual o impacto no resultado deste ano?

Qual o impacto na solvência?

São perguntas legítimas. Mas não são as perguntas certas.

As questões fundamentais deveriam ser outras:

Quanto valor estamos a destruir por não investir?

Qual o custo da lentidão?

Qual o custo de não lançar produtos?

Qual o custo de perder talento para organizações tecnologicamente mais avançadas?

Qual o custo de implementar alterações regulatórias a um preço várias vezes superior ao dos concorrentes?

Qual o custo de não conseguir extrair valor dos dados que já possuímos?

Quase ninguém mede isto, porque é mais confortável medir custos do que medir oportunidades perdidas. Contudo, são precisamente as oportunidades perdidas que acabam por definir vencedores e vencidos.

Nos próximos anos, o setor segurador português vai sofrer uma divisão cada vez mais evidente.

De um lado, estarão as organizações que compreenderam que tecnologia é capital estratégico. Do outro, estarão aquelas que continuam a vê-la como despesa administrativa. As primeiras discutirão velocidade, dados, automação e inteligência artificial. As segundas continuarão a discutir orçamentos. As primeiras construirão vantagem competitiva. As segundas justificarão a sua perda.

Por isso, talvez esteja na altura de os gestores deixarem de fazer uma pergunta confortável: Quanto estamos a gastar em tecnologia?

E começarem finalmente a responder a uma pergunta muito mais perigosa: Quanto do nosso futuro estamos dispostos a sacrificar para proteger o resultado deste ano?

Porque, no fim, o maior risco para uma empresa de seguros já não é investir demasiado na transformação. É investir demasiado pouco e descobrir isso quando já for tarde.