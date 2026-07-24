Gestão de sucessão: do risco de liderança à vantagem competitiva

As organizações mais resilientes já não encaram a gestão de sucessão como um exercício de contingência. Tratam-na como um imperativo estratégico.

Em muitas organizações, a sucessão continua a ser tratada como um tema de um futuro mais ou menos longínquo, sendo abordada apenas quando um executivo sai do ativo, um fundador se afasta ou quando uma saída inesperada cria uma urgência. No entanto, as transições de liderança estão entre os momentos mais decisivos na vida de uma empresa, com impacto direto na execução da estratégia, na estabilidade organizacional, na confiança dos investidores e na criação de valor a longo prazo.

As organizações mais resilientes já não encaram a gestão de sucessão como um exercício de contingência. Tratam-na como um imperativo estratégico, capaz de garantir continuidade de liderança enquanto prepara o negócio para o seu próximo ciclo.

Este tema tem-se vindo a tornar particularmente relevante no contexto atual, em que as organizações enfrentam uma transformação acelerada, mudanças geracionais na liderança, exigências crescentes de governance e uma pressão cada vez maior para adaptar modelos de negócio a uma velocidade sem precedentes.

A Relevância da Gestão de Sucessão

A gestão de sucessão torna-se especialmente crítica em organizações onde a continuidade da liderança está profundamente ligada à identidade, cultura e direção estratégica.

Nas empresas familiares, que representam uma parte significativa da economia portuguesa, as transições de liderança envolvem frequentemente muito mais do que substituir um Executivo. Exigem equilibrar legado, dinâmicas acionistas, transformação e ambição futura.

Muitas empresas lideradas pelos seus fundadores dependem fortemente de um estilo de liderança centralizador, tornando a sucessão um momento determinante para a maturidade institucional e para a sustentabilidade de longo prazo. Nestes casos, um plano estruturado de transição “de fundador para líder” é essencial para assegurar continuidade, profissionalizar estruturas de decisão, preservar a cultura e os valores da organização e preparar o negócio para a próxima fase de crescimento.

Da mesma forma, organizações lideradas por executivos com elevada longevidade no cargo enfrentam frequentemente o desafio de evoluir para além de modelos de liderança que foram altamente bem-sucedidos no passado, mas que poderão já não responder totalmente às exigências presentes e futuras do negócio. Sem planeamento proativo, as transições podem gerar desalinhamento estratégico, incerteza cultural e perda de conhecimento institucional relevante.

Nas grandes empresas, a gestão de sucessão é igualmente importante, embora com desafios específicos. Investidores e Conselhos de Administração estão cada vez mais atentos às boas práticas de governance, e a continuidade da liderança passou a ser vista como uma componente central de boa governação corporativa e não apenas como um processo interno de Recursos Humanos. Em simultâneo, as condições de mercado estão a mudar rapidamente devido a factores como a transformação digital, a evolução geopolítica e as novas formas de concorrência, o que significa que as necessidades de liderança estão em constante evolução e devem ser revistas regularmente. Uma gestão de sucessão proativa ajuda a garantir que o pipeline de liderança permanece alinhado com o que o negócio efectivamente necessita.

Independentemente do contexto, há um princípio que se mantém consistente: a gestão de sucessão não se resume à substituição de Executivos, mas sim à garantia de que a organização possui as capacidades de liderança necessárias para o futuro.

A Vantagem de uma Gestão de Sucessão Proactiva

As organizações que abordam a sucessão de forma proativa beneficiam de uma flexibilidade estratégica significativamente superior.

Por contraste, processos de recrutamento reativos ocorrem frequentemente sob pressão, após saídas inesperadas, desafios de desempenho ou exigências de transformação. Nestas situações, as organizações tendem a priorizar urgência em detrimento de alinhamento de longo prazo, aumentando o risco de contratações inadequadas e instabilidade na liderança.

Em mercados cada vez mais complexos e dinâmicos, as transições de liderança são inevitáveis. As organizações que se preparam estrategicamente para esses momentos são frequentemente aquelas que melhor conseguem sustentar desempenho, preservar cultura e impulsionar crescimento futuro.