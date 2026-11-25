O regime de gestão dinâmica da capacidade de injeção na rede elétrica permite reorganizar capacidade já atribuída. Esta flexibilidade tem, porém, algumas limitações.

Entre a atribuição de capacidade de injeção na rede e a concretização de um projeto de produção de eletricidade podem passar vários anos. Nesse período, mudam as condições de mercado, de financiamento e tecnológicas, tornando necessária uma flexibilidade que o regime aplicável nem sempre permitiu.

É neste contexto que o Decreto-Lei n.º 100/2026, de 22 de maio, criou um regime de gestão dinâmica da capacidade de injeção na rede elétrica de serviço público, que permite reorganizar capacidade já atribuída através de títulos de reserva de capacidade, os chamados TRC.

Os titulares de TRC podem pedir à DGEG para reunir dois ou mais títulos num só (agregação), dividir um título em dois ou três, repartindo a capacidade por projetos distintos, libertando parte dessa capacidade para cedência (cisão), trocar entre si as posições que detêm em acordos com o mesmo operador de rede (permuta), disponibilizar parte da capacidade a promotores com pedidos de acordo pendentes que o operador ainda não estudou (cedência), alterar o ponto de interligação, reduzir a potência instalada até 20% (compensando com armazenamento ou com outra tecnologia), alterar, no todo ou em parte, a tecnologia de produção, renunciar ao título, recuperando 80% da caução, e/ou colocar em exploração uma tecnologia complementar antes da inicialmente prevista (hibridização).

O Decreto-Lei n.º 15/2022 já admite alterações aos projetos, substanciais ou não substanciais, bem como a hibridização, o sobre-equipamento e o reequipamento. O novo regime reconhece as limitações desse diploma e permite alterar os projetos com capacidade reservada a partir da emissão do TRC.

Esta flexibilidade tem, porém, algumas limitações. Desde logo, os pedidos só podem ser apresentados numa única janela, que, segundo esclarecimento da DGEG, termina a 17 de dezembro de 2026. O regime vigora até 30 de junho de 2027, mas esse período serve, na prática, para decidir os pedidos entregues dentro do prazo.

Por outro lado, as medidas de gestão dinâmica não estão igualmente disponíveis a todas as modalidades de TRC. Um TRC pode ser obtido por acesso geral, por acordo com o operador de rede (em que o promotor suporta os reforços de rede necessários) ou em procedimento concorrencial. A cisão, a permuta, a cedência, a mudança do ponto de interligação e a redução de potência destinam-se aos títulos obtidos por acordo; a alteração de tecnologia e a renúncia, aos de acesso geral; a agregação está aberta a ambos. Os títulos atribuídos em procedimento concorrencial só têm acesso à hibridização.

A janela única pode ainda deixar de fora um grupo concreto de projetos: os que têm um pedido de acordo já estudado e ordenado pelo operador de rede, mas que aguardam a assinatura.

Aprovado em maio, o decreto-lei deixou várias questões em aberto, a começar pelo prazo de 60 dias para apresentar pedidos, que se esgotou antes de existirem meios para os tramitar. A portaria que o regulamentou, publicada em setembro, para além de definir procedimentos, procurou também responder a algumas dessas dúvidas, por exemplo ao prever que quem recebe capacidade cedida reembolsa o cedente dos custos que este já suportou, e ao ligar a redução parcial de potência à cisão.

Mais recentemente, a DGEG publicou um documento de perguntas frequentes que, a par de esclarecimentos práticos úteis, vai em alguns pontos além do que está escrito nos dois diplomas. Ficámos a saber, por exemplo, que a redução parcial de potência dá origem, em regra, a dois títulos autónomos e que, por implicar uma cisão, obriga a disponibilizar capacidade para cedência; que é possível ceder a totalidade da capacidade de um título, quando o decreto-lei fala em capacidade parcial; que a capacidade cedida pode servir pedidos de acordo noutros pontos da rede; e que o prazo para apresentação de pedidos termina a 17 de dezembro de 2026. Estes esclarecimentos deram aos promotores parte da previsibilidade que faltava, mas merece registo que um documento informativo, que não tem força de lei e que a própria DGEG admite vir a atualizar e complementar, esteja a fazer o que caberia ao decreto-lei ou, pelo menos, à portaria.

Vigorando o regime apenas até 30 de junho de 2027, justifica-se ponderar se esta flexibilidade não deveria passar a integrar, com carácter permanente, o Decreto-Lei n.º 15/2022, para os títulos de acesso geral e de acordo.

Poderá objetar-se que, nos títulos por acordo, isso permitiria contornar o procedimento: os pedidos são ordenados segundo critérios técnicos, ambientais e territoriais, os acordos celebram-se por essa ordem, e um promotor poderia apresentar uma configuração para ficar bem classificado e alterá-la depois. A objeção não parece decisiva. Ficar bem classificado depende de fatores como ter declaração de impacte ambiental favorável ou terrenos já contratados, ou seja, de um investimento que não será feito com a intenção de depois abandonar a configuração inicial do projeto, e o parecer vinculativo do operador de rede assegura a reavaliação técnica de qualquer alteração.

Entre a ordenação dos pedidos e a efetiva disponibilização da capacidade passam, muitas vezes, vários anos, e nesse período mudam as condições de mercado, de financiamento e tecnológicas que determinam a decisão de investimento. Com metas ambiciosas para a produção de eletricidade renovável, não será preferível um regime flexível, que permita adaptar o projeto e assim viabilizá-lo, a um regime rígido, que arrisca deixar por utilizar capacidade de rede já atribuída?