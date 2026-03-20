Google Discover: de “Elevador” a “Filtro”! (Ou a tempestade que se aproxima em 2026)
Durante anos, muitos Publishers confundiram distribuição com estratégia. Confundiram alcance com audiência. E, acima de tudo, confundiram crescimento com dependência.
Se tens acompanhado o comportamento do Google Discover nos últimos meses, já deves ter percebido que há qualquer coisa a mexer. E não é subtil!
Em fevereiro de 2026, um estudo publicado pela NewzDash veio confirmar que a Google iria fazer alterações significativas na forma de como a plataforma seleciona e distribui conteúdos.
E não se trata apenas de um simples ajuste no algoritmo — é uma mudança completa na lógica de funcionamento.
O Discover está assim a deixar de ser um feed de descoberta “reactivo” e está a evoluir para um sistema de recomendação muito mais exigente, mais seletivo e muito mais personalizado.
E isso muda tudo…
O que está efetivamente a mudar no Discover
Durante anos, o Discover funcionou com uma lógica relativamente simples: identificar temas com potencial de interesse massivo e amplificar conteúdos que gerassem engagement rápido.
Agora, a lógica está a mudar nas seguintes dimensões:
- De “tendências” para “interesse individual”
- Menos tolerância a conteúdo oportunista
- Mais peso na consistência editorial
- Sinais de confiança e autoridade mais fortes
Tradução simples: o Discover está a deixar de ser um atalho. Durante anos, o Discover funcionou como um acelerador de tráfego relativamente acessível. Com as novas mudanças, passa a ser um sistema seletivo.
E em Portugal?
A maioria dos publishers portugueses obtém entre 10% e 30% do tráfego via Discover.
Em operações mais agressivas, esse valor sobe para 40% ou mais.
E há momentos em que o Discover representa mais de 50% da audiência diária.
Esse tráfego não é estável. Nem previsível. Nem controlável.
É tráfego “emprestado”.
O impacto real
O Discover pode representar 20%/30% do tráfego mas muitas vezes apenas 10%/20% da receita. Ou seja, inflaciona métricas… mas não constrói negócio.
O que vai acontecer a seguir
Os publishers que atualmente são muito dependentes poderão perder entre 20% e 50% do tráfego de Discover. Outros, que atualmente não são muito beneficiados, poderão começar a sentir um push nas audiência, motivado por estas alterações
E isto vai tudo acontecer muito rapidamente…
A provocação final
Durante anos, o Discover foi um “elevador”. Incrementou a escala para muitos publishers que souberam trabalhar o SEO e o oportunismo deste feed.
No entanto, a mudança é agora transformar-se num “filtro”. E, ao contrário do “elevador”, o “filtro” não quer levar todos os “passageiros”.
Nos EUA, os primeiros sinais já são claros. Dados recentes analisados pelo DiscoverSnoop mostram quedas significativas de tráfego em alguns dos maiores publishers:
- o Yahoo perdeu cerca de 47% do tráfego vindo do Discover
- a Fox News perdeu aproximadamente 34% da audiência com origem no feed
E estamos a falar de marcas com escala global, equipas robustas e enorme histórico editorial.
Se isto acontece a este nível, a pergunta torna-se inevitável: o que é que vai acontecer a mercados mais pequenos, mais dependentes e com menor relação direta com a audiência?
Porque aqui, a margem de erro é menor. A dependência é maior. E a preparação… não é propriamente evidente.
Durante anos, muitos Publishers confundiram distribuição com estratégia. Confundiram alcance com audiência. E, acima de tudo, confundiram crescimento com dependência.
Uma vez mais, o Discover não era um ativo. Era um empréstimo. E agora esse empréstimo está a ser cobrado…
A única questão que resta é esta: quem é que construiu um negócio sustentável… e quem é que apenas surfou o algoritmo?
Porque quando o “filtro” estiver totalmente ativo, não vai haver meio termo. Ou és escolhido. Ou desapareces.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Google Discover: de “Elevador” a “Filtro”! (Ou a tempestade que se aproxima em 2026)
{{ noCommentsLabel }}