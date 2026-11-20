Habitação sobre rodaspremium
Talvez devêssemos discutir a política habitacional menos em termos do número de casas que conseguimos construir e mais em função dos lugares onde é efectivamente possível viver.
Há umas semanas, no âmbito das medidas incluídas no Orçamento de Estado para 2027, foi anunciado um apoio para as famílias mais vulneráveis – entendidas como beneficiárias da tarifa social de energia eléctrica ou com rendimentos até 80% do rendimento mediano nacional – comprarem carro eléctrico. O montante do apoio ainda não está definido, mas o Governo indicou que seria de 80%, até ao limite de 15 mil euros, estando previsto financiamento adicional para o IVA. Mais importante, os beneficiários não terão de adiantar dinheiro na compra. Ainda assim, subsiste uma questão de acessibilidade económica, porque, para quem dispõe de poucos recursos, suportar os restantes 20% pode ainda representar um esforço considerável.
Com o sentido de humor que caracteriza os portugueses, logo começámos a fazer piadas sobre ser uma alternativa para quem não consegue ter casa: compra um carro eléctrico e passa a viver…
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