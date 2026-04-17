IA a recrutar IA?

No final, não são currículos que as empresas contratam, mas sim pessoas, com o seu talento, atitude e potencial.

A Inteligência Artificial deixou de ser uma tendência, passando a ser, nos dias de hoje, uma infraestrutura invisível dos processos de recrutamento. Filtra currículos, analisa padrões comportamentais, prevê adequação à função e acelera decisões. Em paralelo, os candidatos recorrem à mesma tecnologia para estruturar CVs, otimizar candidaturas e preparar entrevistas. Mas importa clarificar que eficiência não é sinónimo de qualidade de decisão.

A introdução da IA responde a desafios reais do mercado, como o volume crescente de candidaturas, necessidade de rapidez, exigência de maior objetividade e decisões suportadas por dados. Ignorar esta evolução, seria negar a realidade. Mas a tecnologia é uma aliada poderosa. Não é a decisora.

Quando os processos se tornam excessivamente dependentes de palavras-chave e correspondências técnicas, existe um risco real de padronização, e a ilusão de objetividade pode levar-nos a confundir precisão técnica com adequação humana. Um currículo pode estar tecnicamente irrepreensível e, ainda assim, não revelar o que verdadeiramente determina o desempenho futuro: capacidade de adaptação, inteligência emocional, espírito crítico, resiliência, liderança e alinhamento cultural.

A IA identifica padrões. Mas pessoas não são padrões.

Nunca existiu garantia de contratar a “pessoa ideal”. Nem antes da IA, nem agora. O que existe é responsabilidade estratégica. A pessoa certa não é apenas quem cumpre requisitos técnicos, mas quem acrescenta valor, evolui com o negócio, reforça a cultura e gera impacto sustentável.

O desempenho futuro depende de variáveis que nenhum algoritmo consegue antecipar na totalidade: motivação, contexto organizacional, dinâmica de equipa, qualidade da liderança e capacidade de aprendizagem contínua. A tecnologia apoia a análise. A decisão continua a exigir discernimento humano.

O papel do recrutador está, por isso, a transformar-se, deixando de ser predominantemente operacional, para assumir uma dimensão estratégica. Interpretar percursos com profundidade, avaliar potencial além da experiência passada, compreender motivações e ambição, garantir alinhamento cultural e assegurar uma experiência humana ao candidato são, hoje, funções centrais.

O futuro do recrutamento não será, por isso, “IA versus humano”, mas “IA com humano”. As empresas que delegarem integralmente decisões críticas à tecnologia correm riscos reputacionais e estratégicos sérios. As que souberem integrar inteligência artificial com inteligência relacional serão aquelas que vão ganhar vantagem competitiva.

No final, não são currículos que as empresas contratam, mas sim pessoas, com o seu talento, atitude e potencial.