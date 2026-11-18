As propostas em torno da discussão do OE2027 voltam a colocar o IVA e os combustíveis no centro do debate. Mas uma redução fiscal só representa um alívio real quando chega à carteira de quem consome.

A discussão do Orçamento do Estado para 2027 trouxe novamente os impostos sobre o consumo para o centro do debate. Entre propostas de redução do IVA sobre bens essenciais, alterações à tributação dos combustíveis e outras medidas de alívio fiscal, importa saber quanto é que estas iniciativas podem, de facto, reduzir a despesa das famílias.

Na fase de discussão na especialidade, foram apresentadas diferentes propostas, em que umas defendem, com algumas diferenças, o regresso temporário do IVA zero a um cabaz de bens alimentares essenciais, e até mesmo a devolução do IVA suportado na aquisição desses produtos às famílias economicamente mais vulneráveis.

A experiência de 2023, quando foi aplicado o IVA zero a 46 categorias de alimentos, é um ponto de partida importante para uma análise séria. Não obstante aquela medida ter tido efeitos na redução dos preços, a transmissão do benefício não foi uniforme em todos os produtos. É precisamente aqui que reside uma das questões essenciais: reduzir o imposto não garante, por si só, que o consumidor beneficie integralmente dessa redução.

Vamos a contas! Imagine-se uma família que gasta 150 euros por semana em bens alimentares abrangidos pela dita medida. A redução do IVA pode representar uma poupança relevante ao longo do mês. Mas se o preço de venda não acompanhar integralmente a descida do imposto, parte do benefício fica pelo caminho. Por isso, mais do que anunciar uma (redução/isenção da) taxa, importa acompanhar os preços antes e depois da implementação desta medida, bem como os custos e as margens ao longo da cadeia de distribuição.

E há uma ironia que todos conhecemos, quando o preço sobe, percebemos imediatamente; quando o imposto desce, precisamos quase de uma lupa para encontrar a diferença na fatura. O consumidor não compra taxas de IVA. Compra pão, leite, fruta, carne, peixe, ovos (and so on) e combustível, e é no valor que paga por esses produtos que mede o efeito das decisões fiscais.

As consequências não se ficam, porém, pelo orçamento doméstico. Para muitas empresas, em particular nos setores dos transportes, distribuição, agricultura e indústria, os combustíveis e a energia representam custos operacionais significativos. Uma redução fiscal pode aliviar esses encargos e contribuir para melhorar a competitividade. Mas esse efeito não é automático, depende da dimensão da poupança, da estrutura de custos de cada atividade e da possibilidade de repercutir a redução nos preços praticados.

Também no domínio dos combustíveis surgiram propostas de redução da carga fiscal, que defendem a descida do IVA de 23% para 13%, e ainda uma redução temporária do ISP, com um efeito equivalente ao que resultaria da descida pretendida do IVA, compensada pela suspensão de um ponto percentual da redução do IRC prevista para 2027.

Costuma-se dizer que de boas intenções está o inferno cheio! A proposta enfrenta, contudo, um obstáculo no direito europeu. A Diretiva do IVA estabelece que as taxas reduzidas só podem ser aplicadas às categorias de bens e serviços expressamente previstas no seu Anexo III, onde não se incluem os combustíveis rodoviários. Por outro lado, a taxa normal não pode ser inferior a 15%, o que inviabiliza, no atual enquadramento, a aplicação da taxa de 13% proposta.

Por outro lado, a redução do ISP constitui uma alternativa ao alcance do Estado português, embora o efeito no preço final dependa do montante da redução e da evolução dos restantes componentes do preço dos combustíveis.

Basta observar a fatura de abastecimento para perceber que o preço dos combustíveis não depende apenas dos impostos. As cotações internacionais, a refinação, a distribuição e as margens comerciais também pesam no valor final. Uma redução do ISP pode aliviar o preço por litro, mas não elimina a exposição das famílias e das empresas às oscilações do mercado energético.

Há também uma dimensão que não pode ser secundarizada, que é a designada receita pública. Reduzir impostos sobre o consumo significa abdicar de receita que financia serviços e políticas públicas. Se a medida for temporária, importa definir antecipadamente a sua duração e os critérios de avaliação; se for permanente, é necessário identificar como será compensada a perda de receita. Caso contrário, o alívio imediato pode traduzir-se numa pressão orçamental futura, que acabará por exigir outras escolhas fiscais.

As propostas em discussão incluem ainda outras medidas, como a redução do IVA sobre o gás engarrafado e a aplicação de uma taxa reduzida aos serviços médico-veterinários. São opções com destinatários e impactos distintos, que devem ser avaliadas não apenas pelo benefício imediato, mas também pelo seu custo orçamental e pela sustentabilidade.

Não se trata apenas saber quanto se reduz a receita fiscal, há que perceber quem beneficia, em que medida o benefício chega ao consumidor e como se financia a perda de receita. É certo que uma medida generalizada pode chegar a mais pessoas, mas também beneficiar quem não necessita desse apoio. Uma solução dirigida às famílias mais vulneráveis pode ser mais eficiente, mas tem de ser acompanhada sempre por critérios claros e mecanismos de execução simples.

Chegados nesta fase de debate do OE 2027, importa, por isso, distinguir o anúncio de uma redução fiscal do seu resultado efetivo. O alívio do custo de vida não se mede apenas em pontos percentuais de imposto, mas na diferença que fica, no final do mês, no orçamento das famílias e na estrutura de custos das empresas.

Mais do que discutir quanto se reduz o imposto, importa avaliar quanto se reduz efetivamente o encargo de quem o paga.