Influência: o ativo intangível das lideranças

Equipas lideradas por gestores com maior capacidade de influência decidem mais depressa, porque gastam menos tempo em bloqueios e em reuniões frequentes sobre o mesmo assunto.

As organizações mais competitivas não são, por regra, as que têm os organogramas mais claros ou os processos mais rígidos. São as que conseguem mover pessoas, decisões e recursos com rapidez, mesmo quando, não existe autoridade formal dentro das equipas. Nessas organizações, a influência exerce um poder extremamente relevante.

Vale a pena distinguir três conceitos que se confundem: comunicar, mandar e influenciar. Comunicar é procurar ser compreendido. Mandar assenta na autoridade e garante execução através do exercício de poder formal assente nas hierarquias. Influenciar é diferente: é mudar a forma como alguém vê um problema ou desafio, gerando compromisso genuíno em vez de mera conformidade.

Esta distinção ganhou urgência. As empresas são hoje mais matriciais, mais dependentes de redes informais de colaboração e menos tolerantes a hierarquias rígidas. Pedir algo “porque sim” tende a gerar resistência, uma tendência natural para resistir quando sentimos a nossa autonomia ameaçada. E mesmo os líderes seniores, com posição consolidada, subestimam sistematicamente o seu poder de influenciar pares: hesitam em pedir, assumem resistência onde ela não existe e perdem oportunidades por excesso de cautela.

O impacto de tudo isto lê-se na conta de resultados da empresa, embora nem sempre seja evidente. Equipas lideradas por gestores com maior capacidade de influência decidem mais depressa, porque gastam menos tempo em bloqueios e em reuniões frequentes sobre o mesmo assunto. Projetos transversais avançam sem depender de escaladas hierárquicas, o que reduz custos de coordenação. E, num contexto em que o envolvimento das equipas está historicamente baixo e a confiança nas chefias tem vindo a erodir, líderes que sabem mobilizar sem impor tendem a reter melhor talento e a gerar menos atrito organizacional. Daí, pode afirmar-se que influência é uma variável direta de produtividade e de execução estratégica.

A boa notícia é que se treina, como competência que é. No trabalho que tenho desenvolvido em coaching executivo, um padrão repete-se: tentamos convencer antes de compreender. E influência, antes de ser persuasão, é diagnóstico. Antes de argumentar, é preciso saber: o que esta pessoa procura realmente alcançar? O que a preocupa? Como mede sucesso? O que perde e o que ganha se aceitar a minha proposta?

Um exercício simples que costumo propor: escolher cinco interlocutores-chave e, durante duas semanas, resistir ao impulso de convencer e apenas observar e responder a estas perguntas em relação a cada um. A maioria dos líderes descobre que dedicou pouquíssimo tempo a compreender genuinamente quem precisa de influenciar. Depois vem a construção: testar a ideia em conversas individuais, envolver os outros na solução em vez de apresentar planos fechados, e construir apoio deliberado até que a proposta pareça, aos olhos de quem decide, praticamente inevitável.

No fundo, a evolução de um líder lê-se assim: o júnior procura corresponder ao que esperam dele; o intermédio procura alinhamento; o sénior molda o contexto. É essa passagem, do controlo para a influência, que separa quem gere pessoas de quem gera valor a partir delas.