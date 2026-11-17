Para a indústria dos media, esta discussão poderá ser determinante na definição de novos modelos de licenciamento, distribuição e remuneração de conteúdos na economia da inteligência artificial.

Se uma ferramenta de inteligência artificial nos dá uma resposta com base numa investigação jornalística, mas nos dispensa de ler o jornal que a publicou, quem paga essa investigação?

Este debate sobre a utilização de conteúdos protegidos por sistemas de inteligência artificial generativa interessa às empresas de media e aos grupos editoriais, mas também a qualquer empresa que desenvolva, contrate ou utilize estas ferramentas.

Durante anos, a discussão jurídica sobre inteligência artificial centrou-se sobretudo nos dados utilizados para treinar os modelos. Mas começa agora a ganhar relevância uma segunda questão: o que acontece quando os sistemas de IA reproduzem, nas respostas aos utilizadores, conteúdos protegidos por direitos de autor?

As recentes Conclusões de um Advogado-Geral do Tribunal de Justiça da União Europeia apontam para uma distinção fundamental entre duas realidades: a utilização de conteúdos para treinar modelos de IA e a sua reprodução na geração de respostas.

No primeiro caso, a utilização de obras protegidas poderá beneficiar, em determinadas condições, das exceções legais que permitem a análise automática de textos e dados (text and data mining), sem prejuízo dos mecanismos de reserva de direitos previstos na legislação europeia.

No segundo caso, a reprodução de conteúdos protegidos nas respostas geradas por sistemas de IA poderá constituir um ato sujeito a autorização dos titulares dos direitos, dependendo das características concretas da utilização e da eventual aplicação de exceções legais.

Esta distinção é particularmente relevante para as empresas de media e os grupos editoriais.

Os conteúdos jornalísticos, editoriais e informativos representam investimentos significativos em investigação, produção, edição e distribuição. Quando um sistema de IA utiliza esses conteúdos para apresentar respostas suficientemente completas para dispensar a consulta da fonte original, pode comprometer a capacidade de financiar a produção de informação.

Se o utilizador obtém diretamente a resposta que procurava, sem aceder à publicação original, as receitas de publicidade e subscrições poderão ficar comprometidas.

A referência à fonte não assegura que o leitor a consulte, nem resolve, por si só, as questões de autorização e remuneração.

Esta discussão torna-se especialmente relevante perante tecnologias como o web scraping, que permitem recolher automaticamente informação disponível online, ou os sistemas de Retrieval-Augmented Generation (RAG), que consultam fontes externas para fundamentar respostas de IA.

Nestes casos, podem utilizar conteúdos publicados naquele momento, sem que a empresa que adotou a ferramenta saiba sequer que fontes foram consultadas.

A disponibilidade pública de um conteúdo na Internet não significa, por si só, que a sua utilização ou reprodução seja livre de restrições jurídicas.

Para as empresas de media e os grupos editoriais, importa avaliar como proteger e valorizar os seus ativos editoriais, incluindo mecanismos de reserva de direitos, soluções técnicas de controlo de acesso e modelos de licenciamento de conteúdos para sistemas de IA.

As empresas que desenvolvem ou utilizam estas tecnologias precisam, por sua vez, de compreender que conteúdos são consultados, como são utilizados e em que circunstâncias podem ser reproduzidos nas respostas. Saber que um modelo foi legitimamente treinado não esclarece se uma determinada utilização está autorizada.

Neste contexto, as organizações devem começar a mapear as fontes utilizadas pelos seus sistemas de IA, rever os direitos de utilização e os contratos de licenciamento, implementar mecanismos de prevenção da reprodução não autorizada e assegurar que os contratos com fornecedores tecnológicos distribuem adequadamente as responsabilidades em matéria de propriedade intelectual.

Uma empresa que utiliza IA para preparar relatórios internos e outra que disponibiliza um assistente aos seus clientes podem ter de adotar cuidados diferentes. A análise jurídica depende das fontes consultadas, dos direitos de utilização e da forma como os conteúdos são disponibilizados. Os contratos com os fornecedores devem ser revistos à luz da utilização concreta da ferramenta e das garantias e responsabilidades que cada parte assume. Importa recordar que as Conclusões de um Advogado-Geral não vinculam o Tribunal e que a interpretação definitiva destas questões continua em aberto.

Estas questões devem ser consideradas nas decisões que as empresas já estão a tomar sobre ferramentas, contratos e serviços de IA. Uma avaliação jurídica permite identificar as autorizações necessárias, as condições a negociar com os fornecedores e as medidas a adotar para reduzir o risco de reprodução não autorizada.

Para a indústria dos media, esta discussão poderá ser determinante na definição de novos modelos de licenciamento, distribuição e remuneração de conteúdos na economia da inteligência artificial.