Investimento ou Sunk Cost?

Nuno Matos não avalia a função de subscrição de seguros por uma companhia, ou underwriting, apenas através de prémios e loss ratios. O capital consumido tem de entrar na equação.

Num mundo ideal, o preço de um risco seria relativamente simples. Os atuários estimariam a frequência e severidade esperadas dos sinistros, incorporariam despesas, volatilidade e capital necessário e chegariam a um prémio técnico capaz de remunerar adequadamente o risco assumido.

Mas, uma empresa de seguros opera no mercado. E é precisamente por isso que o prémio que aparece na proposta ao tomador diverge bastante daquele que resulta do modelo técnico.

A diferença parece comercial. Na realidade, é uma decisão de alocação de capital.

O preço que o modelo calcula não é o preço que o mercado aceita. O subscritor pode decidir fazer um desconto ao prémio técnico porque pretende reter um cliente importante, conquistar uma nova conta, aumentar a participação num programa ou construir uma relação que considera estrategicamente relevante.

Pode também fazer exatamente o contrário. Perante determinado risco, nível de retenção, qualidade da informação, histórico de sinistros ou estrutura de cobertura, o subscritor pode apresentar um preço superior ao indicado por uma leitura puramente técnica. Nesse caso, o preço deixa de ser apenas remuneração do risco. Passa também a ser uma mensagem.

Há preços destinados a ganhar negócio. E há preços destinados a dizer que não queremos muito ganhar aquele negócio.

É aqui que termina o pricing como exercício exclusivamente atuarial e começa o underwriting como exercício económico.

Porque a questão nunca foi “Qual é o prémio técnico deste risco?”, mas sim “A este preço, queremos alocar capital neste risco?”

Esta distinção torna-se particularmente relevante quando uma empresa de seguros decide aceitar um prémio inferior ao tecnicamente indicado.

Imaginemos, de forma meramente ilustrativa, que o pricing atuarial determina que determinado risco deveria gerar um prémio de 100. Por razões comerciais, a companhia aceita 92. Os 8 pontos não desapareceram. Apenas foram transformados numa decisão económica. A empresa de seguros está implicitamente a afirmar que existe valor suficiente noutro lugar para compensar essa diferença (v.g., retenção do cliente, cross-selling, up-selling, diversificação, crescimento, acesso a determinado segmento, melhor utilização da capacidade, valor estratégico futuro, etc.).

E, aqui chegados, deveria surgir a pergunta que raramente é formulada: Onde aparece esse valor?

Se não consegue ser identificado e medido ou, pelo menos, racionalmente defendido, talvez não estejamos perante uma estratégia comercial.

Talvez estejamos simplesmente perante uma transferência de valor para o cliente à custa dos acionistas.

É por isso que considero insuficiente avaliar a função de underwriting apenas através de prémios e loss ratios.

Dois negócios com o mesmo prémio e a mesma rentabilidade contabilística podem consumir quantidades muito diferentes de capital económico.

Da mesma forma, um negócio aparentemente atrativo em termos de margem pode revelar-se pouco interessante quando essa margem é comparada com o capital necessário para suportar o risco.

O underwriting não deveria perguntar apenas quanto espera ganhar. Deveria perguntar quanto espera ganhar por unidade de capital colocada em risco.

E há ainda uma segunda comparação. Se determinado negócio oferece, depois de considerado o seu risco, um retorno sobre o capital inferior ao custo desse capital, podemos continuar a chamar-lhe economicamente rentável?

Esta questão torna-se particularmente pertinente quando existe pressão comercial para reduzir preços.

Porque baixar o prémio não reduz o risco. Nem reduz o capital que a seguradora tem de disponibilizar para o suportar. Simplesmente reduz o retorno produzido pelo mesmo capital.

Nada disto significa que o underwriter deva ser prisioneiro do modelo. Pelo contrário. Se todos os riscos pudessem ser decididos exclusivamente por modelos, uma parte importante do underwriting deixaria de ser necessária.

O underwriter existe precisamente porque há um mercado, informação, contexto e valor económico que o modelo não captura integralmente.

Mas, liberdade de julgamento não deveria significar liberdade económica. Talvez, por isso, devêssemos olhar para cada desvio relevante face ao prémio técnico como uma decisão de investimento, que deve gerar retorno ajustado ao risco acima do custo de capital.

Se cobrarmos abaixo do preço técnico, estamos a investir numa relação ou oportunidade comercial identificável e mensurável?

Se cobramos acima, estamos a exigir remuneração adicional pelo risco, pela incerteza ou pelo capital consumido?

Se recusamos um negócio, estamos a decidir que existem utilizações melhores para o capital?

Porque, no fim, o underwriting não é a arte de encontrar um preço para o risco. É a disciplina de decidir quais os riscos que merecem o nosso capital e a que preço.