Investir é uma arte ou uma ciência?

Entre o que os modelos sugerem e o que a realidade impõe, investir é um exercício exigente, feito de dúvida, experiência e julgamento, onde o rigor é necessário, mas raramente suficiente.

Uma das questões mais debatidas entre profissionais e académicos no universo financeiro prende-se com a natureza do investimento em bolsa. Será uma arte ou uma ciência?

À primeira vista, a pergunta pode parecer um mero exercício retórico. Afinal, os mercados são dinâmicos, complexos e muitas vezes imprevisíveis. Ainda assim, importa considerar a forma como as finanças são pensadas, como as decisões são tomadas e, sobretudo, como a incerteza é gerida.

A resposta mais honesta é que investir em bolsa não é exclusivamente uma arte, nem estritamente uma ciência. O ato de investir resulta de uma combinação de ambas, moldada pela experiência, pelo julgamento e pelo contexto.

A ciência tem, sem dúvida, um papel central. Ao longo do século XX, a economia e as finanças consolidaram teorias e modelos robustos que procuraram explicar o comportamento dos mercados e a avaliação dos ativos. A análise fundamental, ao examinar balanços, fluxos de caixa e fatores macroeconómicos, reflete esse esforço sistemático de compreender uma empresa como um organismo económico completo.

A ciência fornece os dados e as ferramentas, mas o verdadeiro valor está na capacidade de interpretar a informação imperfeita, gerir as emoções e antecipar tendências.

Teorias estruturadas como a construção de portefólios com base na diversificação de risco ou o modelo de Harry Markowitz, resultam da aplicação rigorosa da estatística e da matemática aos mercados. Estes modelos, ao tentarem quantificar o risco, o retorno e a correlação entre os ativos, constituem a base de um processo científico.

Mesmo as abordagens mais recentes, assentes em métodos quantitativos cada vez mais sofisticados, evidenciam o nível técnico que hoje sustenta muitas decisões de investimento.

No entanto, mesmo os modelos mais sofisticados têm limitações. Eles tendem a partir do princípio de que os mercados são eficientes e que as condições se mantêm relativamente estáveis ao longo de grande parte do tempo. São simplificações que raramente se verificam na realidade. Por isso, somos levados a concluir que a ciência ajuda-nos a compreender o que aconteceu e o porquê, mas tem muita dificuldade em prever, com precisão, o que está para vir.

Se a componente científica estrutura o raciocínio, a arte do investimento está na interpretação e na execução. Investidores como Howard Marks e Seth Klarman defendem que investir é, antes de mais, uma arte, depois uma ciência e por fim, um ofício.

A ciência fornece os dados e as ferramentas, mas o verdadeiro valor está na capacidade de interpretar a informação imperfeita, gerir as emoções e antecipar tendências que dificilmente são captadas pelos modelos matemáticos.

No mundo real, os preços movem-se com base em expectativas, perceções, notícias e emoções dos investidores, fatores que não são possíveis de replicar pelos métodos científicos.

A verdadeira arte de investir em bolsa não está em escolher entre arte ou ciência, mas na capacidade de as integrar de uma forma consistente e disciplinada.

O estudo da psicologia do investidor, conhecido como behaviour finance, mostra como enviesamentos cognitivos, como a aversão à perda, o excesso de confiança ou a reação emotiva às últimas noticias, influenciam as decisões financeiras. Estes comportamentos, que não se encaixam perfeitamente nos modelos académicos tradicionais, têm um impacto bem real nas oscilações diárias dos mercados.

Basta imaginar dois investidores perante o mesmo conjunto de dados: um vê uma oportunidade, o outro vê risco. A diferença não está nos números, mas sim na interpretação, no julgamento e na experiência acumulada. É nestes momentos que a arte se sobrepõe à ciência. Morgan Housel, sintetiza esta ideia de forma clara ao afirmar que construir um modelo de avaliação é uma ciência, mas filtrar o ruído e focar no essencial é uma arte.

Também Warren Buffett tem defendido que avaliar um negócio é simultaneamente arte e ciência. Buffett sublinha, sobretudo, a importância do julgamento individual na análise de fatores qualitativos, como a qualidade da gestão, a vantagem competitiva duradoura ou a cultura empresarial. Estas, segundo ele, são dimensões relevantes, mas difíceis de quantificar.

Assim, a verdadeira arte de investir em bolsa não está em escolher entre arte ou ciência, mas na capacidade de as integrar de uma forma consistente e disciplinada. A ciência oferece a estrutura, disciplina e princípios que ajudam a evitar os erros evidentes. A arte traz a flexibilidade, sensibilidade e a capacidade de adaptação a mercados em constante mudança.

Esta dualidade torna-se particularmente evidente na forma como os grandes investidores lidam com a incerteza. Enquanto os modelos científicos partem de condições relativamente estáveis, a prática do investimento reconhece que o futuro é inevitavelmente incerto e que nenhum conjunto de dados históricos consegue antecipar todos os cenários possíveis.

Saber conviver com essa incerteza, sem a ignorar nem tentar eliminá-la artificialmente, é uma das competências mais exigentes e mais valiosas. Em última análise, a distinção entre a arte e a ciência no investimento não está em escolher um dos lados, mas em perceber que ambos são indispensáveis.

Dominar os fundamentos é essencial, porque permite medir, comparar e estruturar o pensamento, mas não é suficiente, porque é igualmente necessário interpretar o que é imprevisível, emocional e qualitativo, desenvolvendo uma intuição critica sustentada pela experiência e por uma compreensão profunda do comportamento do mercado.

É precisamente essa combinação de rigor intelectual, experiência e humildade perante a incerteza que distingue o investidor informado do investidor ocasional. É nesse ponto que investir deixa de ser apenas um exercício técnico para se tornar, verdadeiramente, uma arte sustentada pela ciência.