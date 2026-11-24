Há cada vez mais particulares a investir em ações, mas quando chega o momento de preencher a declaração Modelo 3 do IRS surgem algumas dúvidas.

A crescente facilidade de acesso aos mercados financeiros tem levado cada vez mais particulares a investir em ações, recorrendo frequentemente a plataformas digitais e intermediários financeiros internacionais. Contudo, quando chega o momento de preencher a declaração Modelo 3 do IRS, surgem algumas dúvidas: é necessário declarar os dividendos recebidos? Em que anexo devem ser inscritos? Será mais vantajoso optar pelo englobamento?

A resposta depende da origem dos dividendos, da entidade que procede ao seu pagamento e da existência, ou não, de retenção na fonte em Portugal. Para os contribuintes residentes fiscais em território português vigora o princípio da tributação mundial, segundo o qual estão sujeitos a IRS todos os rendimentos obtidos, independentemente de terem origem nacional ou estrangeira.

Os dividendos qualificam-se como rendimentos de capitais, integrando a Categoria E do IRS, nos termos do artigo 5.º do respetivo Código.

Quando são pagos por sociedades portuguesas, ou através de intermediários financeiros estabelecidos em Portugal, ficam, em regra, sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória de 28%. Esta retenção tem natureza definitiva, pelo que o contribuinte fica dispensado de declarar os rendimentos na Modelo 3.

Existem, contudo, situações de tributação agravada, em que a taxa liberatória ascende a 35%. É o caso dos rendimentos pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de titulares, mas por conta de terceiros não identificados, quando não seja identificado o beneficiário efetivo. Esta situação pode ocorrer, por exemplo, através de plataformas digitais ou estruturas de intermediação financeira não residentes, cuja cadeia de intermediários não permite identificar o verdadeiro titular dos rendimentos.

A taxa de 35% aplica-se igualmente aos dividendos de entidades não residentes, sem estabelecimento estável em Portugal, domiciliadas em territórios sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, vulgarmente designados por paraísos fiscais, nas condições previstas no artigo 71.º, n.º 17, do CIRS. Nestes casos, não existe possibilidade de opção pelo englobamento.

O contribuinte pode, em determinadas situações, optar pelo englobamento dos dividendos, fazendo com que estes passem a integrar o rendimento coletável, sujeito às taxas progressivas de IRS.

Esta opção pode ser interessante, uma vez que, nos termos do artigo 40.º-A do CIRS, apenas 50% dos dividendos são considerados para efeitos de tributação, como mecanismo de atenuação da dupla tributação económica. O regime pode igualmente aplicar-se a dividendos de determinadas sociedades residentes noutros Estados da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, desde que cumpridos os requisitos legais.

Para exercer esta opção, os dividendos de sociedades portuguesas devem ser inscritos no quadro 4B do Anexo E, com o código E10, indicando apenas 50% do valor bruto.

Importa, contudo, ter presente que o englobamento implica declarar a totalidade dos rendimentos da Categoria E, e não apenas os dividendos. Assim, os juros de depósitos bancários e outros rendimentos de capitais também terão de ser considerados, sendo estes considerados na sua totalidade.

Quando os dividendos têm origem no estrangeiro, pode ser obrigatória a sua inclusão na Modelo 3.

Se forem pagos através de um intermediário financeiro português e tiverem sido sujeitos a retenção na fonte à taxa de 28%, o contribuinte fica, em princípio, dispensado de os declarar. Ainda assim, pode optar por inscrevê-los no quadro 8.A do Anexo J, com o código E10, permitindo beneficiar do crédito de imposto por dupla tributação internacional.

Com efeito, os dividendos podem ter sido tributados no país de origem da sociedade e, posteriormente, em Portugal. Para atenuar esta dupla tributação, o artigo 81.º do CIRS prevê um crédito de imposto correspondente ao menor dos seguintes valores: imposto pago no estrangeiro ou fração da coleta de IRS correspondente aos rendimentos obtidos nesse país. Quando exista convenção para eliminar a dupla tributação, devem ser respeitados os limites nela estabelecidos.

Se os dividendos forem recebidos diretamente do estrangeiro, sem intervenção de um intermediário português que efetue retenção, a inclusão no Anexo J é obrigatória. Os rendimentos devem ser inscritos no quadro 8.A, com o código E11, ficando, em regra, sujeitos à taxa especial de 28%, nos termos do artigo 72.º do CIRS, sem prejuízo da possibilidade de englobamento nos casos legalmente admitidos.

A facilidade com que hoje se investe em ações contrasta com a complexidade das obrigações fiscais associadas. Identificar a origem dos dividendos, os intermediários envolvidos, as retenções efetuadas e as opções declarativas disponíveis é essencial para preencher corretamente a Modelo 3.

Neste contexto, o apoio de um contabilista certificado pode ser determinante para avaliar os diferentes cenários e assegurar que a opção declarativa corresponde à solução fiscalmente mais adequada.