A emoção nunca pode interferir com o investimento em ações, e a estratégia é fundamental para um bom retorno de médio/longo prazo.

Há mais de 30 anos que trabalho em wealth management e, ao longo deste percurso, tive o privilégio de o fazer em quatro países (Portugal, Reino Unido, Brasil e Estados Unidos), e em todos eles ouvi a mesma máxima: diversificar é a solução, não colocar os ovos todos no mesmo cesto. O investimento em ações é um desses fatores diversificadores. Atenção, falo de investimento e não do “jogo” em ações, como muitas pessoas dizem por aí. Vou tentar explicar porque é que, no meu entender, não se trata de um jogo mas sim de um investimento de médio/longo prazo. Senão vejamos, quando compro uma ação cotada, que representa uma parte do valor de uma empresa que labora num determinado setor, consigo saber quase todas as métricas dessa empresa: quantas pessoas lá trabalham, os resultados das vendas, as margens, o endividamento, enfim, tudo.

Posso ainda ter acesso a estudos de diversos analistas sobre a mesma empresa, sei quanto vale face à riqueza que cria e, se quiser, sei tudo o que preciso de saber para tomar a decisão de comprar, ou não, uma ação dessa empresa. Com tantas métricas disponíveis, é dos investimentos que mais informação nos dá antes de investirmos.

Isto não quer dizer que acerte sempre, longe disso, mas a decisão é fundamentada. Comprar uma ação apenas porque um amigo comprou, sem qualquer tipo de estudo prévio e sem outra razão além do gut feeling… aí sim, já me parece um jogo.

Logo, é fundamental escolher bem os setores e as empresas e, dentro do investimento em ações, diversificar bastante, com uma estratégia bem definida de médio/longo prazo. Mas o que hoje queria mais enfatizar é que a parte emocional não pode interferir nesta estratégia, que tem de ser clara e em que temos de acreditar fortemente.

Os anos mais recentes, devido a váriosfatores, foram anos de forte crescimento do mercado acionista, nomeadamente das empresas tecnológicas e de inteligência artificial. No entanto, quem, como eu, acompanha os mercados há três décadas sabe que o valor das ações não sobe sempre de forma constante, que isto não é uma ciência exata e que é por isso mesmo que envolve risco. Assisti ao longo do tempo a várias crises que afetaram negativamente o mercado de capitais e que, num curto espaço de tempo, levaram a perdas enormes.

Tomemos como exemplo o S&P 500, o índice americano que reúne as 500 maiores empresas cotadas nos EUA, muitas delas líderes mundiais nos respetivos setores: com o rebentar da bolha das dot-com chegou a cair cerca de 49%, na crise financeira de 2008 caiu 57%, em 2022 perto de 25% e, mais recentemente, em abril de 2025, com a guerra das tarifas, esteve quase 20% abaixo dos máximos de fevereiro. Foram várias, e nenhuma foi agradável!

Mas o que nos diz o longo prazo? Desde 1928, passando pela Grande Depressão, pela Segunda Guerra Mundial, pelos choques petrolíferos e por todas as bolhas e crises que se seguiram, o S&P 500 teve uma rendibilidade média de cerca de 10% ao ano, com dividendos reinvestidos. Nos últimos 50 anos ficou perto dos 12% ao ano, ou seja, cerca de 8% já descontada a inflação. Claro que o passado não garante o futuro, mas as quedas existiram, foram dolorosas, e quem teve paciência e se manteve fiel à sua estratégia acabou por recuperá-las.

Quando surgem estas situações, sejam passageiras ou longas, o maior problema é que normalmente o investidor esquece a estratégia delineada e perde a racionalidade. Além do medo de perder dinheiro, o ser humano tende a viver muito o dia a dia, sem pensar na razão pela qual investiu e qual a estratégia que montou para o seu investimento. Costumo dizer que manter a estratégia é manter a personalidade, é ser coerente com aquilo que decidimos com acabeça fria, e não mudar de ideias ao sabor do pânico do momento. O que não quer dizer fechar os olhos a tudo, ou seja, se os fundamentos de uma empresa se deterioram, há que rever a decisão, mas por análise e não por medo da última notícia.

Acresce que as notícias nesta área tendem a ser sensacionalistas, nos EUA há três canais a transmitir 24 horas por dia informação sobre mercados de capitais e, sem dúvida, quando os mercados estão numa fase negativa, tudo parece ainda pior. A emoção toma conta de muitos investidores, que tendem a vender com perdas. E quem vende normalmente? Quem não tem estratégia, quem comprou as ações com o gut feeling e não com um plano definido.

O problema é que quem sai do mercado no pior momento arrisca-se a perder também os melhores. Segundo a J.P. Morgan, nos últimos 20 anos, sete dos dez melhores dias do S&P 500 aconteceram nas duas semanas seguintes a um dos dez piores. Quem esteve sempre investido teve uma rendibilidade anual de cerca de 10,6%, mas quem falhou apenas esses dez melhores dias ficou-se pelos 6,4%. Em abril de 2025 vimos isso mesmo: quem entrou em pânico, vendeu no fundo e hesitou em voltar perdeu uma subida de 9,5% num único dia. Porque será que tantos investidores insistem em tentar adivinhar o mercado?

Os estudos da DALBAR, que há mais de 30 anos analisa o comportamento dos investidores americanos, mostram bem este problema. Em 2024, por exemplo, o investidor médio em fundos de ações ganhou 16,54%, quando o S&P 500 subiu 25,02%. Em 2025 a diferença foi bem menor, é verdade, mas ao longo dos anos a conclusão mantém-se: o comportamento de quem investe pesa, e muito, no resultado final.

Por isso digo, e obviamente estou a generalizar, que há imensos investidores que não têm perfil para investir em ações, seja por falta de literacia financeira, seja por falta de controlo emocional. Não estão preparados para ver a carteira cair 20% ou 30% sem carregar no botão de vender… e não há mal nenhum nisso! É fácil dizer que se tem um perfil agressivo quando os mercados sobem 20% ao ano. O verdadeiro teste chega quando caem 25% e as notícias são todas negativas. Mais vale reconhecê-lo à partida e ajustar a carteira ao perfil de cada um do que descobri-lo a meio de uma crise. É aqui também que o aconselhamento profissional ganha toda a sua importância.

A emoção nunca pode interferir com o investimento em ações, e a estratégia é fundamental para um bom retorno de médio/longo prazo. Com uma carteira bem diversificada, adequada ao perfil de cada um e com uma estratégia bem definida, não faz sentido hoje em dia perder o sono por causa do comportamento do mercado de capitais, ou por ter temporariamente um investimento negativo. Afinal, se investimos a cinco ou dez anos, porque haveríamos de mudar totalmente de estratégia por causa do que aconteceu no último mês? Estratégia ou emoção, eis a questão…