Investir segundo o ciclo de vida

Investir com sucesso não passa por seguir fórmulas universais. À medida que a vida passa, o equilíbrio entre risco e estabilidade transforma-se e é nessa adaptação que se constrói valor e autonomia.

Falar de investimento implica, quase sempre, reconhecer uma evidência que nem sempre é devidamente valorizada. Não existe uma única forma certa de investir. Ao longo da vida, as circunstâncias mudam, as prioridades ajustam-se e aquilo que faz sentido numa fase da nossa vida, pode tornar-se desadequado noutra.

É precisamente por isso que olhar para o investimento da poupança à luz do ciclo de vida não só faz todo o sentido como pode ser um dos fatores mais importantes na criação de valor para o investidor ao longo do tempo.

Cada pessoa tem o seu próprio contexto. A idade, a estabilidade profissional, a proximidade de objetivos como a reforma ou até a disponibilidade para acompanhar os mercados, influenciam de forma direta as decisões que vão sendo tomadas. Ainda assim, há princípios que ajudam a dar coerência ao percurso e a evitar erros que, mais tarde, podem ser difíceis de corrigir.

Uma carteira com um peso relevante em ações nos primeiros anos não só aumenta a probabilidade de retornos mais elevados, como influencia de forma decisiva o resultado final.

Um dos aspetos mais relevantes passa pela forma como o risco deve ser gerido ao longo da vida. Não é o mesmo investir aos vinte e cinco ou aos sessenta anos e, ignorar essa diferença, tende a ter consequências. Quem está no início do seu percurso encontra-se numa posição particular, porque tem mais tempo para lidar com as oscilações dos mercados e para recuperar de eventuais perdas. Isso permite aceitar alguma volatilidade, através de uma maior exposição ao mercado acionista, mantendo o foco no crescimento.

Esta maior tolerância ao risco traduz-se, na prática, numa carteira mais exposta ao mercado acionista numa fase em que o crescimento do património é determinante — historicamente, são as ações que oferecem um maior potencial de valorização no longo prazo. Assim sendo, é durante esta fase de construção que essa característica deve ser aproveitada.

Uma carteira com um peso relevante em ações nos primeiros anos não só aumenta a probabilidade de retornos mais elevados, como influencia de forma decisiva o resultado final. Pequenas diferenças de rentabilidade nesta fase tendem a traduzir-se em diferenças muito significativas no património acumulado mais tarde.

Se faz sentido privilegiar ativos com maior potencial de valorização nos primeiros anos da vida ativa, com o passar do tempo essa exposição deve ser progressivamente ajustada. O peso do mercado acionista vai sendo reduzido, dando lugar a uma maior presença de ativos obrigacionistas e outras soluções mais estáveis, com menor volatilidade, ainda que isso implique uma menor rentabilidade. Esta transição é um dos pilares do investimento ao longo do ciclo da vida.

Não se trata de abandonar o crescimento, mas de o equilibrar com a necessidade de proteger o que foi sendo construído. À medida que os objetivos se aproximam, a volatilidade deixa de ser apenas uma variável estatística e passa a ter impacto direto na tranquilidade financeira do investidor.

No entanto, é nesta passagem para uma postura mais conservadora que surge um dos erros mais comuns. O investidor tende a exagerar no seu conservadorismo. Não só reduz o risco cedo demais, como o faz de forma excessiva. A redução de risco é necessária, mas o afastamento quase total de ativos com potencial de valorização pode comprometer o resultado final.

Um investidor próximo da reforma, ou já reformado, deve privilegiar a estabilidade, mas dificilmente poderá depender exclusivamente de soluções muito conservadoras.

Aplicações com risco muito reduzido tendem a apresentar rentabilidades igualmente reduzidas. Este tipo de aplicações podem criar uma sensação de segurança, mas não resolvem um dos maiores desafios do investidor que passa pela preservação do poder de compra ao longo do tempo. Por isso, mesmo em fases mais avançadas da vida, a exposição a ativos com algum potencial de crescimento continua a fazer sentido.

Um investidor próximo da reforma, ou já reformado, deve privilegiar a estabilidade, mas dificilmente poderá depender exclusivamente de soluções muito conservadoras. Isto porque a esperança de vida tem vindo a aumentar de forma consistente, significando que o período durante o qual é necessário viver das poupanças é cada vez mais longo.

É relativamente consensual que um investidor de trinta e cinco anos deve ter uma estratégia diferente de outro com sessenta. Para o primeiro, o investimento é sobretudo um instrumento de construção, onde o crescimento tem um peso determinante. Para o segundo, passa a ser também um mecanismo de preservação e de geração de rendimento. Esta distinção tem implicações profundas na forma como se estrutura uma carteira.

Ao longo de todo este percurso, a necessidade de planear deve estar sempre presente, não de uma forma rígida ou excessivamente técnica, mas com a consciência de que as decisões tomadas hoje terão impacto direto no futuro. Quando o investidor passa da vida ativa para a reforma e o salário é substituído por uma pensão, muitas vezes inferior ao último rendimento, a quebra no nível de vida torna-se evidente e a dependência face ao que foi acumulado ganha outra dimensão. Mesmo nos casos mais favoráveis, essa transição raramente é neutra.

Infelizmente, esta realidade tende ainda a agravar-se no futuro. O envelhecimento da população, a pressão sobre o sistema público de pensões e a evolução demográfica apontam para uma redução gradual da capacidade de substituição do rendimento. Assim, a diferença entre o valor do último salário e a pensão tenderá a aumentar, tornado ainda mais relevante aquilo que foi sendo construído ao longo da vida. É nesse momento que a coerência das escolhas feitas ao longo dos anos ganha verdadeira importância.

A literacia financeira deixou de ser uma competência acessória para se tornar uma necessidade estrutural. Compreender como a exposição aos diferentes tipos de ativos deve evoluir ao longo do tempo é fundamental.

Peter Drucker escreveu um dia que “a melhor forma de prevermos o futuro é sermos nós a criá-lo”. No plano financeiro, essa construção faz-se com decisões consistentes e ajustadas a cada fase da vida.

Num contexto de incerteza económica, taxas de juro flutuantes e pressões demográficas sobre os sistemas públicos de pensões, a responsabilidade de garantir estabilidade e independência no futuro recai, inevitavelmente, sobre cada um.

Perante esta realidade, a literacia financeira deixou de ser uma competência acessória para se tornar uma necessidade estrutural. Compreender como a exposição aos diferentes tipos de ativos deve evoluir ao longo do tempo é fundamental. Não se trata de seguir fórmulas rígidas, mas de perceber que o peso do mercado acionista e obrigacionista deve acompanhar o momento de vida de cada investidor.

O investimento ao longo do ciclo de vida não é, por isso, uma teoria abstrata. É uma abordagem prática, que permite tirar partido do crescimento quando ele é mais relevante e proteger o património quando ele se torna mais sensível ao risco.

Nos primeiros anos, aceitar a exposição ao mercado acionista não é apenas uma opção, é muitas vezes o fator diferenciador entre construir património ou ficar aquém desse objetivo. Mais tarde, a capacidade de ajustar essa exposição torna-se determinante para preservar o que foi alcançado.

No fundo, investir desta forma é alinhar as decisões financeiras com o momento de vida, com lucidez e intenção. Não elimina a incerteza, mas reduz o risco de erros estruturais e, sobretudo, aumenta a probabilidade de que, no momento em que o rendimento do trabalho deixar de existir, exista algo mais do que poupança acumulada, exista tranquilidade, capacidade de escolha e verdadeira autonomia financeira.