Há questões essenciais no IVa zero. Que produtos entram, quanto poderá poupar cada família e o que acontecerá aos preços quando o imposto regressar?

A proposta do PS, viabilizada pelo Chega na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, prevê três meses de IVA Zero num cabaz de bens alimentares essenciais. A votação resolveu uma questão parlamentar. Deixou em aberto as que mais interessam a quem faz as compras: que produtos entram, quanto poderá poupar cada família e o que acontecerá aos preços quando o imposto regressar? A facilidade com que se decidiu a medida merece ser confrontada com a dificuldade de responder a estas perguntas.

As empresas associadas da Centromarca e, certamente, todo o tecido económico, cumprirão, como é a sua obrigação, a legislação específica que vier a ser aprovada. Mas esta decisão é essencialmente política. A oposição deu prioridade a uma medida de efeito rápido e visível, com um benefício que depende do cabaz que vier a ser escolhido e dos hábitos de compra de cada família. A pressão sobre os orçamentos familiares é real e justifica uma resposta, mas é precisamente por isso que o interesse do consumidor merecia ter pesado mais na escolha do instrumento.

A experiência de 2023 mostrou que a retirada do IVA pode chegar aos preços e proporcionar alívio. Mostrou também o que acontece quando se volta a cobrar o imposto. Um estudo apresentado no GPEARI e no GEE estimou uma descida de 5,4% nos preços dos bens abrangidos na aplicação da medida e uma subida de 4,2% na sua reversão. São resultados de uma experiência concreta, num ciclo em que a reversão ocorreu já num período de menor inflação. mas ajudam a fazer a pergunta certa para 2027: quanto vale o alívio ao longo de todo o ciclo, depois de contabilizados a entrada, o fim da medida e os custos de a executar?

Quando uma família compara dois produtos que servem a mesma finalidade, deveria poder decidir sobretudo pelo preço, pela qualidade, pela composição e pela adequação às suas necessidades. Se a fiscalidade favorece um deles por força de uma fronteira administrativa difícil de explicar, passa a influenciar uma decisão que devia caber ao consumidor. E um cabaz é sempre uma escolha feita por alguém em nome de muitas famílias que compram de maneiras diferentes.

A harmonização da fiscalidade em sede de IVA dos alimentos e das bebidas não alcoólicas elegíveis, com convergência para a taxa reduzida, permitiria tratar de forma mais coerente produtos comparáveis. A melhoria da proposta de valor tem duas dimensões. A primeira é o preço que as famílias pagam pelos bens cuja taxa é harmonizada. A segunda é a possibilidade de escolher entre alternativas de qualidade sem que diferenças fiscais arbitrárias condicionem essa escolha. O benefício interessa tanto a quem procura poupar em cada compra como a quem precisa de encontrar um produto mais adequado à sua alimentação.

Esta lógica também melhora os incentivos ao longo da cadeia de valor. Um produtor ganha previsibilidade para planear. Um fabricante pode avaliar uma nova receita pela procura que espera satisfazer e pelo custo de a produzir. Um distribuidor pode compor o sortido com maior atenção ao que os clientes procuram. Onde o actual sistema obriga a gastar tempo e recursos em classificações, pareceres ou adaptações repetidas, há margem para simplificar. E a concorrência assente na qualidade, no preço e na inovação fará, certamente, chegar ao consumidor uma parte substancialdesse ganho.

A harmonização exige que o Estado assuma o investimento de abdicar de receita de forma duradourae esse custo, tal como o que resulta da aplicação da medida do IVA Zero, tem de ser assumido, publicado e comparado com alternativas. A avaliação deve medir a redução da despesa por tipo de agregado familiar, a repercussão da descida fiscal nos preços, os efeitos na produção e na distribuição e o custo administrativo de cada opção. Deve também testar o que acontece aos mecanismos detransmissão aos preços e os esperados ganhos de actividade económica merecem ser estudados comcuidado e prudência, sem os contabilizar à partida como receita garantida.

Também a inflação deve ser vista para lá do mês da entrada em vigor. Uma harmonização descendente, aplicada a um universo mais amplo e repercutida nos preços, pode ter um efeito mais profundo e consistente sobre o nível dos preços alimentares. O contributo directo para a taxa de inflação sente-se durante a transição. O benefício mais duradouro está no nível de preços que resulta de um imposto harmonizado, face ao que prevaleceria sem a reforma. E evita-se a pressão adicional que decorre da reposição da taxa no fim do trimestre. É essa diferença que importa quando se decide quanto vale a pena investir em receita fiscal.

A Centromarca, a APED e a FIPA, no quadro da CIP, promoveram um estudo elaborado pela EY que permite começar essa avaliação. Fabricantes, indústria alimentar e distribuição têm interesses distintos e conhecem os custos de pôr em prática uma decisão fiscal. A sua convergência deveria merecer muito maior atenção precisamente porque foi construída a partir das consequências da medida para quem produz, vende, compra e consome. Uma proposta ganha maturidade quando é possível explicar o que custa, quem beneficia e como se executa.

Esse critério deveria servir igualmente bem a próxima proposta que chegar à Assembleia da República.

A decisão da oposição abre ao Governo um espaço de iniciativa. Pode assegurar uma aplicação clara do IVA Zero, com a entrada da medida em vigor, mas criar também as condições para lançar, no mesmo quadro de tempo, uma avaliação proactiva e com calendário próprio sobre o dossier de harmonização.

Pode pedir à Autoridade Tributária que valide o perímetro, ouvir as organizações de consumidores e a cadeia de valor, apurar o custo de diferentes trajectórias e publicar resultados comparáveis. Se a convergência imediata se revelar demasiado exigente, pode propor um faseamento com um roadmape prazos definidos. Há aqui uma base para reunir apoio parlamentar em torno de uma reforma que pode ser apreciada pelo seu mérito.

Antes de Março, o Governo e o Parlamento deveriam ter condições para responder a duas perguntas. Que alívio chegou efectivamente às famílias por cada euro de IVA que o Estado deixou de cobrar? E que benefício mais amplo e duradouro se obteria a partir não de uma correctiva conjuntural, mas deuma reforma bem desenhada? Se a votação servir para que estas perguntas sejam finalmente respondidas, terá deixado ao consumidor algo com mais valor do que três meses de desconto.