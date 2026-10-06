John Galliano por 29,95 euros é mesmo John Galliano?

Preparemo-nos! Da próxima vez que olharmos, o sinónimo de luxo já terá mudado.

Quem atravessou a adolescência nos anos 90 a folhear revistas de moda lembra-se bem do impacto de John Galliano, um pioneiro na sua disciplina. Aprecia, pois, esta reviravolta no guião que é um designer de alta-costura se associar a uma loja de fast fashion – o topo da criatividade e artifício vs. o pulsar da nostalgia. Comprar um Galliano na Zara (em vários países europeus, mas ainda não em Portugal) não é alta-costura, não é trabalho feito à mão num atelier parisiense, mas é o que o John Galliano achou que devia ser. É quase tocar a lenda e, agora, adultos e mais sábios, saber que mais perto não se vai estar. A brincadeira pode ir das luvas a 29,95 euros ao casaco assimétrico de 399 euros.

Para John Galliano, eis uma forma de regressar aos lugares mais visíveis do negócio. Com a máquina da Inditex a funcionar, e pontos de distribuição espalhados por todo o planeta, também o designer, mais adulto e mais sábio, consegue chegar a cantos do globo onde nunca tinha estado.

Finalmente, a Zara, derradeira vencedora, que faz o equilíbrio que parecia impossível: o não-luxo que parece luxo. Produção de massa usando os códigos do luxo: recurso ao arquivo, escassez e a assinatura de um prodígio. Preços que não são Dior ou Margiela, mas refletem a autoria: vestido de guipur, edição limitada, 399 euros. A coleção Re{form} foi lançada esta quinta-feira em vários países (Portugal excluído de momento) e já há itens esgotados.

Preparemo-nos! Da próxima vez que olharmos, o sinónimo de luxo já terá mudado.