Lei do lobby: o novo contrato social entre quem influencia e quem decide

O desafio não é pequeno, mas o ganho que esta Lei pode trazer é grande. Ao substituir “capital relacional” por “capital procedimental”, a lei melhora a decisão pública.

A nova disciplina da representação legítima de interesses, instituída pela Lei n.º 5-A/2026, de 28 de janeiro, e também conhecida como a lei do lobby, marca o fim de um ciclo e o início de outro: após anos de debate e propostas no Parlamento, consagra-se um modelo que transforma a influência informal num ecossistema regulado, transparente e verificável. É uma mudança muito relevante nas relações com entidades públicas.

A Lei que agora é publicada aproxima Portugal de práticas europeias consolidadas, seja do Registo de Transparência da Comissão, Parlamento e Conselho, seja de outros regimes nacionais europeus que combinam registo obrigatório, publicação de contactos, “cooling-off” e fiscalização proporcional. A lição comum é simples: transparência só funciona com normas claras, dados utilizáveis e sistemas interoperáveis.

Assim, aproveitando a experiência de outros países europeus e das próprias organizações da União Europeia, o conceito legal de lobby é amplo: abrange contactos com entidades públicas, tais como organização de eventos, reuniões, conferências ou quaisquer outras atividades que se destinem a influenciar políticas, leis, regulamentos, atos administrativos e contratos públicos. Do seu âmbito, ficam excluídas algumas atividades, tais como a prática de atos próprios exclusivos de advogados e solicitadores no exercício do mandato forense.

Esta lei assenta em alguns pilares jurídicos essenciais.

Um primeiro pilar é um pilar de transparência, no qual se destaca a criação do Registo de Transparência da Representação de Interesses (RTRI), obrigatório, público, gratuito e aberto, a operar junto da Assembleia da República. Este Registo condiciona o exercício da atividade de representação legítima e confere direitos, sem, contudo, criar privilégios – o que era o capital relacional informal cede agora lugar ao capital procedimental. Neste contexto, é ainda criado um mecanismo de pegada legislativa, no qual se procede à identificação obrigatória de todas as consultas ou interações com órgãos com competência legislativa ou dotados de direito de iniciativa legislativa que tenham ocorrido na fase preparatória de um procedimento legislativo. Desta forma, assegura-se a rastreabilidade e a memória institucional.

Um segundo pilar é o de igualdade procedimental: os registados podem contactar entidades públicas, aceder a edifícios e ser informados sobre consultas — mas sem canais privilegiados; o que se conquista é previsibilidade, sem preferência.

O terceiro pilar é o de integridade: neste âmbito, por exemplo, a Lei impõe a vigência de um Código de Conduta para regular relações entre os representantes de interesses legítimos e entidades públicas, com regras de integridade, regras sobre ofertas e hospitalidade. Prevê-se ainda a identificação de um responsável por relações institucionais dentro das organizações, bem como regras de prevenção de conflitos e um quadro de incompatibilidades e impedimentos onde se inclui uma regra de “cooling-off” de três anos para ex-titulares de cargos políticos e altos cargos (e respetivos gabinetes).

Para advogados e solicitadores, esta lei implica em especial uma mudança de paradigma. O mandato forense fica de fora, mas briefings para decisores, audiências institucionais, coordenação de reuniões setoriais ou participações em consultas, entre outros, passam a exigir trilhos formais e registos públicos, muitos dos quais a exigirem a delimitação de novas fronteiras com os deveres de sigilo profissional, tais como os registos de contactos, da documentação do que se partilha, bem como informação sobre clientes e informação financeira. Nas sociedades de advogados, a consequência pode ser ainda organizacional, ao poder ser necessário nomear um responsável de relações institucionais; instituir registos internos de contactos; adotar políticas de ofertas, bem como separar, quando necessário, equipas de contencioso de outras equipas de direito regulatório ou de outras práticas que impliquem relações institucionais com entidades públicas.

O desafio não é pequeno, mas o ganho que esta Lei pode trazer é grande. Ao substituir “capital relacional” por “capital procedimental”, a lei melhora a decisão pública. Credibilidade passa a ser o que se pode demonstrar: quem se registou, com quem se reuniu, que posições apresentou, que pegada deixou. Para cidadãos e empresas, isto aumenta a confiança; para a Administração, cria memória institucional e reduz opacidades; para a advocacia, em especial, eleva a fasquia do método, protege reputações e evita suspeições.

É claro que é preciso ver a Lei a vigorar para perceber até que ponto as suas virtudes vão funcionar na prática. Mas o teste não será só ter um registo criado, mas sobretudo fazê-lo funcionar, com dados de qualidade, processos ágeis e escrutínio simples. Se assim for, ganham os clientes, ganha a Administração e ganha o Estado de Direito, com mais qualidade regulatória e um espaço público onde os melhores argumentos, e não os melhores contactos, têm a última palavra.