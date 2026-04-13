Liderar em tempos de complexidade: o verdadeiro teste aos executivos em Portugal

Em vez de procurar respostas definitivas, o papel do líder passa por mobilizar a organização para aprender, ajustar comportamentos e desenvolver novas capacidades.

Num contexto empresarial marcado por disrupção tecnológica, instabilidade geopolítica e pressão competitiva crescente, a liderança deixou de ser apenas uma função de direção para se afirmar como um fator determinante para a capacidade de adaptação organizacional. A questão já não é apenas quem lidera, mas como se lidera.

Também em Portugal, os executivos têm demonstrado resiliência em ciclos adversos. Ainda assim, o atual contexto global está a redefinir, de forma acelerada, o perfil de liderança necessário. O modelo tradicional – assente em planeamento, execução e otimização – revela-se insuficiente num ambiente onde a incerteza, a ambiguidade e a interdependência são a norma.

Os desafios recorrentes da liderança

Um dos principais desafios está na distinção entre o que é complicado e o que é verdadeiramente complexo. Problemas complicados permitem análise, recurso a especialistas e replicação de soluções. Já os desafios complexos caracterizam-se por múltiplas variáveis interligadas e relações de causa-efeito que só se tornam claras com o tempo. Muitos falhanços de liderança resultam precisamente da tentativa de tratar problemas complexos como se fossem meramente técnicos.

É aqui que ganha relevância a liderança adaptativa. Em vez de procurar respostas definitivas, o papel do líder passa por mobilizar a organização para aprender, ajustar comportamentos e desenvolver novas capacidades. Mais do que definir um destino rígido, importa estabelecer uma direção clara, mas aberta à aprendizagem contínua.

Este novo paradigma manifesta-se em vários desafios críticos. A tomada de decisão tornou-se mais exigente, obrigando a equilibrar crescimento e resiliência, inovação e eficiência, tecnologia e dimensão humana. A inovação deixou de ser diferenciadora para se tornar condição de sobrevivência, exigindo culturas organizacionais que promovam experimentação e tolerância ao erro inteligente. Ao mesmo tempo, a gestão de talento tornou-se mais complexa, com novas gerações a valorizar propósito, autonomia e participação.

Neste contexto, liderar passa cada vez mais por experimentar para aprender. Em vez de “resolver” definitivamente os problemas, os líderes devem promover pequenas experiências, seguras para falhar, que permitam recolher informação e ajustar o rumo. A capacidade de aprender rapidamente torna-se uma competência central.

Outro desafio estrutural é a gestão de polaridades. Muitos dos dilemas atuais não são escolhas entre alternativas, mas tensões permanentes entre dimensões interdependentes: controlo e autonomia, eficiência e inovação, centralização e descentralização. A liderança eficaz não elimina um dos polos – gere ambos, de forma consciente, ajustando o equilíbrio em função do contexto.

Este exercício exige maturidade organizacional e instrumentos simples, como a identificação de sinais de alerta (red flags) e ações corretivas rápidas (green flags). Num tecido empresarial como o português, marcado pela coexistência de diferentes modelos organizacionais, esta competência é particularmente relevante.

O novo papel do líder: criar contexto para outros

Tudo isto implica uma redefinição subtil do papel do líder. Para além de conduzir a ação e desenhar estruturas, os líderes são cada vez mais chamados a criar um contexto de significado: propósito, identidade, princípios e cultura que permitam às pessoas tomar boas decisões na ausência de certeza. Não se trata de “ser inspirador” como exercício de estilo; trata-se de criar as condições para que a organização consiga aprender, colaborar e manter coesão quando o mapa não é claro.

Paradoxalmente, enquanto noutros contextos se espera uma liderança mais visível e direta, em momentos de maior complexidade pode ser precisamente o oposto: reduzir a presença de liderança, criar espaço para que outros contribuam e permitir que a inteligência coletiva da organização emerja, capacitando as equipas a experimentar, aprender e avançar.

Na prática, esse contexto ganha vida em três movimentos: fazer melhores perguntas, abrindo espaço a hipóteses e perspetivas diferentes; ver o sistema, identificando padrões e interdependências; e agir de forma adaptativa, com experiências curtas, aprendizagem rápida e correções frequentes.

O paradoxo final: quanto mais tecnológico, mais humano

Há uma ironia relevante no nosso tempo: quanto mais tecnológico se torna o mundo do trabalho, mais humana se torna a essência da liderança. A capacidade de inspirar, desenvolver pessoas, construir confiança e criar culturas resilientes passa a ser tão importante quanto desenhar estratégia.

Para os executivos em Portugal – como para líderes em qualquer geografia – o verdadeiro desafio será este: conduzir organizações capazes de prosperar numa mudança permanente, sem perder de vista aquilo que continua a ser o elemento central de qualquer empresa: as pessoas.