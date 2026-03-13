Opinião

Liderar num mercado pequeno exige uma grande ambição

  • Sandra Vera-Cruz
  • 11:54
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Ser pequeno em escala não significa ser periférico. Pelo contrário, pode significar ser exigente ao ponto de moldar organizações mais resilientes, mais disciplinadas e mais inovadoras.

Portugal é, à escala global, um mercado de dimensão reduzida. No entanto, quem aqui opera sabe que a relevância de um mercado não se mede apenas pelo seu tamanho, mas pela maturidade do seu consumidor.

O consumidor português é exigente, informado e progressivamente mais estratégico nas suas decisões de compra. Vive num contexto de elevada sensibilidade ao preço, mas não abdica de qualidade, confiança e experiência. Esta combinação entre a racionalidade económica e aspiração torna o mercado particularmente sofisticado.

Num ambiente marcado por pressão inflacionista, transformação digital e maior escrutínio regulatório, o comportamento do consumidor português tem sido um verdadeiro teste à solidez das propostas de valor das empresas. A decisão de compra tornou-se mais ponderada, mais comparativa e mais consciente. A lealdade constrói-se menos por hábito e mais por consistência. Esta exigência tem um efeito estruturante no tecido empresarial.

Para os fabricantes, esta alteração comportamental implica: disciplina estratégica, foco na diferenciação e capacidade de inovação relevante. Não basta estar presente: é necessário justificar continuamente a escolha.

Em mercados de menor dimensão, cada decisão tem impacto proporcionalmente maior. A margem para erro é reduzida. Essa realidade obriga as empresas a operar com maior rigor, proximidade e agilidade. Paradoxalmente, é essa pressão que contribui para elevar o nível de profissionalização e competitividade do mercado. Portugal tem demonstrado que pode ser um mercado de sucesso precisamente por esta razão: porque a sua escala exige sofisticação.

O consumidor português funciona como catalisador de melhoria contínua. Ao exigir mais transparência, qualidade, responsabilidade e experiência, impulsiona toda a cadeia de valor a evoluir. Num contexto internacional cada vez mais competitivo, esta capacidade de adaptação é um ativo estratégico.

Para uma multinacional, operar em Portugal significa atuar num ambiente onde o equilíbrio entre eficiência económica e construção de valor é permanentemente escrutinado. É um mercado que recompensa consistência, clareza de posicionamento e investimento sustentado.

Ser pequeno em escala não significa ser periférico. Pelo contrário, pode significar ser exigente ao ponto de moldar organizações mais resilientes, mais disciplinadas e mais inovadoras.

No dia 15 assinala-se o Dia Nacional do Consumidor e nada melhor que felicitar o consumidor português que é, nesse sentido, um fator de competitividade do país. E é essa exigência que continuará a determinar o ritmo de evolução do nosso mercado nos próximos anos.

  • Sandra Vera-Cruz
  • Diretora-geral da Mondelēz Portugal
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